 一带一路争议未平 德经济部长即将访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2019

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时政风云

一带一路争议未平 德经济部长即将访华

此前德国曾批评意大利不顾欧盟盟友顾虑，执意加入一带一路的决定。而下周，德国经济部长阿尔特迈尔就将赴北京参加一个有关一带一路的论坛活动。

Berlin: Deutsch-Polnisches Wirtschaftsforum (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

经济部长阿尔特迈尔

DW.COM

欧盟在战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”不久，意大利就签约成为第一个加入中国一带一路倡议的G7成员国，引起盟友不满。结束访意行程的习近平接着访问摩纳哥和法国，并将在下周与法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧委会主席容克共同会晤。 (24.03.2019)

自从中国出台“一带一路”倡议以来，德国各界就对此颇有争论。上千亿美元规模的投资，欧洲也不可避免地被裹挟其中，这到底是福是祸？3月29日正式成立的“一带一路倡议德国联邦协会”认为，只有积极参与，才能让德国获益。 (01.04.2019)

继意大利之后，瑞士即将成为第一个加入一带一路倡议的中欧国家，也将出席中国主办的高峰论坛。专家担忧，在部份欧洲国家逐渐与中国亲近时，欧洲将会面临被分化的危险。 (19.04.2019)

（德国之声中文网）联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）下周四将前往中国访问。这位基民盟政治家在访华期间将在北京参加一个关于"新丝绸之路"的论坛。该倡议引起普遍争议。

据联邦经济部一位发言人4月18日表示，除此之外，阿尔特迈尔在北京访问期间还将与中方举行双边政治会晤。阿尔特迈尔将于4月25日晚上动身前往北京，4月27日返德。

"新丝绸之路"论坛定于4月26日在北京拉开帷幕。这是中国就引起争议的"一带一路"计划举行的第二次会晤。中国致力于开辟通往欧洲、非洲和拉丁美洲的新的商贸之路，并为此在十多个国家投资建设港口、公路和铁路干线。但是"新丝绸之路"在欧洲颇受置疑，很多人担心产生对中国的依赖性。但是工业7国集团中的意大利已率先决定加入中国的"新丝绸之路"。

联邦德国外长马斯（Heiko Maas）因此对意大利提出尖锐批评。他对《星期日世界报》表示："如果有些国家认为这样就能够做大对华生意的话，结果将会令他们震惊，终有一天他们会发现对中国所产生的依赖性。"

默克尔总理3月底宣布，德国打算在2020年担任欧盟轮值主席期间举办一次包括所有欧盟成员国参加的欧中峰会。她希望届时欧盟也能在中国重要的丝绸之路动议中开始扮演积极的角色。默克尔表示，虽然在这个项目中的相互关系问题还有待解决，但是这也显示了中国与欧洲之间的相互依赖。

李京慧/凝炼 （德新社）

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