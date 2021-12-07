一天睡8小时够不够？

（德国之声中文网）我们大多数人已经内化了一种规则：睡上一夜好觉的时间应该是八个小时。但是随着年龄的增长，八小时睡眠并非铁律。

来自剑桥大学和复旦大学的一个研究小组发现，7小时可能是中老年人的理想睡眠时间。这项发表在《自然·衰老》（Nature Aging）杂志上的研究发现，7小时睡眠最有利于认知能力和心理健康。

研究人员分析了近50万名年龄在38-73岁之间的参与者的数据，发现睡眠不足--以及睡眠过量--可能导致认知能力受损和精神健康恶化。

研究参与者报告了他们的睡眠模式，并回答了有关他们的身心健康问题。他们完成了一系列的认知测试，包括处理速度、视觉注意力、记忆力和解决问题的能力。那些拥有连续7小时睡眠的参与者在上述各方面都做得更好。

不过有一点需要注意：94%的参与者都是白人。所以目前尚不清楚这些结果对其他人种或不同文化背景的人是否有效。

另一个重要因素是长期一致性。那些在很长一段时间内没有改变睡眠模式，并且坚持7小时睡眠的参与者，获得了最佳表现。

换句话说，如果你为了第二天一个重要会议只睡了4个小时，接下来酣睡10个小时是无法补救的。

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深度睡眠受到干扰的风险

该研究的作者之一、剑桥大学精神病学系教授芭芭拉·萨哈金（Barbara Sahakian）说："良好的睡眠在人生的各个阶段都很重要，尤其年龄增长之后。"

研究人员表示，缺乏睡眠可能会妨碍大脑清除毒素的过程。此外，深度睡眠的中断可能是认知能力下降的原因。

当深度睡眠受到干扰时，记忆的巩固会受到影响，这可能导致淀粉样蛋白的积累。这种蛋白质如果不能发挥正确的作用，就会在大脑中造成"缠结"--这是某些形式的痴呆症的特征。

睡眠不足或过量可能是年龄增长过程中认知能力下降的一个风险因素。

复旦大学脑智能科学研究所冯剑锋教授说，"虽然我们不能断定睡眠不足或过量会导致认知问题，但我们对个体较长时间的分析似乎支持了这一观点。而老年人睡眠较差的原因似乎很复杂，受我们的基因构成和大脑结构的共同影响。"

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睡眠时间长短影响大脑结构

研究人员还查看了大脑成像和基因数据，但这些数据仅仅来自不到4万名参与者。

这些数据显示，睡眠量可能与大脑区域结构的差异有关，比如负责记忆和学习的海马体以及负责自主运动的运动皮层的不同。

这些研究揭示了睡眠持续时间与阿尔茨海默病和失智症风险之间的联系。研究人员说，在睡眠科学领域的进一步研究非常重要。

萨哈金教授说，"为了帮助老年人保持良好的身心健康，避免认知能力下降，找到改善睡眠的方法至关重要，特别是患有精神障碍和失智症的病人。"

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