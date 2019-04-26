 “一带一路”峰会落幕 中欧签署多份协议 | 经济纵横 | DW | 28.04.2019

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经济纵横

“一带一路”峰会落幕 中欧签署多份协议

周六夜间，中国官方新华社发布了“一带一路”论坛峰会“成果清单”，其中有大量涉及欧洲的内容。而在稍早前，习近平对媒体披露，此次峰会期间，工商界人士总共签署了总额640多亿美元的项目合作协议。

China Seidenstraße l Belt and Road Forum in Peking China Seidenstraße l Verhandlungen in Beijing l Belt and Road Forum (picture-alliance/Photoshot/L. Tao)

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意大利是首个与中国签署“一带一路”意向协议的G7成员国，引发了巨大争议。本周，该国总理孔蒂还要飞赴北京参加一带一路峰会。而该国北部的小城瓦多，早已在3年前引入了中国资本，大规模扩建港口基础设施。 (24.04.2019)

周六的“一带一路”国家领导人圆桌会议上，习近平对37国领导人表示，要鼓励更多国家和企业参与“一带一路”，共同建设开放型世界经济。同时，中国国家主席也再次强调让“一带一路”对接国际上普遍认可的规则。 (27.04.2019)

中国希望用下一代数据技术连接非洲和亚洲，而西方国家在这方面则处于落后的地位。我们能否把互联网的未来交给北京呢？ (27.04.2019)

(德国之声中文网)习近平在周六晚间的记者会上再次重申了他在开幕演讲、领导人圆桌会议上的表态，即中国将在"一带一路"推进过程中"坚持共商共建共享原则，一致支持开放、廉洁、绿色发展，反对保护主义，同意践行高标准、惠民生、可持续理念"，他认为，共建"一带一路"合作所取得的早期收获，已经"为各国和世界经济增长开辟了更多空间，为加强国际合作打造了平台，为构建人类命运共同体作出了新贡献。"习近平还强调，"共建'一带一路'的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高。"

此次峰会期间，包括习近平在内的多名中国高官都强调要主动对接国际规则和标准，并表示要管控债务风险，确保项目的可持续性。分析人士指出，这意味着北京已经认识到"一带一路"倡议在国际上正受批评，有意作出一些改变；但是北京能否将承诺转化为实际行动，还有待观察。

峰会圆桌会议联合公报中，也强调了"可持续"、"抗风险"、"平等合作"、"透明"、"绿色"、"廉洁"、"普遍受益"等理念。

观看视频 08:35

欧中印激辩“一带一路”

 

欧洲项目多，"德国"仅出现两次

根据官方媒体新华社周六(4月27日)夜间发布的清单，峰会筹备进程中和举办期间，各方共达成了283项成果。其中与欧洲有关的部分重要内容包括：

  • 中国政府与卢森堡、意大利、塞浦路斯3个欧盟成员国政府签署的共建"一带一路"谅解备忘录；
  • 中国与匈牙利签署共建"中匈合作促进中心"谅解备忘录；
  • 中国与匈牙利签署关于开展"数字丝绸之路"合作的双边行动计划；
  • 中国与奥地利、瑞典签署关于开展第三方市场合作的谅解备忘录；
  • 中国与欧盟发布关于开展中欧基于铁路的综合运输通道研究联合声明；
  • 中国与希腊签署重要领域三年合作计划（2020年－2022年）；
  • 中国与西门子公司签署围绕共建"一带一路"加强合作的谅解备忘录。

除了西门子的合作谅解备忘录，整个成果清单中，"德国"字眼只在"签署《中欧班列运输联合工作组议事规则》"一节中出现。

文山/达扬/(新华社、德新社)

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