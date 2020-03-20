一场疫情 让德国学校电子教学暴露各种短板

（德国之声中文网）14岁的尼克拉斯（Niklas）是柏林一所中学的9年级学生。自3月17日起，他的学校不再像往常那样进行常规教学，而是让学生在家上课。这就需要电脑和互联网，而二者则被认为是家家都具备的。

在家中上学

学校设置了一个电子邮箱和密码，微软为学校免费提供电子教学软件Office 365教育版。学生们只需从网上下载该程序然后登录。尼克拉斯说：“但是许多人第一天就未能成功登录。”“所有这些都是最近几天才安排的，很多人技术方面也还没准备好。”因为并非每个学生在家都有相应的设备。

爱沙尼亚人和荷兰人都可以做到

教育工作者亨瑟（Julia Hense）在爱森的mmb学院从事数字化教学的研究工作。她对这些问题并不感到惊讶。她说，在全欧洲范围内，德国是电子教学准备工作做的最差的国家。亨瑟在参考了欧洲政策研究中心的一项调查结果后表示：“当然，我们正在努力解决这一问题，但短期内将无法取得效果，因为德国在这方面还不如爱沙尼亚、芬兰或瑞典等国家做的那么好。”

除了缺乏硬件外，许多地方的互联网连接信号也太弱或不稳定。而教师没有受到相应的培训更是一个大问题。 柏林一所中学的16岁学生卡尔说：“在我们学校，大多数老师对技术绝对一无所知。”“如果哪位学生帮助他们将HDMI电缆插入笔记本电脑时，他们会感到很高兴，因为他们根本不知道怎样做。”因此他根本无法想象，他的老师如何给学生进行电子教学。

没有打印机是个问题

在家的头几天，给人的感觉是似乎本来就没有打算真正通过网络上课。尼克拉斯和卡尔通过电子邮件收到作业。14岁的卡尔通过一个办公室平台下载学习资料。16岁的尼克拉斯则通过一个网站。他说这是他的数学老师在“临时抱佛脚”设置的。 他说：“我们学校甚至不知道微软已经提供教学程序。几个月前我询问他们时，他们还回答我没有这回事。”

下载作业打印

学习资料要由学生在家打印阅读。对学生的要求是温习巩固疫情爆发前在学校学过的内容。尼克拉斯的一位老师写道，她不想教新的内容。那应该如何学习？通过视频聊天？还是老师制作教程再传给学生？ 卡尔抱怨说：“他们大张旗鼓地要把整个课程通过线上进行，但是这些根本就没有实现。”

将会错过很多

学生们已经预料到今后将是什么情况。尼克拉斯说：“我想我们会收到学习材料，但是我们不可能全面跟上。”“问题是将如何给我们写期末评语和这半年的成绩打分。我感到高兴的是，现在还没有到我面临中考或高级中学毕业考试的关键时刻。”

复习功课 不会很快上新课

卡尔的情况看起来有所不同。因为在柏林，所有十年级学生都必须进行中考。30分钟的面试必须现场进行。根据目前的计划下周将在在学校举行。每位学生都会收到到校参加面试的确切时间。书面考试已经被推迟到五月。

德国老师不习惯数字世界

卡尔思考的问题是，如何来复习考试。仅依靠收到的学习资料？可是老师从来没有要求过学生将做好的作业扫描，然后在传送给老师修改。这位16岁的学生批评说：“学校早就该对电子教学的各种可能性做更多的考虑。其他国家的学校就可以做到这一点。”

德国学校的教学设施还没有跟上网络时代的潮流

在德国，老师还一直沿用着传统的教学体系，迄今也从没有人要求他们做任何的改变。 亨瑟说：““他们从未想过要为现在这种情况做好准备。”亨瑟也在关注学生在接下来的几个月中应该如何学习。她说：“如果我说，这是你的作业。你把它下载下来就行了。虽然这总比没有好。但这当然不是我们想要的。”

爱沙尼亚做的最好

在电子教学方面，爱沙尼亚走在欧洲各国的最前列。早在90年代，那里的学校就开始进行数字化教学。如今整个学校的管理工作都在数字平台上进行，无论是作业，成绩单还是由国家为所有教师统一制定的教材都是如此。父母可以看到孩子在学校的学习情况。如果孩子逃课，家长可以从网上收到到通知，孩子生病，家长也是通过学校的电子平台通报老师。

爱沙尼亚儿童从小接受数字化培训

尼克拉斯在柏林所上的高级中学计划今后几天设置Microsoft Teams 程序。这位14岁的中学生希望也可以使用该程序的聊天和视频功能。但是班上总共有30人要使用，能行吗？此外，所有学生在家中都具有必要的以及信号良好的互联网连接吗？

学习为了未来

“期待老师们24小时内就成为数字化教学的专家，这对他们要求太高。”科学家亨瑟这样来为德国教师们辩护。她说：“对我们所有人来说，现在都是一个令人难以置信的转折点，无论从哪个方面来看都是如此。我认为，这只是再次显示了系统出现磨合的地方。”

教育问题专家亨瑟分析说，就电子教学的传播而言，危机绝对意味着“机会”，同时也是一个“全面的助推器”。将来肯定会有很多的变化。“将学习进程数字化已经有很多的优势。例如可以以非常分散的方式进行教学活动，如有疑问，还可以完全分散的方式进行个别辅导”。