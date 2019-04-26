一带一路：习近平再次强调对接国际规则

(德国之声中文网) 习近平在领导人圆桌会议开幕致辞中说，在与各方一起"高质量共建'一带一路'"时，要把共商共建共享原则落到实处，"本着开放、绿色、廉洁理念，追求高标准、惠民生、可持续目标"，统筹推进经济增长、社会发展、环境保护，"让各国都从中受益，实现共同发展。"

这也是本届峰会上，习近平第二次明确表示要主动对接国际规则和标准。在周五的峰会上，习近平就曾发表演讲指出，"我们要努力引入各方支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，同时要尊重各国法律法规。"中国洋行行长易纲也在峰会上主动承认"一带一路"的债务风险，表示要有效管控风险，确保债务可持续。

德国阿登纳基金会驻华代表文策尔(Michael Winzer)在接受德国之声采访时指出，习近平、易纲等人在峰会上的表态，说明中国现在已经认识到，"一带一路"倡议确实已经在部分领域引起了国际上的批评。"北京现在明白，必须作出一些让步，并且让相关国家更多地参与进来，只有这样才能让这一项目具备可持续性。"不过，文策尔也强调，中国领导人的这些表态，究竟能否转化为实际行动，还有待今后几年的观察。

在周六的圆桌会议上，习近平还表示，中国将与各方一道"强化合作机制，着力构建互联互通伙伴关系。我们要共同推动建设开放型世界经济，反对保护主义。"中国还将"鼓励更多国家和企业深入参与，做大共同利益的蛋糕。"习近平强调，推动共建"一带一路" 国际合作是"为各国人民创造更多福祉，为构建人类命运共同体作出更大贡献"。

在法新社披露的一份峰会共同声明草案中，也有"反对保护主义、单边主义"、"鼓励更多发展中国家以及国际投资者参与"等字眼。

37个国家的元首或政府首脑参加此次峰会

肯尼亚再获中资援建项目

就在本周五(4月26日)，肯尼亚总统府发布消息，该国获得了6.66亿美元中国资金用于建设一个数据中心以及首都内罗毕的一条高速公路。这些资金来源既包括低息优惠贷款，也包括开展合作的华为等私营企业。总统府的新闻通稿称，华为将耗资175亿先令(约合1.73亿美元)负责数据中心的建设项目。高速公路则用于连接内罗毕机场与市郊地区，由中国路桥工程有限责任公司建设。肯尼亚总统目前也正在北京参加峰会。

目前，中国对发展中国家的贷款援助，主要有两种形式。其一是援助优惠贷款，以人民币形式发放，资金并不离开中国，直接在进出口商账户间周转。这意味着，受援国用这笔贷款只能在中国国内购买产品和服务，然后将其转移到当地。而另一种名为"优惠买方信贷"的援助形式，虽然没有限定人民币，但通常会规定必须购买中国的设备或服务，并且受援国政府须提供主权信誉担保。有分析人士指出，由中国进出口银行等国有金融机构发放的这些援外贷款，最终大约有六成资金都回流到了中国国内的企业手中。

峰会期间，马来西亚总理马哈蒂尔也在北京与中国总理李克强共同见证了恢复东海岸铁路项目、恢复"马来西亚城"项目等双边合作文件的签署。此前，马哈蒂尔出任总理后，一度宣布取消这些项目，令"一带一路"倡议在国际上饱受质疑。此次访华期间，两国的企业间还签署了共建马来西亚人工智能产业园的协议。

文山/王凡/(美联社、路透社、法新社)

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