「一带一路」各地留债 美: 不应介入还款

(德国之声中文网) 中国政府透过「一带一路」提供各国政府基础建设计画融资，被美国批评是「掠夺式经济行为」。随着还款期限带来，外界积极检视参与国家的情况。

美国国务卿蓬佩奥週一(7/30)警告，国际货币基金组织不应该提供资金协助巴基斯坦新政府偿还中国的贷款。

他在接受CNBC採访时表示，美国期待与巴基斯坦新任总理伊姆兰·汗（Imran Khan）政府合作，但不支持还款计画。

他说：「不要误会，我们会关注国际货币基金组织的作法......组织的税收资金，包含美国参与投入的相关资助，没有任何理由用于协助中国债券持有人或直接还款给中国。」

英国《金融时报》週日(7/29)报导，巴基斯坦财政高层官员向国际货币基金组织提出120亿美元纾困金需求。

国际货币基金组织一位发言人表示目前为止没有收到这个案件，也尚未与巴国当局有相关讨论。

巴基斯坦已经从中国及其银行获得了大约50亿美元的贷款，用于资助重大基础设施项目，也另外寻求10亿美元的贷款来稳定其暴跌的外汇储备。

针对中国以贷款方式向发展中国家提供基础建设，美国财政部长姆努钦批评，此举让这些国家有偿还不了的债务。

从中巴经济走廊到「一带一路」基础建设，中国在巴基斯坦推动相关的一系列港口和铁路改善计画。大量进口中国的设备和材料所需的经费使巴基斯坦的经常账赤字不断上升。

根据数据，巴基斯坦自1980年以来已有14个国际货币基金组织融资计划，其中包括2013年67亿美元的3年期贷款计划。

南太平洋岛国债台高筑

无独有偶，路透社报导，针对11个南太平洋岛国的财务资料进行分析后发现，中国的贷款计划在10年内从零增加到超过13亿美元。

分析指出，虽然从援助计划来看，澳大利亚是这个地区最大的金融支持者，但中国已成为最大的「双边贷款」国。

中国的贷款佔汤加王国外债总额的60％以上，也几乎是瓦努阿图外债的一半。按美元计算，巴布亚新几内亚对中国的债务最大，接近5.9亿美元，约佔其外债总额的四分之一。

世界银行太平洋和巴布亚新几内亚国家代表柯尔夫 (Michel Kerf)告诉路透社，「鑑于其经济的脆弱性和收入来源稀少，这些国家往往是负债高风险国家。」他说：「他们的已经到达可以承担债务的极限。」

以汤加王国为例，中国银行借贷给其政府重建受骚乱摧毁的城市，从最初大约6500万美元的贷款一直到现在已超过1.15亿美元。这几乎是汤加年度国内生产总值的三分之一。随着利息的增加，政府又为了交通建设借了第2笔贷款。

9月开始，汤加王国必须开始偿还本金加利息，使该政府陷入困境。

从这个例子看来，这样的贷款带来的结果冲击本来小型的太平洋经济体。各国担忧陷入财务困境。这也使中国和台湾在该地区的外交竞争上获得更多筹码。

这让人回想到2018年7月，斯里兰卡因为欠中国60亿美元贷款，只好将其转换为汉班托塔港的股权，让一家中国国有企业以99年的租约接管了该港口。

专家指出，中国以贷款作为战略工具让斯里兰卡拱手让出具有重要战略意义的汉班托塔港。

这笔交易引起了美国、印度和日本的担忧，即北京可能将该港口用作印度洋海军基地。不过斯里兰卡政府和中国驻科伦坡大使馆都否认这一点。

中国官方回应

中国外交部发言人华春莹在7月16日外交部例行记者会上表示，「『一带一路』投融资合作，帮助许多发展中国家打破了资金瓶颈。」

她说：「没有哪个国家因为与中国合作陷入债务危机的。在迄今出现的所谓"债务危机"中，没有哪个是中国引起的。」

夏立民/罗法 (路透社等)