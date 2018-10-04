「一带一路」再受挫 塞拉利昂取消中资项目

(德国之声中文网) 塞拉利昂政府(獅子山共和國)週三宣布，取消一项由中国资助的4亿美元（3.47亿欧元）建筑项目。

总统比奥说，这个机场是由他的前任政府计划的，不仅不必要，而且所要付出的代价对塞拉利昂人民来说并不公平。他表示，许多人需要的是改善教育和医疗保健等基本服务。

塞拉利昂电讯报报导，该项目的资金完全来自中国贷款，北京也将建造、管理和维护计画兴建的机场。

世界银行质疑该项目的财务审慎性。虽然这个西非国家有愈来愈多的游客，但世界银行已经在当地投资2亿美元升级首都弗里敦的隆吉国际机场。总统比奥政府造桥铺路，计划将隆吉变成一个全国性的商业和会议中心。

中国投资带来的债务

塞拉利昂并不是第一个拒绝中国大规模投资项目的国家。中国透过「一带一路」取得的影响力，使其他外国投资者望之却步。

斯里兰卡因中国投资陷入困境。斯里兰卡因其在非洲之角和东南亚之间的战略位置，在前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）支持下，让北京介入该国债务危机，提供数十亿美元的贷款和援助。

其中，斯里兰卡首都科伦坡的「港口城市」更是中国「一带一路」的指标项目，填海造镇和建设项目之庞大，可能需要25年才能完成。目前这项工程因进度落受到批评。

马来西亚总理马哈蒂尔在8月份取消了价值220亿美元的中国资助项目，担心马来西亚因此进一步陷入债务，并且会让北京在马国拥有不当权力。

夏立民/罗法 (法新社等)