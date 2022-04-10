 一对情侣 两场战争 | 文化经纬 | DW | 11.04.2022

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文化经纬

一对情侣 两场战争

那张和默克尔的自拍让阿纳斯（Anas Modamani）为人熟知。他逃离了叙利亚战争，在柏林建立了新生活，还坠入爱河。他的爱人叫安娜（Anna Yarysh），来自乌克兰。她从未想过战争也会发生在自己身上。

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