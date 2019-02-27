 “一带一路”朋友圈继续扩大 朝鲜派代表与会 | 经济纵横 | DW | 21.04.2019

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经济纵横

“一带一路”朋友圈继续扩大 朝鲜派代表与会

第二届“一带一路国际合作高峰论坛”下周在北京召开。本周五（4月19日）中方举行了媒体吹风会，对就该倡议的一些质疑予以反驳，称“一带一路”不是地缘政治工具。同时，瑞士和朝鲜方面的与会也引发关注。

China Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

第二届“一带一路国际合作高峰论坛”4月25日至4月27日在北京举行

（德国之声中文网）据中国官媒《环球网》报道，中国国国务委员兼外交部长王毅宣布，第二届"一带一路国际合作高峰论坛"将于4月25日至4月27日在北京举行。其中25日举行12场分论坛等，26日举行论坛开幕式和高级别会议，27日举行领导人圆桌峰会。中国国家主席习近平将出席26日的论坛开幕式并发表主旨演讲，也会全程主持领导人圆桌峰会。

此外，王毅表示，截至目前，37个国家的领导人和2名国际组织（联合国和国际货币基金组织）领导人确认出席论坛的圆桌峰会。这其中也包括奥地利、意大利、希腊、匈牙利、葡萄牙、捷克等欧盟成员国领导人。另外，瑞士领导人也会参加。法国、德国、英国、西班牙、日本、韩国以及欧盟将派高级代表参加圆桌会议。

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丝绸之路上的意大利

朝鲜方面会派代表参加峰会。不过，王毅没有提到，金正恩本人是否会来。根据"一带一路"官网发布的信息，金正恩不在参加圆桌会议的国家元首、政府首脑之列。金正恩计划本月在俄罗斯与普京会面。普京将会在一带一路峰会期间访华，参与这一高峰论坛。

在周五的记者会上，当记者问及中方是否担忧美方对朝鲜与会不满时，王毅表示朝鲜代表与会"很正常"，"一带一路"是经济合作倡议，"各国有参加的自由，但没有阻止别人参加的权利"。

根据中国官方信息，目前中国已与126个国家和29个国际组织签署了"一带一路"合作文件。其中欧洲国家瑞士是最新加入该倡议的国家。

延伸阅读：瑞士入伙「一带一路」 专家担忧「分而治之」

与此同时，针对该战略，一直存在不少批评和担忧。法新社在报道中写道，华盛顿称"一带一路"是"面子工程"，并表示不会参加这次北京的峰会。以德、法为首的欧盟国家则担心，该倡议可能影响欧盟的统一，也忧虑中国可能利用该倡议拓展其政治影响力。一些学者也对"一带一路"可能带来的"债务陷阱"提出警告。

对于这些批评和质疑，北京方面进行了否认与反驳。王毅周五说，"我要强调，'一带一路'不是地缘政治工具，而是合作的平台"。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Silk Road and Golden Bridge (picture-alliance/Photoshot/Z. Huansong)

    一带一路 会场内外

    丝路金桥

    峰会前不久，一座名为“丝路金桥”景观作品在北京奥林匹克公园亮相。这座主体结构模仿隋代赵州桥的景点，名称可谓“应景”。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Stadium Bird's Nest (picture-alliance/dpa/Qianlong/Imaginechina)

    一带一路 会场内外

    蓝天白云

    在“一带一路论坛”开幕的当天，北京迎来少见的蓝天白云。图为奥林匹克公园内被称为“鸟巢”的国家体育场。

  • China Gipfel zur neue Seidenstraße (picture-alliance/AP Photo/N. Han Guan)

    一带一路 会场内外

    雁栖湖畔

    各位领导在北京雁栖湖国际会议中心前拍“大合唱”。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    一带一路 会场内外

    方寸之间有万物

    中国邮政发行了“一带一路国际合作高峰论坛”的纪念邮票。官方媒体报道称，其图案体现了“水利万物和包容、圆融的思想“。

  • China Gipfel Neue Seidenstraße in Peking (Reuters/Sputnik)

    一带一路 会场内外

    来得早了点？

    俄罗斯总统普京14日在与习近平会晤之前还有时间展现一下自己的音乐造诣。据俄罗斯卫星网的报道，普京在等待时，坐在钢琴前即兴弹奏了一曲《莫斯科之窗》。

  • China Gipfel Neue Seidenstraße in Peking (Reuters/D. Sagoli)

    一带一路 会场内外

    习普会谈什么

    这或许是此次论坛上最引人关注的一次双边峰会。据报道，两人还详细讨论了朝鲜半岛局势，对现时紧张形势的加剧深表关注。

  • China Peking - Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan und Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters/J. Lee)

    一带一路 会场内外

    大会堂·迎宾厅

    5月14日，习近平在人民大会堂举行欢迎宴会。土耳其总统埃尔多安是此次峰会上较受关注的外国元首。他的夫人埃米内（左二）也随同出访。

  • China Seidenstraßen-Gipfel CNCC in Beijing (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    一带一路 会场内外

    大厨与讲坛

    在论坛开幕式举办地点——国家会议中心，餐厅工作人员在会后用手机拍照留念。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Millennial Road (picture-alliance/Photoshot/P. Xinglei)

    一带一路 会场内外

    千年之约

    东道主还组织各国宾客在国家大剧院观看主题为”千年之约“的文艺演出。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Aung San Suu Kyi (picture-alliance/Zumapress/C. Xinyu)

    一带一路 会场内外

    红衣女士

    缅甸国务资政昂山素季也参加了论坛会议。出席15日领导人圆桌会议的代表在进入雁栖湖国际会议中心时还要”走红毯“。

  • China Seidenstraßen-Gipfel Emine Erdogan (picture-alliance/abaca/M. Cetinmuhurdar)

    一带一路 会场内外

    第一夫人游园

    习近平夫人彭丽媛带领陪同各国代表团团长的配偶游览了故宫，并在北京地区“非物质文化遗产”项目展示区观摩了传统工艺美术品制作和时装作品。


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瑞士入伙「一带一路」 专家担忧「分而治之」

继意大利之后，瑞士即将成为第一个加入一带一路倡议的中欧国家，也将出席中国主办的高峰论坛。专家担忧，在部份欧洲国家逐渐与中国亲近时，欧洲将会面临被分化的危险。 (19.04.2019)  

德语媒体：美国对“一带一路”发起攻势

无论是华盛顿，还是布鲁塞尔，都对中国雄心勃勃的“一带一路”计划忧心忡忡，美国担心中国的战略挑战，欧盟则担心中国分化欧洲。 (13.04.2019)  

欧盟付钱 中国修建

它被预告为“克罗地亚历史上最大规模经济会议”："16+1"峰会。欧盟11个东欧、东南欧成员国和5个非欧盟成员国期盼着来自中国的大笔投资。 (10.04.2019)  

16+1峰会：克罗地亚的中国热

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“一带一路”峰会5月15日在北京落下帷幕。东道主中国为打造一场高级别国际峰会下了一番功夫，但前来捧场的大国首脑却不多。 (15.05.2017)  

相关音频视频

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