一家五口受困5日获救 地震灾区急需人道援助

（德国之声中文网）距离土耳其和叙利亚部分地区发生地震已经过去数日，找到幸存者的希望日渐渺茫，然而在周六获救的一家五口却令搜救人员感到无比欣慰。

据美联社报道，在加济安泰普省的重灾区努尔达伊镇，这个五口之家在废墟之下受困五天多之后，被成功营救。搜救人员先是从一堆废墟中拉出了母亲和女儿，随后找到了父亲，但他坚持要求先救自己的儿子和另一个女儿。

当他们全部获救之后，人群中响起了欢呼声。

在土耳其南部城市卡赫拉曼马拉什，在恶劣的严寒天气条件下，一个16岁的少年和一位70岁老妪也被成功营救。

“今天是什么日子了？”——这个被困废墟之下129小时的少年在被带回到地面上之后问营救自己的搜救员。

一位卡赫拉曼马拉什的男子抱着他刚刚获救的猫

奇迹般的成功营救案例给原本已经希望渺茫的搜救工作带来了一线曙光，然而与此同时，遇难人数也在不断上升。目前根据官方统计，周一的地震已经在土耳其造成超过2万人死亡，邻国叙利亚的死亡人数估计在3500人以上。

尽管专家表示，人在被困废墟之后最多还能存活一周以上的时间，但是寻找到更多幸存者的希望已经变得愈加渺茫。救援人员仍然在借助热成像仪来探寻废墟之下的生命迹象。

与此同时，救援工作的重点开始转向帮助那些急需救助的幸存者。

联合国官员：该地区“百年未遇”的灾难

主管人道主义事务的联合国副秘书长兼紧急救济协调员马丁·格里菲思（Martin Griffiths）在土耳其召开的记者会上表示，这次地震是该地区“百年以来最糟糕的一次灾难”。

他还称赞土耳其在灾后的应对行动是“非同寻常”的。他还对路透社记者表示，希望能够将救援提供给叙利亚政府和反对派所控制的地区，但是也表示相关事宜“尚不明朗”。

联合国承诺向叙利亚的地震灾区民众额外提供2500万美元的救援捐款。本周早些时候，联合国已经宣布拨款2500万美元用于土耳其和叙利亚赈灾。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 智利大地震（1960年） 当地时间1960年5月22日下午3点11分，智利瓦尔迪维亚发生人类史上观测记录到的规模最大的地震，地震矩规模为9.5。短短十分钟内，瓦尔迪维亚整座城市变为废墟。地震之后引发的巨大海啸袭击到智利海岸线，掀起浪高高度是25米高的巨大海啸。海啸波及到遥远的日本、菲律宾。如此范围的灾难所造成的罹难人数以及经济损失无法精确得知。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 阿拉斯加大地震（1964年） 1964年3月27日是一个星期五，也是是耶稣受难日。这一天美国阿拉斯加发生北美洲历史上最大的地震，矩震级达到9.2。直到2006年，阿拉斯加大地震仍然是有纪录以来世界第三大地震。地震发生时，太平洋板块和北美洲板块之间的一个断层在威廉王子湾接近学院峡湾的地方断裂。在大部分的地区这场地震持续了3分钟到5分钟。海床位移引发了巨大的海啸，高度为67米。由于当天是假日，所以学校和许多企业都关闭了。这场大地震最后导致了139人罹难。其中9人直接死于地震，其他130人死于地震引发的海啸。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 唐山大地震（1976年） 1976年7月28日，中国河北省唐山市和丰南县在16小时内发生两次7级以上强烈地震。震源距地面23千米。唐山市全市交通、通讯、供水、供电中断，顷刻间被夷为平地。140公里外的首都北京也有强烈震感。据官方统计，包括北京、天津在内的所有受灾地区，地震造成242769人死亡，164851人重伤。唐山大地震成为中国有记录至今第二多人死亡的地震，仅次于1556年嘉靖大地震。但是有海外科学家估计，这场地震可能造成至少65万人死亡。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 印度洋大地震（2004年） 2004年12月26日，印尼苏门答腊岛亚齐省西岸160公里处发生地震，震源深度30公里，矩震级9.1到9.3。地震引发了浪高高度达15到30米的巨大海啸。太平洋沿岸总共14个国家被波及，其中受灾严重最严重的地区包括印尼亚齐省、泰国镐立和普吉岛渡假区、斯里兰卡和印度泰米尔邦。当时正值圣诞节的旅游旺季，受灾地区聚集了大量的旅客和本地居民，导致许多在沙滩上享受假期的旅客和在海边工作的当地人被海啸卷到海底，使这次地震不少人成为失踪者。据估计，罹难人数和失踪人数至少有30万人。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 汶川大地震（2008年） 2008年5月12日，中国四川省汶川地区发生大地震。根据中国地震局的数据，此次地震的面波震级达8.2级、矩震级达8.3级，破坏地区超过10万平方公里。截至2008年9月25日，地震共计造成69227人遇难，17923人失踪，374643人不同程度受伤，1993.03万人失去住所，受灾总人口达4625.6万人。是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震，也是唐山大地震后伤亡最惨重的一次。2009年3月，中国国务院宣布将每年的5月12日定为防灾减灾日，加强对民众的教育和对防灾减灾工作的关注。之后中国多地政府和中小学在每年这一天举行防震演习。中小学也开始重视普及“防震减灾”教育。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 海地地震（2010年） 2010年1月12日，加勒比海岛国海地发生里氏7.0级的地震。震中位于海地首都太子港以西南方25公里，震源距离地表13千米左右。国际红十字会估计，受到地震影响的人口大约为300万。海地政府公布的确认死亡人数超过20万。海地国内的一些地区，多达90%的房屋在地震中被摧毁。虽然国际社会提供了大量援助和支持，但是这个人口过剩腐败横行的贫困国家从未从这场灾难中恢复过来。

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 日本东北大地震（2011年） 2011年3月11日日本东北地方外海发生矩震级为9.0的大型逆冲区地震。震中位于在宫城县首府仙台市以东的太平洋海域，震源深度测得数据为24千米，并且引发最大爬高40.1米的巨大海啸。这场地震是日本有观测纪录到以来第一个震级超过9的地震。约有2.2万人在灾害丧生，大约40万座建筑被完全摧毁或倒塌。福岛第一核电站受地震海啸影响发生泄漏事故。这次事故在国际核事件分级表（INES）中被分类为最严重的7级。福岛核事故导致在全世界都测量到微量辐射性物质，包括碘-131、铯-137（半衰期为30年）在内。大量放射性同位素因此核事故释入太平洋。 作者: Andreas Noll



根据联合国的统计，在土叙两国灾区，目前至少有87万人急需食物。仅仅在叙利亚，就有多达530万人因为地震而失去家园。

世界粮食计划署（WFP）呼吁拨款7700万美元，为土耳其和叙利亚因为地震而流离失所的灾民提供食物。目前灾区气温低至零下，很多灾民没有住所。

土耳其政府分发了大量的热餐、帐篷和毯子，但是这些物资仍然难以送达很多急需帮助的人。

而在深陷内战泥潭长达12年之久的叙利亚，地震则使民众的苦难处境雪上加霜。

在地震发生后的四天内，世界粮食计划署已经向土耳其和叙利亚的11.5万人提供了食物救济。世界卫生组织（WHO）则送去了72吨用于外伤处理和紧急手术的医药物资。



（美联社、路透社等）

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