一夜解封：开心、困惑、与担忧共存

（德国之声中文网）12月13日晚及14日凌晨，"23岁医学生阳性带病上岗猝死"的词条在微博发酵。有传言道23岁的四川华大学华西临床医学院研究生陈某某疑似确诊新冠后还在一线长时间工作，并于工作后在宿舍突发急病，送医后不治。华西医院于12月14日发通报称该学生目前病情危重，并稍后确认该学生于12月14日22点08分去世。

因为感染新冠而头痛脑热的武汉医生小钰在朋友圈转发了一篇名为《他是遇难的我，我是幸存的他》的文章，文章中质疑了华西医院在理论上已经没救的时候进行无效抢救，也指出了医学生在工资低微，工作量大的情况下仍然要带病工作。

"医护人员过去半年真的太累了，"她总结道。从之前被抽调去做防疫工作，到一夕之间立刻放开，政策的变化让身处医疗行业的她也觉得困惑："要不然就是封到死，要不然就是放开都感染。"医院不再派发N95口罩，医护不再查核酸，也开始大量接诊新冠阳性病人，一线医护人员很快纷纷中招，她说自己的工作环境里，每天都有同事感染。因为人手不足，只要不是症状实在严重，阳性之后也要带病上岗，而如果不得不休假，则会失去全勤奖。她读完关于华西医院去世的研究生的文章后，觉得心有戚戚焉。而她自己的新冠症状也有些严重，除了发烧嗓子痛之外，味觉嗅觉都有影响，胃也不太舒服。但她说因为医院人手太过不足，她再休息几天后也要去上班。

不仅仅是在医护人员中，一夜之间，从微信到微博，从知乎到小红书，许多人晒出了自己"两条杆"的阳性核酸检测结果，也有许多人分享自己得了新冠的经历。小钰算了下自己亲戚里面阳性的人数，差不多有一半了。中国政府停止公布无症状感染者数据，许多在家自测的人也不再上报，但新冠患者呈指数级上升的趋势，从人满为患的发热门诊，和一货难求的布洛芬与连花清瘟中就能窥得一二。

乱象四起

记者被不少在国内的亲朋询问如何买到美国FDA批准的辉瑞新冠口服药Paxlovid，在中国的互联网上，这药每盒售价高达2980元，在被网民诟病后下架。"能不能假装自己得了新冠，拿到Paxlovid后，寄回国内"，有人如此询问。但该药在美国是处方药，而且一般要老人等高危人群得了新冠后，医生才会开，所以即使想"钻空子"，也不是那么容易。也有人询问在美国能否买到布洛芬后寄回国，在中国的大多数药房里，布洛芬这些镇痛药品也被抢购一空。记者一位刚生了孩子不久的朋友抢不到布洛芬，开始考虑购买据说可以预防新冠的中药，但目前几乎找不到支持中药对预防新冠有效的数据。她无奈地说自己也是病急乱投医，而政府对于新冠的科普内容常常有矛盾之处，让她不知道信什么才好。在缺乏有效科普的情况下，就连黄桃罐头和电解质水在超市中也成了抢手货。她还告诉记者，因为国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会公布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》中提到了艾灸，所以艾条也隐隐有大卖的趋势。"连柠檬都翻了几倍了，因为柠檬可以自制电解质水，"她说，"疯了。"

病急乱投医的背后是许多人对于解封的不解和恐惧。中国作家张忆安在肺癌晚期的母亲疑似因为感染新冠去世后，在微博写下"今生今世我跟躺匪势不两立不共戴天"，这里的"躺匪"指的是支持放开的那些人，在国内的网络上，为了规避审查，也写作"唐飞"。上月底，乌鲁木齐火灾事件后游行抗议中国严格清零政策的人也成了不少网民们口诛笔伐的对象。

但亦有不少人觉得新冠"早得早好"，因为早晚都要得，早点得了就自由了，等病好之后，身体内就携带了抗体，去哪里吃饭，游玩都不用担心。在广州生活的小国就是其中之一。他在网上搜集了很多不同地区毒株的症状分别，据他了解，河北保定的一类毒株症状最严重，嗓子如吞刀片，浑身疼痛，高热39度以上，北京的毒株次之，但也会有发烧，头痛等症状，而广州毒株的症状最轻，通常没有高热，嗓子疼这些。他现在千方百计想要感染广州毒株。而他身边的朋友如果感染了，他也会去仔细打听别人的病情，分析人家是哪类毒株。他开玩笑说，原本打算去找感染了广州毒株的朋友吃饭，这样可以保证不会感染其他毒株，后来还是作罢了。但他在刚开放初期已经买好了口罩和药品，所以内心对于感染并不害怕，而是更加期待关于疫情的管控措施进一步放开之后，可以坐飞机出游，可以去看大型演唱会。12月7日，白云机场不再查验旅游核酸检测阴性证明、健康码，他离他的梦想又近了一步。

身在深圳的小包也在享受着商店和食堂不再常常被封的生活。之前快递不能进小区，现在也可以进小区了。她还像之前一样正常出行，身边有朋友请假不让孩子去学校上课，她也照常每天接送孩子去学校。不过热心的她又多了一项活儿：替朋友们在网上买抗原测试盒。她说原本一两块的测试盒，现在有些地方要卖到十几块一个，还要抢的才能买到。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



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