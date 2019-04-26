“一带一路”峰会落幕 中欧签署多份协议

周六夜间，中国官方新华社发布了“一带一路”论坛峰会“成果清单”，其中有大量涉及欧洲的内容。而在稍早前，习近平对媒体披露，此次峰会期间，工商界人士总共签署了总额640多亿美元的项目合作协议。
(德国之声中文网)习近平在周六晚间的记者会上再次重申了他在开幕演讲、领导人圆桌会议上的表态，即中国将在"一带一路"推进过程中"坚持共商共建共享原则，一致支持开放、廉洁、绿色发展，反对保护主义，同意践行高标准、惠民生、可持续理念"，他认为，共建"一带一路"合作所取得的早期收获，已经"为各国和世界经济增长开辟了更多空间，为加强国际合作打造了平台，为构建人类命运共同体作出了新贡献。"习近平还强调，"共建'一带一路'的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高。"
此次峰会期间，包括习近平在内的多名中国高官都强调要主动对接国际规则和标准，并表示要管控债务风险，确保项目的可持续性。分析人士指出，这意味着北京已经认识到"一带一路"倡议在国际上正受批评，有意作出一些改变；但是北京能否将承诺转化为实际行动，还有待观察。
峰会圆桌会议联合公报中，也强调了"可持续"、"抗风险"、"平等合作"、"透明"、"绿色"、"廉洁"、"普遍受益"等理念。
欧洲项目多，"德国"仅出现两次
根据官方媒体新华社周六(4月27日)夜间发布的清单，峰会筹备进程中和举办期间，各方共达成了283项成果。其中与欧洲有关的部分重要内容包括：
除了西门子的合作谅解备忘录，整个成果清单中，"德国"字眼只在"签署《中欧班列运输联合工作组议事规则》"一节中出现。
文山/达扬/(新华社、德新社)