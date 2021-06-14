一带一路中美洲大变调

（德国之声中文网）北京推出一带一路倡议以来，中资企业相继呼应"走出去"政策进军拉丁美洲。2014年北京投资者王靖获得开凿"尼加拉瓜大运河"与经营特权并在次年底初步动工。鲁企"岚桥集团"也在巴拿马运河大西洋口推出"巴拿马运河科隆港"（PCCP）大港口项目。2017年间"中国港湾集团"(CHEC)分别标得哥斯达黎加主要公路拓宽与巴拿马运河四号桥最大单项工程。

短短数年间，这些项目的后续发展逐渐浮现民众眼前。尼加拉瓜大运河沦为幻梦，"中国港湾"的运河四号桥项目因招标过程与报价受质疑而被要求重新设计报价。而另外两个项目最近也先后出现变数：自诩将成为中美洲加勒比岸最先进大港的运河科隆港正静待新解方；同一"中国港湾"哥斯达黎加中国贷款公路甚至自行预告将"烂尾"。

哥斯达黎加"一贷一路"或沦"一路多贷"

6月1日，美国国务卿安东尼‧布林肯(Anthony Blinken)就任后出访中美洲哥斯达黎加，同时召开"中美洲整合体"(SICA)外长会议，提醒中国的疫苗外交。但更吸引眼球的却是哥斯达黎加"国家报"(La Nacion)当日头版头条的独家新闻："營建商提议交出未完成的利蒙公路，拓宽进度37%，依据合同必需在一年内竣工。"

报导引述"中国港湾"哥斯达黎加分工司致公共工程与运输部项目负责人函件，表明2022年5月利蒙Limon公路工程合同届满时，无论工程进展如何都将移交；同函建议哥方就未完成部分重新签署承包合约，并向中国政府申请新贷款。

"中国港湾"2017年11月启动首都外环至加勒比岸利蒙Limon港107公里的"32号公路"拓宽工程。今年3月申请延长800天工期，政府批准了421天。距2022年5月预定竣工日仅约一年，项目进度37%，远远落后于合同规定的63%。该项目总签约款4.65亿美元，3.96亿美元为"中国进出口银行"(China Eximbank)贷款，其余为哥国配合款。

哥斯达黎加公共工程与运输部长鲁道夫‧孟德斯(Roldolfo Mendez)表示，他决不会接受该"建议"。

"国家报"(La Nacion)社论严厉质疑，"中国港湾"目前剩余的300天能否完成63%的工程，令人高度怀疑。既然已经有合同和融资协议，为什么要重头来过？ 为什么要和一家表明将中途撒手的公司延长合同期限然后重新谈判？ 一切都表明哥斯达黎加唯一的选择是遵循原合同走准备进行国际仲裁，并为后续工程寻求替代融资。因为根据经验，"中国进出口银行"(Eximbank)的融资成本偏高。

"中国港湾"哥国分公司没有答覆德国之声中文网的提问。

巴拿马玛岛港动工4年投资仅16.6%

巴拿马总审计长办公室十分凑巧的在玛岛港签约4年后同日发布声明，指证"巴拿马运河科隆港"（PCCP）违反在科隆玛格丽塔岛投资建设"巴拿马科隆及装箱港口"(PCCP)的合同规定，该项目启动4年仅投资16.6%，仍有83.4%未达标。

玛格丽塔岛位于巴拿马运河大西洋端入口，原为美军无线电基地。上世纪90年代由台商承租作为成衣加工区，1992年推出"马嘉城加工出口区"(ZPEs)，按25号法令赋予投资者巴拿马居留，甚至提供投资者特别护照，但随即因美国政府拒绝承认该护照合法性而归于失败。

2013年6月巴拿马政府与"巴拿马科隆及装箱港口"(PCCP)项目签署开发协议，2016年上海"安信信托"原实控人高天国的"国之杰"(Shanghai Gorgeous)和岚桥集团公司的合资公司以9亿美元收购该仍未动工的项目。

2017年6月7日，胡安卡洛斯‧巴雷拉(Juan Carlos Varela)总统亲自参与动土仪式，岚桥集团董事长叶成在致词中表示，该工程不仅为巴拿马人提供大量就业机会，也将与山东岚桥港、大洋洲达尔文港三港互联，构成"一带一路"海上经济走廊，汇集更广阔的区域空间。

巴拿马总审计长办公室在该项目动工满4年后发布通告，称岚桥集团实际投资额估计为1.042亿美元，仅占合同资金的16.6%，83.4%未达标。该公司在2018年12月支付184.5万美元地租与权利金后，迄今仍积欠101.29万美元，而这还不包括港口原先预定今年6月峻工投入使用后，国库预期自集装箱转运费及码头其他收益所能获得的巨额收益。

总审计长提醒经营港口的承包商，目前正全面检讨所有合同履行状况，用以确保国家的利益。岚桥集团官网主要投资者高天国在2020年6月在上海因涉嫌“违法发放贷款罪”被刑拘，目前岚桥集团官网无法打开。而最近与该集团有关的消息是：今年5月底媒体报道称，该集团在澳大利亚租赁达尔文港一事，被指可能威胁澳大利亚国家安全，墨尔本政府可能取消相关租约。岚桥集团当时公开回应称，如果澳大利亚政府最终“撕毁”协议，岚桥会向当局索偿。

2015年11月，中国岚桥集团以5.06亿澳元收购达尔文港99年经营权。该项目也被视为”一带一路倡议”在澳洲的具体体现之一。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。