一带一路扩版图 习访欧后有暗涌？

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周四 (3月21日) 傍晚抵达意大利展开四天访问行程。他周五会先与意大利总马达雷拉 (Sergio Mattarella) 会面，并出席无名军兵纪念碑的献花仪式。

最瞩目的焦点当然是两国将签订「一带一路」合作备忘录，让意大利成为首个加入「一带一路」计划的G7国家。意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 期望，加入「一带一路」不只加深两国的经贸合作，还延展至文化、基建和科技领域。他甚至表示，意大利可以协助缓和美中贸易冲突。

到目前为止，欧盟当中的希腊和波兰都加入了「一带一路」。普遍欧美国家都对「一带一路」抱持怀疑态度，警告背后蕴藏潜在危机。欧洲担心它缺乏财政透明度，白宫更加直斥其偏袒中方利益。但最后意大利还是心意已决，纵然总理孔特强调会以经贸合作为主轴，但此举仍很可能削弱它与欧盟和美国的关系。

目前，大部分西歐國家並未加入一帶一路計劃 (深藍色所示)。

全方位合作

经贸﹕意大利经济部副部长表示，意中贸易较其他欧洲盟友落后15至20年。当局的目标把意大利对华出口额增加700万欧元，令其追上法国。

总统马达雷拉 (Sergio Mattarella) 认为，中国不只是意大利最重要的经济伙伴，也是环保、食安、机械业等人才和技术的市场。他希望意中以平等为基础建立经贸关系，并保持「开放和透明度」。

基建﹕官方仍然未公布协议的具体细节，但早前有媒体报导，将会包括意大利北部城市热那亚(Genoa) 和里雅斯特(Trieste) 的港口投资项目，还有铁路、机场和通讯等工程。意大利政府已经明言，不会因为加入「一带一路」而向华为5G技术打开大门，强调协议内容不会威胁该国的数据安全。

文化﹕习近平在出发之前表示，希望意大利和中国在文艺、古迹、影视制作、语言教育和旅游方面，建立结连关系。外界预计两国将公布维罗纳 (Verona) 和杭州结为「姊妹城市」；另外意大利北部皮埃蒙特 (Piedmont) 三个产酒地，会与中国云南盛产稻米的红河哈尼缔结伙伴关系。这次随行的文化和旅游官员将会在本周六会面。

法德中首脑下周碰頭

早前外界一直揣测习近平顺道访问梵蒂冈的可能性，但至今仍然没有正面信息释出。梵蒂冈国务枢机卿帕洛林(Cardinal Pietro Parolin) 本周稍早表示﹕「我们的大门一直打开。」而中国外交部也只是说，双方会在建设性对话和建立互信上改善关系，同样没有透露习近平会否与教宗见面。

完成意大利之行后，习近平将会转赴法国和摩洛哥。有报导指，法国总统马克龙将于下周二 (3月26日) 与来访的习近平、德国总理默克尔和欧盟主席容克会面，讨论欧中关系、贸易和气候议题。此次被视为4月9日欧中峰会的前期工程。

欧盟委员会上周发表「十点行动计划」战略文件，其中将中国描述为伙伴、经济竞争者和「体系对手」（systemic rival），并提上周四 (3月21) 的欧盟峰会议程。

正在布鲁塞尔出席峰会的马克龙表示，非常欢迎这份对中国拟定的「十点行动计划」，认为是很好的对华策略。他说﹕「从上任开始，我一直都提倡欧洲要在国防和主权上真正觉醒。」

李芊/杨威廉 (美联社、路透社等)