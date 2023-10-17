“一带一路”峰会在北京登场

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今年是习近平提出“一带一路”倡议10 周年。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月17日至18日在京举行。据中国媒体报道，有130多个国家和国际组织的代表报名参加。其中一些国家在中国的全球基础设施布局中扮演重要角色。
俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。
匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。
另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。
阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。
中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。
斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。
“一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。
为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。
在国际瞩目下，俄罗斯总统普京抵达北京访问，并参加“一带一路”国际合作高峰论坛。普京此行带着怎样的目的，习近平能否让他如愿？德国莱比锡大学的中俄关系研究学者阿列克谢·戚加代夫（Alexei Chigadaev）就此接受了德国之声的专访。
“一带一路”究竟是像中国当局宣称的一样已取得成功，或者像西方舆论说的，是一个失败的面子工程？政论家邓聿文认为，“一带一路”虽然存在很多问题，但从它的落地成型来看，是成功的。不过，它的下一个10年可能不比前一个10年轻松。
阿富汗塔利班政权发言人周六宣布，塔利班将出席下周在中国举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，这是塔利班被邀请参加的最高级别的多边峰会之一。
2013年习近平的两次讲话宣告了“一带一路”倡议的诞生。在这十年里，该倡议遍及150多个国家，投资总额超过1万亿美元。然而辉煌的数字无法掩盖很多投资项目面临的问题，如今的“一带一路”又遇到了哪些新困难？
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