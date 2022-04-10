为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
那张和默克尔的自拍让阿纳斯（Anas Modamani）为人熟知。他逃离了叙利亚战争，在柏林建立了新生活，还坠入爱河。他的爱人叫安娜（Anna Yarysh），来自乌克兰。她从未想过战争也会发生在自己身上。
对数百万乌克兰老人来说，逃离战区谈何容易。就像埃里卡.哈尔齐（ Erika Haltschij ），她今年 80 岁，重病在身。
根据德国联邦政府以及各州政府达成的协议，从今年6月起，所有在德国的乌克兰难民都可以自动获得“避难身份”，领取Hartz-IV最低保障金。与此同时，承诺接收10万名乌克兰难民的美国，今年3月只接收了12人。
俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。
德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。德国之声记者 Henrik Böhme认为，德国必须建立新的经济模式，而向无碳经济的转型可能会是一个很不错的选项。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版