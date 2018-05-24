 一夫一妻并非人类本性？ | 文化经纬 | DW | 30.06.2018

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文化经纬

一夫一妻并非人类本性？

如今，即便是再圆满的婚姻，也依然摆脱不了出轨、婚外情的风险。不少人因此认为，这是一夫一妻制的失败。人类为何无法完全掌控自己的性欲？千疮百孔的一夫一妻制为何依然能够存续？

Paar in einem Bett (picture-alliance/dpa/C. Klose)

(德国之声中文网) 灯火阑珊、酒过三巡，莺歌燕舞、眉目传情。如果老王不是已婚人士，接下来的宽衣解带、颠鸾倒凤本也算不上什么伤风坏俗的事情。然而，老王的老婆并不知道老王正在与其他女人缠绵。而对于老王来说，偶尔出轨偷欢也只不过是释放一下欲望而已，他会说："我知道这是正常的需求，但也知道这样做不对。"

两性关系咨询师沃尔夫(Gertrud Wolf)在接受德国之声采访时指出："一夫一妻其实并不符合人类天性。"她透露，尽管对于大多数人而言，恋爱或婚姻中的性忠诚都非常重要，但是，1/3求助于她的客户，都是因为婚恋中有一方出轨。"我接触的客户中，许多都一直说自己永远不会出轨，也绝对不会原谅伴侣出轨。然后他们垂头丧气地坐在我面前，因为自己最终还是出轨了。"

现在，尤其是不少年轻人都在扪心自问，单一配偶究竟还是不是唯一正确的婚恋模式。有些人认为这就是唯一的选择，还有些人则认为一夫一妻制早已过时，并预言这一制度很快就将宣告终结。全球知名的性学家兹古希(Volkmar Sigusch)就指出："一夫一妻制度是人类的文化行为，是一种发明。但是，这种制度也有其意义。"

Symbolbild Scheidung Ehescheidung (picture-alliance/dpa)

一夫一妻是一种文化行为

欲望和亲密

咨询师沃尔夫在她的学术著作《成年人的结构》(Konstruktion des Erwachsenen)中，阐述了性行为的两种模式，而且这两种模式经常混合出现。模式之一是纯粹的生理需求，单纯是为了满足欲望，而不是为了寻求亲密感。这种模式在男性以及女性身上都会出现。如今30岁的丽贝卡(Rebecca)说，她在20岁出头的时候进行了许多尝试，在夜总会里有过不少很棒的经历，并且非常享受。

沃尔夫接着指出，另一种性行为模式旨在打造一种亲密感，她称之为"性行为的文化模式"，在这种模式中，一夫一妻制扮演着核心角色，对两人之间的关系进行强化。"如果我们想要深入一段关系，就不能无所顾忌地四处撒网。"她认为，这就是婚恋关系中，性忠诚依然具有重要意义的一大原因。

催产素的神奇作用

老王与其他女人上床时，总是喝得醉醺醺的。他一般每次都与不同的女人出轨，这是因为他的目的不是寻求亲密感。他也许通过这种方式来避免产生过多的催产素。通常，这种能够增强恋人之间亲密感的激素，会在性高潮时大量释放。女性在哺乳时，血液中的催产素浓度也有显著上升现象，这又能够增强母婴之间的心理联结。对于正和陌生女人上床释放欲望的老王而言，催产素也意味着风险：这会让男女双方想要从对方身上获取更多东西。

处于一夫一妻制中的人，试图通过彻底禁止婚外性行为的方式来杜绝这种风险。几年前还非常活跃的丽贝卡，如今也进入了一段单一配偶的恋爱关系。她认为，现在她的男友相对保守，并不像早年的她那样勇于尝试。"对于不能再有其他男伴的生活，我并不厌倦，但是有时也缺乏激情。"

Symbolbild Liebe (picture-alliance/dpa)

丽贝卡希望，她的男友有朝一日能够追求更多的自由，至少两人之间的性生活能够转移到卧室之外--丽贝卡现在觉得卧室有点像一个舒适的牢笼。

但是，要是丽贝卡的这种愿望无法实现呢？两性关系咨询师沃尔夫的另外1/3客户，其求助原因就是双方的性需求不一致。这同时也是许多人出轨寻求性刺激的重要因素。

既非唯一、亦未濒死

沃尔夫表示，性需求不一致，并没有一个统一的解决方案。有时候，索性临时对婚恋关系进行"开放"、暂时解除性行为的排他性，反而会有不错的效果。卡特琳(Kathrin)和她的男友就作出了这样的决定，她也十分清楚这一决定的风险："这种开放性关系并不意味着我能为所欲为。"恰恰相反：由于现在不再禁止与他人的性关系，她必须要自己承担起责任，并再三衡量她本人以及与男友的恋情能够承受怎样的行为。

