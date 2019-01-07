 一带一路前进东南亚 民调警告政府严防负债 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2019

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时政风云

一带一路前进东南亚 民调警告政府严防负债

新加坡一间智库针对一带一路对东盟十国的影响，做了一份民调。结果显示超过70%受访者认为，东南亚各国政府在与中国进行一带一路谈判时，要严防陷入债务危机中。

China | World Economic Forum in Vietnam (picture-alliance/dpa/Xinhua News Agency/L. Weibing)

新加坡一间智库替一带一路为东南亚带来的影响作了一份民调，结果显示超过七成受访者认为东盟各国政府与中国协商时，应该严防陷入负债的风险。

(德国之声中文网) 这项民调是由隶属于新加坡政府的尤索夫伊萨东南亚研究院 (ISEAS-Yusof Ishak Institute) 所做，採样自1008名来自东盟各国的公务员、学者、商界人士、媒体业者及一般民众。結果显示，将近一半受访者认为一带一路会使东盟向中国靠拢，三分之一的人觉得整体细节不够透明，而16%的受访者相信一带一路会失败。

 

此份民调也显示，东南亚各国对美国是否致力成为东盟策略伙伴与协助维护区域安全存疑。此外，他们认为中国在东南亚的政治与经济影响力不断上升。报告指出﹕「我们一向认为中国在东南亚有经济影响力，美国则是有政治地缘影响力。但民调结果显示我们需要更新这样的思维。」

此外，70%的受访者希望东盟各国政府在与中国协商时必须格外留意，避免被捲入无止境的债务风險中。其中以马来西亚、菲律宾与泰国的受访者对此议题有最强烈的看法。此前，一些西方政府已指控中国透过一带一路，令一些發展中国家陷入债务陷阱，但中国却一再强调否認。

中美誰影響較大？

Vietnam World Economic Forum - ASEAN in Hanoi (Reuters/Kham)

此份民调也显示，东南亚各国对美国是否致力成为东盟策略伙伴与协助维护区域安全存疑。此外，他们认为中国在东南亚的政治与经济影响力不断上升。

民调也反映，73%的受访者认为中国在东南亚有最大的经济影响力，而中国政治与戰略的影响力也已超过美国。将近六成受访者认为，美国的全球影响力与一年前相比有下滑趋势，而三分之二的人则认为美国与东南亚之间的互动不如从前频繁。另外，三成左右的受访者表示，对美国身为东盟策略伙伴与区域安全的维护者欠缺信心。

不到10%的受访者認同中国为会真正施惠于东盟，而将近一半的人则认为，北京打算把东南亚纳入势力范围。这份报告的作者表示，虽然中国不断保证会以互惠和平方式加强在东南亚的势力，但民调结果显示北京需要改善在东南亚的形象。

經濟前景與人道危機

《雅加达时报》则报导，超过一半受访者对东南亚未来一年的经济前景感到乐观，但有约两成人认为东盟会经历适度或剧烈的经济衰退。

此外，多数受访者也认为东盟应该要介入协调缅甸的罗兴亚危机。联合国的统计显示，自从缅甸政府在若开邦打压罗兴亚人，已有约730,000名罗兴亚人逃到孟加拉。联合国的调查团队指控缅甸军队以种族屠杀为目的，对罗兴亚人进行屠杀与轮姦，但缅甸军队否认这些指控。

杨威廉／李芊 (路透社等)

 

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