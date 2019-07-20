一定不确定：我们能确定自己的性别吗？

（德国之声中文网）在加勒比海底的珊瑚礁丛里，黄色雌性蓝头鱼群悠然出没其间。蓝头鱼的名字来自带队的那条唯一的雄鱼。而一旦它死去，群中最大的雌鱼便转变为雄鱼。十分钟内，它的行为方式发生变化；十天内，换性程序完成，在基因无任何改变的情况下，它脑袋变蓝，卵巢变成睾丸。

由澳大利亚、新西兰和美国专家组成的一个研究小组现在发现，在相关情况发生过程时，会发射出一个化学信号，激活鱼体内的特定基因、关闭其它基因。约500种鱼能在成年期改变性别。

某些爬行类动物也可以在卵胚胎状态下改变其性别。在某种温度下，破壳而出的是雌性，在另一种温度下，出来的则是雄性。温度的改变导致特定基因被激活或被关闭。

对于哺乳类动物，迄今尚无自然的性别转变的证据。然而，使用小老鼠的研究结果显示 ，如果激活动物的特定基因，睾丸细胞能转为卵巢细胞。

确定性别比想象的要复杂

在人类那里，男性和女性也并不总能明确区分。原则上看，虽然存在着男性XY型染色体配对和女性XX染色体配对，但它们并不能单独决定性别。

梅泽堡（Merseburg）高等学校生物学家、社会学家福斯（Heinz-Jürgen Voß）指出，除染色体和基因外，荷尔蒙和受体以及睾丸、卵巢以及外部性器官都有其意义。科学家认为，约有1000种基因能对性别产生影响。

众多这些参数并不总只是雌性或雄性。生物学家们使用"范围"这种说法，在该范围的尽头只有雄性或雌性特征。有一些人，是XY染色体配对，却有女性性状。它有可能导致出现偏差，但常常察觉不到。

也有人是XX染色体配对，却有着男性性器官和睾丸。

不过，这样的人为数极少：既有睾丸也有卵巢；既有子宫也有前列腺；既有阴茎也有阴道。

不是非男即女

性别在所有参数那里并非都明确的人，被称为间性人。专家们猜测，根据不同的定义和估计，这样的人约占人类总数的0.05到1.7%。要是有人是间性，并不自动意味着，他会感觉自己受到两种性别的吸引。间性也不等同于跨性。跨性人有一明确的生物学意义上的性别，但感觉自己不在"正确的"身体内。

在德国，对年龄10岁以下的跨性人，每年平均有约1900个手术加长年荷尔蒙治疗，以让他们有一个明确的性别。社会学家克洛佩尔（Ulrike Klöppel）表示，从2005年以来，数字没有下降，但接受手术的孩子的准确数字不为外界所知。她指出，很多当事人在后来的岁月里与被"分配"的那个性别无法安然共处，也继续无法与两种性别中的一个相安无事。

也就是说，人类性别并不总是一清二楚，非男即女。在德国，从2019年1月1日起，人们可以在性别一栏上填写"别类"。此前，从2013年起，仅允许新生儿的性别可以先不填写。2017年，联邦宪法法院裁定，此一状况有违个人权益，触犯了不得歧视的规定。

福斯希望，应能像在阿根廷、马耳他和巴基斯坦那样，允许人们自主确定自己的性别，而无需此前接受医生检查。她指出，既然影响性别的因素如此之多，则本人倾向的性别认同常是最强大的参数："人们当然就该征询每个人自己的意见"。