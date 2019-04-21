一带一路第二届峰会开幕 机遇与债务并存

(德国之声中文网) 这场峰会将招待来自37个国家的代表，包括马来西亚、印度尼西亚、塞尔维亚、缅甸、肯亚等。 美国确定不会派遣代表出席。

三月，中国延揽到意大利成为第一个加入一带一路的G7国家。 中国政府表示，截至2019年的三月底，加入一带一路的国家已经从2013年的64国增加到115国。

此外，在峰会期间，瑞士总统兼财政部长乌力·毛勒（Ueli Maurer）将与中国签署在「一带一路」框架下的两国合作谅解备忘录。

美国、日本、印度、俄罗斯等国则批评中国，认为其一带一路的计划是以中国为中心向外布局，扩大中国的影响力。

延伸阅读: 「中国人拿着钱来，我们非常欢迎」

机遇与债务并存

美国官员也多次提出警告，要各国密切注意中国的动向，小心陷入债务陷阱。

巴基斯坦便是一个案例。 中国与巴基斯坦合作建造中巴走廊时，出资130亿美元，借款给巴基斯坦60亿美元，总共建造了22个一带一路的项目。 但是最终巴基斯坦无法偿还，转而请求国家货币基金IMF提供80亿美金纾困。 美国认为国家货币基金不应该帮巴基斯坦还钱给中国。

中国的一带一路路线图。

中国在蒙特内哥罗打造的高速公路是位在欧洲的建设成果之一。 该高速公路长达42公里，价值9.1亿美金。 虽然蒙特内哥罗总统为这个计划辩护，宣称这个计划曾开放竞标，却只有中国提出完整的提案。 但这个计划还是被批评太贵太浪费钱。

中国官员说，中国已经从经验中获取教训，他们会评估签约方是否有还款能力。 或许是因为他们的审核门檻拉高，一带一路的计划最近变得比较少。 2018年的上半年所签订的新合约价值大概只有前年同期的42%。

罗法/杨威廉(路透社、法新社)