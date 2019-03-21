 一带一路扩版图 习访欧后有暗涌？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

一带一路扩版图 习访欧后有暗涌？

习近平开始意大利之旅，把「一带一路」的版图进一步向西欧推进，被视为打开G7的缺口。但下一站跟法德首脑正面交手，到底怎么跟欧盟大佬周旋恐怕才是高手过招之时。

Italien Chinesischer Präsident Xi Jinping auf Europareise (picture-alliance/dpa/XinHua/Wang Ye)

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周四 (3月21日) 傍晚抵达意大利展开四天访问行程。他周五会先与意大利总马达雷拉 (Sergio Mattarella) 会面，并出席无名军兵纪念碑的献花仪式。

最瞩目的焦点当然是两国将签订「一带一路」合作备忘录，让意大利成为首个加入「一带一路」计划的G7国家。意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 期望，加入「一带一路」不只加深两国的经贸合作，还延展至文化、基建和科技领域。他甚至表示，意大利可以协助缓和美中贸易冲突。

到目前为止，欧盟当中的希腊和波兰都加入了「一带一路」。普遍欧美国家都对「一带一路」抱持怀疑态度，警告背后蕴藏潜在危机。欧洲担心它缺乏财政透明度，白宫更加直斥其偏袒中方利益。但最后意大利还是心意已决，纵然总理孔特强调会以经贸合作为主轴，但此举仍很可能削弱它与欧盟和美国的关系。

Infografik Chinas Wirtschaftsinitiativen Europa EN

目前，大部分西歐國家並未加入一帶一路計劃 (深藍色所示)。

全方位合作

经贸﹕意大利经济部副部长表示，意中贸易较其他欧洲盟友落后15至20年。当局的目标把意大利对华出口额增加700万欧元，令其追上法国。

总统马达雷拉 (Sergio Mattarella) 认为，中国不只是意大利最重要的经济伙伴，也是环保、食安、机械业等人才和技术的市场。他希望意中以平等为基础建立经贸关系，并保持「开放和透明度」。

基建﹕官方仍然未公布协议的具体细节，但早前有媒体报导，将会包括意大利北部城市热那亚(Genoa) 和里雅斯特(Trieste) 的港口投资项目，还有铁路、机场和通讯等工程。意大利政府已经明言，不会因为加入「一带一路」而向华为5G技术打开大门，强调协议内容不会威胁该国的数据安全。

文化﹕习近平在出发之前表示，希望意大利和中国在文艺、古迹、影视制作、语言教育和旅游方面，建立结连关系。外界预计两国将公布维罗纳 (Verona) 和杭州结为「姊妹城市」；另外意大利北部皮埃蒙特 (Piedmont) 三个产酒地，会与中国云南盛产稻米的红河哈尼缔结伙伴关系。这次随行的文化和旅游官员将会在本周六会面。

Infografik Chinas neue Seidenstraße NEU! ENG

DW.COM

中国2013年开始大力推动「一带一路」，到底它的资金有多少?透明度有多高?中国官方都没有清楚地说明。其所造成的债务问题和集权扩张等种种疑虑也已经渐渐浮现。 (09.12.2018)

尽管政府内部有分歧，意大利将为首个加入“一带一路”的G7国家。对此，美国官员向意大利发出警告，德方也公开表示担忧。作为工业七强之一，意大利此举明显具有强烈的政治象征意义，不仅加大了主要西方国家之间的裂痕，也凸显国际地缘轴心正在发生转移。 (20.03.2019)

“一带一路”是由中国在2013年发起的一项倡议，旨在加强中国贸易路径沿线国家的基础设施建设，打造更为高效的贸易区域网络。五年来，这一倡议已经囊括了全球200余个国家中的120余个，遍布世界各大洲。德国之声对此进行了一番盘点。 (09.12.2018)

面对中国在经济领域的扩张，欧盟迄今更似一只无牙老虎。时过境迁，欧盟委员会新近拟就一份方案，意欲改变这一状况。 (13.03.2019)

近期，意大利即将与中国签署“一带一路”意向协议的消息引起了欧洲各界的广泛关注。中国的“一带一路”究竟是欧洲的福音还是危险？在德国，这一问题也有着不同的答案。这一背景下，“一带一路倡议德国联邦协会”应运而生。 (21.03.2019)

法德中首脑下周碰頭

早前外界一直揣测习近平顺道访问梵蒂冈的可能性，但至今仍然没有正面信息释出。梵蒂冈国务枢机卿帕洛林(Cardinal Pietro Parolin) 本周稍早表示﹕「我们的大门一直打开。」而中国外交部也只是说，双方会在建设性对话和建立互信上改善关系，同样没有透露习近平会否与教宗见面。

完成意大利之行后，习近平将会转赴法国和摩洛哥。有报导指，法国总统马克龙将于下周二 (3月26日) 与来访的习近平、德国总理默克尔和欧盟主席容克会面，讨论欧中关系、贸易和气候议题。此次被视为4月9日欧中峰会的前期工程。

欧盟委员会上周发表「十点行动计划」战略文件，其中将中国描述为伙伴、经济竞争者和「体系对手」（systemic rival），并提上周四 (3月21) 的欧盟峰会议程。

正在布鲁塞尔出席峰会的马克龙表示，非常欢迎这份对中国拟定的「十点行动计划」，认为是很好的对华策略。他说﹕「从上任开始，我一直都提倡欧洲要在国防和主权上真正觉醒。」

李芊/杨威廉 (美联社、路透社等)

相关内容

Frankreich, Straßburg | Europäisches Parlament & EU-Flagge

欧盟峰会讨论对华“十点计划” 21.03.2019

欧盟峰会除英国脱欧议题外，还将讨论对华关系以及相关的“十点行动计划”。欧盟希望达成共同立场，为4月9日布鲁塞尔“欧中峰会”做准备。

Italien Genua Hafen mit Container

意大利拥抱“一带一路” 中国赢了一步棋？ 20.03.2019

尽管政府内部有分歧，意大利将为首个加入“一带一路”的G7国家。对此，美国官员向意大利发出警告，德方也公开表示担忧。作为工业七强之一，意大利此举明显具有强烈的政治象征意义，不仅加大了主要西方国家之间的裂痕，也凸显国际地缘轴心正在发生转移。

Kasachstan Präsident Nursultan Nasarbajew verkündet Rücktritt

专访：哈萨克斯坦新总统如何面对中国？ 21.03.2019

纳扎尔巴耶夫的突然辞职可能给中国与哈萨克斯坦之间的关系带来变数。德国中亚问题专家施密茨（Andrea Schmitz）认为，北京在新疆拘押哈萨克族人的做法可能会在哈萨克斯坦总统选战中引发激烈争议。

广告

媒体看中国

Italien Triest Stadtansicht (Imago/imagebroker)

德语媒体：欧洲中了离间计？

习近平本周四开始访问意大利，两国之间有可能就“一带一路”签署意向声明。欧盟是否正在被中国挑拨离间？这一系列话题，引发了德语报刊的高度关注。  