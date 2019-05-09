一带一路：中国是放贷恶霸还是大善人？

（德国之声中文网）关心国家安全问题的西方强硬派，特别是美国鹰派，将中国视为正在通过掠夺性贷款攻城略地的新兴帝国。

规模庞大的"一带一路"倡议（BRI）加剧了他们的焦虑。这是一个遍及全球的基础设施发展项目，大部分由中国操控。

根据矿业公司必和必拓一项估算，截至2023年的十年间，"一带一路"相关项目的总投入可能接近1.3万亿美元（1.16万亿欧元），是二战后美国重建欧洲经济的"马歇尔计划"七倍多。

有人称赞"一带一路"是新的马歇尔计划，它将大幅降低贸易成本，增进联系，逐渐帮助一些国家摆脱贫困。

另外一些人批评说，中国为贫穷国家提供贷款，即便从经济上给予了很大的帮助，目的也是为了扩大其自身影响力。他们以斯里兰卡汉班托塔港为例，警醒依赖中国带来的金融陷阱。2017年，斯里兰卡无力偿还累积的债务，被迫将这个具有重要战略意义的港口租赁给中国。

斯里兰卡汉班托塔港由中国工人修建

"债务陷阱外交"是真的吗？

然而，位于纽约的咨询公司荣鼎集团（Rhodium Group）最近发布的一份报告，对中国"债务陷阱外交"的说法提出质疑。

该报告的作者分析了24个国家内的40起重新协商中国债务的案例，发现只有斯里兰卡汉班托塔港一案明确涉及资产抵扣问题。此外， 2011年塔吉克斯坦让中国控制一块土地，可能是为了换取债务减免。

分析表明，中国对大多数拖欠债务者态度温和。在过去十年中，中国已经和借债人重新协商了500亿美元的债务，最常见的结果是债务减免和延期还贷。

重新协商的债务占中国海外贷款的相当大一部分。 2000年至2017年期间，美国约翰霍普金斯大学中非研究所学者一直在跟踪中国对非洲价值1430亿美元的贷款。波士顿大学的研究人员确认，自2005年以来，中国已经向拉丁美洲和加勒比地区发放了超过1400亿美元的贷款。

上述报告发现，与国际货币基金组织或其他国际资本市场的融资渠道相比，中国贷款有更大的灵活性。

中国通过贷款扩大对非洲的影响力？

中国加深了与非洲的经济和军事联系，这让西方中国问题强硬派经常感到不安。中国在2009年超过美国成为非洲最大的贸易伙伴。

美国国家安全顾问约翰•博尔顿（John Bolton）去年年底表示，中国正在"战略性地利用债务，按照北京当局的愿望和要求来俘获非洲国家"。

然而，约翰霍普金斯大学中非研究所项目经理林克（Jordan Link）接受德国之声采访时说，仔细研究中国贷款会发现，签署"一带一路"并没有让非洲国家从中国获得更多贷款。

恰恰相反，在2013年启动"一带一路"之后，中国对非洲的当年贷款大幅下降，此后一直徘徊在这个水平。非洲从中国贷款的最大来源中国进出口银行在过去五年中大幅减少了对非洲的贷款额度。

"如果习近平利用'一带一路'来谋求在非洲的经济影响和战略成果，增加贷款总额并不是关键因素。"林克说。

收不回来的债务

上述报告显示，在以资源抵押的贷款中，中国缺乏杠杆工具。

自2007年以来，中国向委内瑞拉回收债务遇到困难。委内瑞拉是中国最大的海外债务国，其贷款额超过600亿美元。中国本来期待委内瑞拉以石油收入还贷，但是该国政治动荡和石油减产，只能偿还贷款的利息部分。

中国在乌克兰也遇到类似的问题。原以为会以粮食运输来偿还的一笔贷款，中国不得不最终诉诸国际仲裁来解决争端。

报告说，"乌克兰案例显示，尽管中国国力雄厚，国际影响力不断增强，但是解决争端的手段仍然有限，即使与这些小国发生争端也力有不逮。"

不可持续的贷款

然而，西方政治人士的担忧并非完全没有根据。

该报告说，"大量的债务需要重新协商，表明了担忧中国贷款可持续性的合理性。"鉴于许多贷款项目启动于2013年至2016年，未来几年内陷入债务困境的国家数量可能会增加。

通常未经透明的招标程序，中国国有企业就包揽了中国资助项目的开发。这种幕后操作为腐败创造了机会，增加了项目成本。建筑质量也令人担忧。项目估价过高，以及对中国贷款的日益依赖，让很多发展中国家对雄心勃勃的"一带一路"充满疑虑。

该研究还发现，中国提供的债务减免有时会伴随着更多的贷款，这些贷款额度通常也会更大，而不是最终减少对中国的负债。中国去年对博茨瓦纳减免了700万美元的债务，据称换来的是高达10亿美元的基础设施建设新贷款。

没有还款困难也要减免债务？

该报告还发现，即便没有迹象表明借贷方出现财务困境，中国也经常在没有经过正式协商程序的情况下主动减免其债务。

这种情况表明，中国可能利用减免债务向债务国表达支持，用来改善双边关系。