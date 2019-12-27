「一带一路」受挫 中国吉尔吉斯项目喊卡

(德国之声中文网)吉尔吉斯斯坦一项近3亿美元的中国投资周一(2月17日)宣布告吹。原因是这个预计在吉国偏远山区建造的贸易和物流中心遭到当地居民抗议。

吉尔吉斯斯坦中部纳林地区的一名警察发言人说，有1千多名抗争者参与示威。当地媒体报导显示，抗议者高举标语，写着:「我们不会把吉尔吉斯斯坦的土地交给中国。」也有抗议者骑马挥舞吉尔吉斯斯坦国旗。

一位要求匿名的政府代表告诉法新社，有传言称，抗议者是被谣言所误导，才会以为负责建设的吉尔吉斯斯坦与中国合资公司在建设完成之后，会占用该建地而非租用该地。

巴巴库洛夫（Amanbol Babakulov），一位激进的抗议者告诉法新社，抗议者威胁，如果当局在3月1日之前不取消该项目，抗议者将采取「实际动作」。

负责兴建的公司相信，「当部分当地居民反对工程时，要将项目推进是不可能的」。该公司表示：「我们因此被迫做出停止（该项目）的决定。」

这项计划已正式注册为吉尔吉斯斯坦中国自由经济区(At-Bashy)，也声称该项目在投入运营时将雇用1万5千名员工，计划投资近2.8亿美元。

「一带一路」中亚受阻

去年8月，吉尔吉斯村民与中国雇员在纳林一座中国拥有的矿山中发生冲突，造成约20人受伤，并引发了北京的外交谴责。2016年，邻国哈萨克斯坦也因当地民众担忧土地改革将使中国投资者接管哈萨克的土地，而爆发全国性的集会。哈国的专制领导人最后放弃了改革，并镇压抗议活动。

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吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦两个前苏联国家都与中国接壤，并且是北京「一带一路」倡议的重要网络之一。

邹宗翰/罗法 (法新社)