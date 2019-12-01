一带一路推手跨国贿赂 香港前高官何志平出狱

（德国之声中文网）香港前民政事务局局长何志平涉贪案，在美国被判监3年，扣除假期和还押期间所服刑期，在美国当地时间周一（8日）早上出狱。

由于其香港特区护照已过期，美国签证也已被注销，因无有效证件，刑满後未能回复自由身，而是被移送到美国入境设施羁留，等待遣返香港。

《明报》引述香港入境处发言人回应事件时表示，不评论个别个案。根据香港《入境条例》，任何人士如拥有香港特区居留权，即便护照已过期，仍拥有香港特区的入境权利。

为华信能源贿赂非洲多国

71岁的何志平被指在任中华能源基金会常务副主席兼秘书长期间，涉贿赂非洲国家乍得及乌干达政府的高层官员，换取石油开发权等商业利益，以及可出席乌干达总统就职礼等。该基金会的资金来源是总部位于上海的中国华信能源公司。

何志平2017年11月在纽约机场被捕，多次申请保释被拒，去年3月底被裁定洗黑钱等7项罪名成立，判监3年及罚款40万美元，刑期较控方建议的5年少。他就此案的上诉申请於3月中审理，惟至今未有结果。

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眼科名医变「一带一路」推手

何志平香港出生，美国医科大学毕业，曾在哈佛大学任助教，80年代回流返港在中大医学院任教，成为香港首位眼外科全职教授，1994年起私人执业，为眼科名医。

据《星岛日报》报导，何志平曾为国家领导治疗眼疾获赏识，1993年起连续4届担任全国政协委员，1996年获委任为香港特别行政区筹备委员会委员，2002至07年担任香港民政事务局局长，甚获时任特首董建华器重，他任内积极推动「人心回归」，包括促成香港各大电视台在新闻时段qian播放「心系家国」的国歌宣传片。

他卸任后于2010年起担任香港中华能源基金会董事，及後任基金会常务副主席兼秘书长，长期在国际社会讲述能源与文化，近年大力推动「一带一路」。

何志平有过两段婚姻，1997年娶台湾知名影星胡慧中为第二任妻子。他被捕后写给胡慧中的信中曾提及，自己是中美贸易战的牺牲品。

李澄欣/张慈（综合报导）