沃尔夫还指出，婚外情本质上也是对婚恋关系的"开放"，但是和开放性关系不同的是，婚外情并没有征得伴侣的同意。她说："婚外情也好，开放性关系也好，它们都能导致婚恋关系的危机。但是这种危机也能促进婚恋关系的进一步发展。"沃尔夫认为，一夫一妻制或单一伴侣制并不是唯一有效的婚恋模式，但这种模式也没有失败。伴侣之间的关系模式可以不断改变，而且不同夫妻或情侣之间的关系模式也是不同的。"性关系当然是非常个人的事情，而在一段婚恋关系中，这不再是一个人的事情，而是需要协商决定。"

  • Symbolbild Polterabend

    细数世界各地的结婚习俗

    闹动静

    在德国新婚夫妇通常会举行一个小型的亲友聚会，之后才是范围更广的教堂婚礼。在一些地区，新人会在新娘家门前打碎瓷器，然后再一起将它们收拾干净，象征着日后生活中的默契配合。

  • South Korean traditional wedding ceremony.

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    家庭礼物

    在韩国即便会举办一些穿戴白色婚纱和黑色礼服的西式婚礼仪式，但很多年轻情侣仍然会选择传统婚礼。在婚礼之前，新娘新郎以及双方的家庭成员要进行礼物交换。

  • Princess Madeleine and Christopher O'Neill arrive to the service in the Royal Chapel in Stockholm, Sweden, May 19, 2013. (Photo: JONAS EKSTROMER/AFP/Getty Images)

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    瑞典婚礼

    世界各地的婚礼都有其独特的传统，瑞典公主玛德琳和美籍英国商人奥尼尔（Chris O'Neill）在斯德哥尔摩大婚之前，举行了传统的“结婚班恩斯”仪式。在瑞典，通过这种方式告诉人们即将到来的婚期。

  • Tunesian bride in a white dress, or Kiswa stands between her mother and a bridesmaid. (Photo: Mike Nelson dpa)

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    水钻和珍珠

    在突尼斯新娘通常会穿着一种叫“克斯瓦”的传统婚纱，上面镶满珍珠和水钻，做工精细质地考究，所以价格也非常昂贵。这种婚纱也可以租借，每晚的花费高达1000欧元左右。

  • A freshly married couple dance at a wedding in Addis Abeba.

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    音乐的力量

    在埃塞俄比亚，通常情况下新郎会派一位代表到新娘家去代他求婚。婚礼举行的当天，新郎会和一群小伙子在家里唱歌，整座房屋充满迷人的歌声。

  • A couple are seen during a group wedding at the Taipei Gymnasium in Taipei, southeast China s Taiwan, March 30, 2013.

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    接受人们的祝福

    在台湾即使是穿着传统的礼服，也常常是以 现代的方式举行婚礼。婚礼结束后新郎和新年会从街市中心穿过，向围观祝福的人群抛撒糖果，以表示幸福和永结同心。

  • Vincent Autin kisses his partner Bruno Boileau during their marriage in Montpellier, southern France, 29 May 2013. (EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

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    婚姻平等

    欧洲的婚礼正在发生变化，最近文森特（Vincent Autin）与布鲁诺（Bruno Boileau）的婚礼成为世界热闻，因为他们是法国通过有争议的《同性恋婚姻和收养法》之后，第一对结婚的男子。而在荷兰，同性恋婚姻合法化已经十余年了。

  • Turkmen wedding party in Iran.

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    持续数日的婚庆

    土库曼原本是一个游牧民族，今天的土库曼斯坦人主要生活在土库曼斯坦、阿富汗和伊朗北部。婚礼在他们的文化中非常重要，婚庆经常会持续三四天，有时甚至还会单独举行10次庆祝活动。

  • Couples during a mass marriage ceremony in Calcutta, India on 17 March 2013

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    集体婚礼

    集体婚礼越来越受世人欢迎，尤其是在亚洲地区。这是印度加尔各答的一群新娘正在等待参加集体婚礼。这些活动由社会组织牵头举办，以帮助那些无力承受巨额婚礼花费的家庭，在印度的很多地方仍然保留着女方出昂贵陪嫁的习俗。

    作者: Lori Herber


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