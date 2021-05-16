（德国之声中文网）永远放弃薯片、不吃酱油和方便面、也不去碰冷冻比萨饼？对于大多数人来说，过低盐生活是件难以想象的事情。事实上，过去三十年来，德国卫生部长劳特巴赫（ Karl Lauterbach）一直都在过着这种食盐摄入量很低的生活。他表示，他这样做是为了保持健康。

那么，我们是不是都应当像劳特巴赫这样，过一种远离食盐的生活呢？其实这样做大可不必，汉堡医疗中心（ Medicum）的营养学专家里德尔（ Matthias Riedl）表示："我们并不需要这样做，但我们应当从健康的角度去考虑食盐摄入量的问题。"

我们的身体需要食盐 - 但需求量其实很低

食盐对生命至关重要。要理解这一点，就需要我们对这种调味品做一个充分的了解。食盐的化学成分是氧化钠，我们的身体执行很多种功能时，都离不开钠的帮助，比如调节人体的水分平衡，保障神经系统和肌肉的正常运作以及推动消化系统运作等等。人体完成上述工作时，每天需要耗费大约一克食盐。

也就是说适当摄取食盐是有益健康的。里德尔以一幅J字母形状的图形解释食盐摄入量同健康之间的关联："同许多其他食品一样，食盐是否健康也取决于其摄入量是否适当。食盐摄入量过低对身体很不好，然后会一个短暂的、健康摄入量阶段，但很快就会进入摄入量过高阶段。"

每天一茶匙

那么，什么情况下食盐摄入量会过高呢？按照世界卫生组织的说法，每天食盐摄入量应该为五克，这大约相当于一茶匙的量。

里德尔说："吃一份冷冻比萨饼，食盐摄入量就已经超标了。"因为一份比萨饼的食盐含量相当于两茶匙，里德尔说，如果偶然一天食盐超量，问题还不严重。但问题在于，很多人天天都会超过5克的建议量。

尤其在东亚和中亚国家，当地人食盐摄入量严重超标。中国人每天的食盐摄入量是10.9克，相当于世卫组织建议量的两倍。

德国、葡萄牙和意大利等欧洲国家以及美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国家的人均食盐摄入量也超过了世卫组织公布的上限。巴西、哥伦比亚和玻利维亚等南美国家的情况也大致相同。只有部分非洲国家的食盐摄入量符合健康标准。

食盐过多会引发高血压？

学术研究显示，如果长期超过五克食盐上限，就会对人体健康产生负面影响，尤其会影响血压。

理由是这样的：盐分会同水相结合，从而使人体组织的压力升高，同时也使血压增高。这样一来，出现中风或心肌梗塞的风险就会大大提高。

但事实上，食盐与血压的关联绝非如此简单。里德尔说："实际生活中，影响血压的因素还有很多。除了食盐之外，运动、焦虑、基础病症以及饮食习惯都会引发血压的变化。"

里德尔说，身材较为苗条的亚洲人，他们传统的饮食习惯较为健康均衡，所以食盐虽然超标，但并不大会造成问题，同西方人相比，他们患糖尿病和肥胖症的比例也要低得多。

食盐：敏感人群与不敏感人群

人类中只有三分之一的人会对食盐摄入做出敏感反应。也就是说，如果他们减少食盐摄入量，血压也会随着降低。

另有三分之一人则对食盐摄入并不敏感，对这一部分人来说，食盐摄入量和血压似乎没有直接的关联。里德尔说："通过简单的血样检测，就可以确定一个人属于哪一种类型。" 不过，在大多数国家，这种血样检测是要收费的。

不过，即便是对食盐并不敏感的人群，也不应超过每天五克摄入量的标准。因为食盐摄入量过多也会对身体健康造成其他的损害。

食盐摄入量过高时，肾脏会努力将过多的食盐排出体外。里德尔说："这就会对肾脏造成额外负担，长此以往会损伤肾脏。"

此外，过高的食盐摄入还会损害人体肠胃的菌群组成。乳酸菌数量会下降，而血液中的辅助性T细胞17 (Th17)则会增多。研究人员怀疑，辅助性T细胞17 会激发炎症和免疫系统疾病。

专家们还怀疑，食盐的摄入量同胃癌和骨质疏松症有密切关联。

如何降低食盐摄入量

世界卫生组织相信，如果全球人口都能够将食盐摄入量降至每天五克，那么每年死于中风和心肌梗塞的人会减少250万。但如何才能做到将食盐摄入量保持在健康水准上呢？

通过不同的方法都可以达到这个目标。比如，做饭烹饪时尽量少放咸盐，而多放些新鲜的调味香草。此外在餐桌上在为菜肴上补一些盐的习惯也应当戒掉。在玻利维亚，2015年以后政府已经禁止餐馆在餐桌上摆放咸盐瓶。

注意隐性食盐

不过，大多数情况下，我们食盐摄入量过高的问题并不是做饭放盐过多，或者进餐时补点盐造成的。营养学家里德尔说："我们食盐摄入量的75%是成品食物造成的，因为这类产品中隐藏着大量食盐。"

这类食品包括速冻比萨饼、成品面点、成品汤汁、香肠、奶酪、薯片和罐头。如果我们希望降低我们的食盐摄入量，就应当尽量远离这类食品。

对于那些已经血压偏高的人群来说，食用配方盐也许是个不错的选择。这是同普通食盐味道类似的调味品，但其钠含量很低，而钾含量则相对高一些。

商家喜欢推销海盐或喜马拉雅山盐，宣称这类盐有益健康。但事实上，这些咸盐同普通食用盐的成分基本一致，对人体健康的影响也大同小异。

归根结底，吃盐也是生活习惯的一部分。如果长期摄入大量咸盐，舌部的味蕾就会渐渐地习以为常，人的口味也会变得越来越重。相反如果平常就吃得清淡一些，那么稍微加点盐，感觉味道就足够了。总之，掌握好清淡适度的饮食习惯，也是一个漫长的过程。

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