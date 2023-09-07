“一带一路”十周年: 硕果累累？还是势头不再？

（德国之声中文网）中国官媒在8月底报道称，中方将于十月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，既是纪念“一带一路”倡议提出10周年，也是为了各方共商共建“一带一路”合作。

这是新冠疫情以来中国首次举办该论坛。在9月7日中国外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，截至目前已经有90多个国家的代表确认与会。她没有透露具体是哪些国家，表示“相信下一步还会有更多合作伙伴确认与会”。

俄罗斯官媒塔斯社此前报道称，俄罗斯总统普京计划在“一带一路”高峰论坛召开之际访华。《华尔街日报》7月底报道称，德、法、意等欧洲国家领导人不打算参加今秋的该高峰论坛。

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北京：一带一路“硕果累累”

北京对于即将迎来十周年的“一带一路”倡议给予了高度评价。中国外交部发言人汪文斌在不久前表示，“十年来，一带一路……已经成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，成果有目共睹”。

汪文斌还说，十年来，“一带一路”倡议的朋友圈不断壮大，中国已同150多个国家和30多个国际组织签署了相关合作文件。

“十年来，‘一带一路’倡议合作硕果累累，已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个‘国家地标’‘民生工程’‘合作丰碑’”，这位中国外交部发言人说。他还表示，中国将以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，“同国际社会一道总结经验、擘画蓝图，引领高质量共建‘一带一路’持续向前发展……”

“超额完成目标”？

德国专注于中国议题的网络媒体“China Table”9月6日也关注了“一带一路”倡议，除了聚焦“一带一路”在阿拉伯地区的发展等话题，也刊登了一篇关于“一带一路”十周年的文章。

这篇来自有数十年中国生活经历的专栏作者Frank Sieren的文章写道，“十年前，习近平在哈萨克斯坦宣布该倡议时，几乎没有人意识到其重要性，同时怀疑声音不绝于耳；十年后，习近平 ‘超额完成了他当时的目标’”。

文章回顾了十年前上台不久的中国国家主席习近平宣布该倡议时的场景，表示习近平当时的目标是用十年时间，让中国与一带一路伙伴国的贸易额增加一倍以上。“事实上，现在已经增加了110%。”

这位专栏作者同时指出，习近平也释放出明确的信号，中国不想追随老牌的西方大国，而是希望与新兴国家们结盟，共同重建世界秩序。“这些新兴国家也明白，中国不是在做慈善，然而，在对机遇和风险进行评估后，很多最终认为机遇大于风险。……目前唯一考虑退出的国家是意大利。意大利是唯一加入‘一带一路’的西方主要工业国、G7国家。这对于中国政府来说是苦涩的。不过，总体而言，习近平远比原本计划走得要远。”

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“昔日势头不再”？

与此同时，针对“一带一路”倡议也存在着不少争议以及批评声音。批评者认为，该倡议是中国扩大地缘政治和经济影响力的工具。美国等国多次针对可能的“债务陷阱”提出警告。

包括德媒在内的许多西方媒体也曾出，该倡议的许多项目面临困难、陷入停滞。

《新苏黎世报》2022年7月一篇题为《当双赢变成中国赢两次之时》的客座评论称，种种迹象显示，“一带一路”只经历了一段相当短暂的鼎盛时期，中方向非洲国家提供的贷款已经从最高点280亿美元降至2019年疫情爆发前的70亿美元，降幅高达75%。评论称，也许中国政府已经意识到，许多贫困国家也许并没有能力偿还贷款。

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《法兰克福汇报》9月7日一篇题为《太大、太远、太昂贵》的文章也表示，虽然中国官方仍在谈论该倡议的显著成就， “但‘一带一路’昔日的势头已不复存在”。

文章说：“自2016年开始，中方的投资开始下降。自该倡议提出以来，发展中国家、新兴国家欠中国的债务大约增加了两倍。如今，在双边层面上，中国是发展中国家最大的债权国，中国自身也陷入了改革开放开始以来最严重的经济危机。”

这篇来自《法兰克福汇报》驻华记者Jochen Stahnke的文章指出，中国政府并没有公布单个国家接受中国信贷融资、出口信贷或者官方发展援助的数据。因此，这些中国国企的建设项目究竟多昂贵，尚不清楚。已知的是，中国政府近年来大幅扩大了救助贷款的发放范围，因为中国对外贷款中的大部分都面临违约风险。

“在吉布提、赞比亚等国，中国持有超过一半国债。这究竟是增加了北京的政治影响力，还是使其更易受到‘债务陷阱’的指责，也取决于西方提供怎样的贷款条件。只是中国的金主热潮时代已经结束。”

（综合报道）

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