“一国两制”25年：香港人过得好吗？

（德国之声中文网）进入收押所，要先从背包里拿出身份证，还有要交给朋友的物品，其余的全锁进置物柜。接着，领号码牌、等待广播叫号、通过安检，经过漫长等待，所有前来探监的人照着狱警指示进入探访室。阿天（化名）钜细弥遗地告诉德国之声探监的流程。

“我们隔着一块塑胶片，拿起电话最多只能讲15分钟。”阿天把握短暂的时光喧寒问暖，并问对方有没有需要什么。

一个月一次的探视，让阿天渐渐发现，因为收押所内接收讯息的渠道有限，使得两人的共同话题越来越少。朋友提到现在已被转往单人牢房，阿天不禁担心，长期的囚禁是否会影响身心健康。

今年33岁、从事视觉艺术工作的阿天，口中说的朋友，是因为反送中相关案件遭收押，至今尚未开庭审理，而她不愿向德国之声具体透露案件细节，深怕会造成任何影响。即便是在受访过程也是小心翼翼，与德国之声记者联络是透过加密通讯软体，讯息设定在一个星期内自动消失。

政治犯增至千人

2019年香港发生“反送中”示威，这起行动是源于香港人民反对备受争议的《逃犯条例修订草案》，最后演变成反政府运动，大批参与的年轻人遭拘捕。总部位在美国的“香港民主委员会”（HKDC）在5月23日发表一份报告，内容指出，香港政治犯在过去三年间暴增至1014人，总计刑期超过772年。

报告称，除了学生、还有老师、工会成员和律师，大部分政治犯都是来自不同职业的普通公民。另外，超过一半在囚政治犯的年龄在25岁或以下，有15%以上是未成年人。

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这份报告指出，自2020年7月中国政府在香港实行《香港国安法》以来，“未审先囚”、“还押候审”成为对付反对派人士的一种手段。阿天说她的朋友还押超过一年，但控方搜证缓慢，多次推迟审讯，至于案件究竟何时审理，“没人说得准。”

国安法实施两周年，阿天坦言生活大受影响，“媒体宣布停止营运，公民团体解散，区议会拨款权利被褫夺，公务员必须要宣誓，集会还得声称自己没有支持违法行为等。”根据阿天观察，就连艺术领域也沦陷，合作方会有更多顾忌，不愿跟政治扯上关系。

歌舞升平的背後

中国官媒《人民日报》在6月21日报导，中国国家主席习近平说“香港发展一直牵动我的心”。报导称此刻的香港已实现由乱到治的重大转折，正处在由治及兴的关键时期，“在中央与地方努力下，一国两制在港的实践定能再谱新篇章”。

今年7月1日香港是回归25周年，香港政府与各界举办一连串庆祝活动，街区和建筑物挂上了五星旗跟香港区旗。Dorothy（化名）告诉德国之声，“就我个人感觉十分突兀，似乎是想营造一片安稳繁荣景象⋯⋯那种感觉真的是非笔墨所能形容，很讨厌。”

今年33岁的Dorothy在2019年香港爆发反送中示威运动时，得知怀孕的消息，因此没有参与游行和抗议。但她说：“那年本该是我人生新的开始，努力多时终于怀孕，但一场反修例风波，让我感受到无比的害怕。”

Dorothy回想起当时港府颁布了《反蒙面法》，戴着口罩走在路上都会担心遭到警方拦查。同年，还爆发元朗“721”事件，大批白衣人闯入港铁，持棍棒对市民进行无差别攻击。Dorothy人刚好在列车上，目睹另一名孕妇遭殴打。内心自问“妇人并没有错，难道只错在上这班列车？”，那么这些殴打者跟“生蕃”（即未开化者）到底有何区别？

如今孩子平安出生，已经2岁半，但Dorothy对于未来的恐惧丝毫未减，因为在国安法下，“好的办学团体都要顺从政府，加强所谓爱国教育。”

Dorothy告诉德国之声记者，目前香港教育部鼓励幼儿园定期举行升旗仪式，要求孩童用普通话喊口号、高声齐唱国歌，以培育爱国情怀。另外，在多家出版社送审的“公民与社会发展科”教科书里，附和香港官员说法，试图淡化“香港是殖民地”的历史。

Dorothy担心，在爱国教育的影响下，孩子的身分认同将出现分歧，世代之间也可能形成代沟。

“香港人”认同创新低

香港进入一国两制“50年不变”的下半场，香港民意研究所（PORI）6月21日发表“市民身分认同民情总结调查”。民调显示，市民对“香港人”身分认同感创5年来新低纪录；“中国人”认同感则是3年半来新高。

今年41岁、在香港土生土长的芝麻（化名）接受德国之声记者访问，提到他的身份认同是“中国香港人”，或者更具体来说是“中国人”。芝麻表示，身边的朋友对于国安法支持反对都有，但对他来说，经过利弊分析之后，决定保持中立政治立场。

从事金融产业的芝麻进一步分析，“银行大方向都是朝向（粤港澳）大湾区，所以银行一定是面向中国大陆”，因此未来整体经济变得紧密，金融业就会有更多发展机会和空间；但缺点在于文化之间的差异，以及面临香港人才流失。

被德国之声记者问到怎么看待香港未来在国际金融的地位，芝麻回答，“其他国家或是地方很多都急起直追，像是新加坡”。另外，他不认为新特首上任之后，香港会在短期之内有太多变化；对于回归25周年也没有任何想法。

选择留下之后？

随着香港局势变化，多数人都在“去”与“留”的选择之间来回拉扯，根据英国内政部“英国国民（海外）护照”（BNO）统计资料，从去年1月底到今年3月底，收到超过12万份申请，并有11万余人申请获准。

加拿大移民部门统计，去年就有约2.25万名港人获得永久居留权、工作或学生签证；澳大利亚内政部在自2019年至2021年间，核发给13.8万人临时签证，授予港人永久签证为5703人。

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本文3位受访者最后都选择留在香港。芝麻提到，他留下来原因，主要是家庭成员多在香港。另一方面，他看好未来大湾区经济前景。

Dorothy因为孩子的教育，多次考虑过移民，碍于家中还有年迈的长辈要照顾，因此选择留港。

在爱国教育框架下，Dorothy仍担心孩子的教育问题。对此，她也化被动为主动，积极搜集新闻剪报，甚至购买《什么是民主》、《关于社会阶级》、《这就是独裁》三本书，只为了帮助孩子了解历史、建立多元的价值观。

眼看着身边亲友陆续移民，阿天也曾经动念，甚至设下底线，但最后选择留港。她发现，正是因为现在全世界都在关注香港，所以还有很多可能性，况且“每个人可以承受的界线不同，代价都不同，希望过的生活、理念也很不同。”

阿天告诉德国之声，她观察到世界似乎重新走向威权和保守，通过香港正在经历的事，盼望所有人能“以史为戒”。而她也正在学习，敞开心胸与中国大陆的人民交流，让他们明白香港真实情况。她深信，唯有相互理解，才能建立正向的沟通。

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