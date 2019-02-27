“一带一路”朋友圈继续扩大 朝鲜派代表与会

（德国之声中文网）据中国官媒《环球网》报道，中国国国务委员兼外交部长王毅宣布，第二届"一带一路国际合作高峰论坛"将于4月25日至4月27日在北京举行。其中25日举行12场分论坛等，26日举行论坛开幕式和高级别会议，27日举行领导人圆桌峰会。中国国家主席习近平将出席26日的论坛开幕式并发表主旨演讲，也会全程主持领导人圆桌峰会。

此外，王毅表示，截至目前，37个国家的领导人和2名国际组织（联合国和国际货币基金组织）领导人确认出席论坛的圆桌峰会。这其中也包括奥地利、意大利、希腊、匈牙利、葡萄牙、捷克等欧盟成员国领导人。另外，瑞士领导人也会参加。法国、德国、英国、西班牙、日本、韩国以及欧盟将派高级代表参加圆桌会议。

观看视频 02:41 分享 丝绸之路上的意大利 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3FVYu 丝绸之路上的意大利

朝鲜方面会派代表参加峰会。不过，王毅没有提到，金正恩本人是否会来。根据"一带一路"官网发布的信息，金正恩不在参加圆桌会议的国家元首、政府首脑之列。金正恩计划本月在俄罗斯与普京会面。普京将会在一带一路峰会期间访华，参与这一高峰论坛。

在周五的记者会上，当记者问及中方是否担忧美方对朝鲜与会不满时，王毅表示朝鲜代表与会"很正常"，"一带一路"是经济合作倡议，"各国有参加的自由，但没有阻止别人参加的权利"。

根据中国官方信息，目前中国已与126个国家和29个国际组织签署了"一带一路"合作文件。其中欧洲国家瑞士是最新加入该倡议的国家。

延伸阅读：瑞士入伙「一带一路」 专家担忧「分而治之」

与此同时，针对该战略，一直存在不少批评和担忧。法新社在报道中写道，华盛顿称"一带一路"是"面子工程"，并表示不会参加这次北京的峰会。以德、法为首的欧盟国家则担心，该倡议可能影响欧盟的统一，也忧虑中国可能利用该倡议拓展其政治影响力。一些学者也对"一带一路"可能带来的"债务陷阱"提出警告。

对于这些批评和质疑，北京方面进行了否认与反驳。王毅周五说，"我要强调，'一带一路'不是地缘政治工具，而是合作的平台"。