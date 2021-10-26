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一国两制意指“一个国家，两种制度”，是中华人民共和国第二代领导人邓小平在1980年代为了实现中国统一之目标所提出的宪法原则。最早是为了解决中华民国政府撤退至台湾后的海峡两岸关系， 后来相继适用于过去分别为英国和葡萄牙殖民地、实施资本主义制度的香港以及澳门地区，将两地以特别行政区的方式列为特别行政区。
根据该原则，香港、澳门可以继续拥有自己的政治制度、法律体系、经济政策、金融事务以及对外关系50年。
中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。
拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。
蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？
香港大学要求移除校园内的六四纪念雕像“国殇之柱”。这一雕塑的作者、丹麦艺术家高志活(Jens Galschiot)在接受德国之声采访时表示，港大此举形同“黑手党”，同时对代表港大的一家美国律师事务所发出严厉抨击。
有民主派区议员拒绝出席宣誓仪式，表明进入议会「是为了监察政府，并非效忠政权」，他随即被DQ，失去议席。
台湾的大陆委员会9日公布民调指出，近九成的民众反对「一国两制」，并强调「多数民意反对中共对台政治军事等施压」，这次民调和之前有何不同？
香港智库「民主思路」公布调查指出，香港人对「言论自由」的评分明显下跌，有意移民的香港人则持续增加，报告中还有哪些内容？
周二，香港特首林郑月娥表示，她支持香港立法引入中国的《反外国制裁法》。借助这项法律，美国及其他西方国家对香港镇压民主运动对港府官员进行制裁时，香港将可以采取报复行动。
美国临时庇护港人的决定得到跨党派的支持，估计有数万在美港人可以受益，而北京则再次厉声捍卫《香港国安法》。
香港和澳门被视为一国两制的「坏孩子」与「乖孩子」，後者因为温顺听话而「有糖吃」，但这个论述已逐渐站不住脚。北京全面封杀澳门民主派，在议会连任29年丶人称「民主昌」的元老级直选议员吴国昌也遭DQ，他接受德国之声专访谈民主派前路。
有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？
一百年来，中共在香港的活动从未停歇，据称有数十万党员潜伏在港。地下党从「卖茶叶」丶经营「灰线」，到主导六七暴动丶吸收学运精英，早已在香港各个领域无孔不入。他们有什么前世今生？进入国安法时代「二次回归」，会不会从地下走出台面？
《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。
有评论认为，香港人追求民主自由是天经地义，香港问题的真正关键在于中共彻底地违背了它就香港问题对于全世界的承诺，导致香港成为中国政府自己政策下的牺牲品。
香港旗帜鲜明的异议媒体《苹果日报》被迫停刊。时评人长平回顾了自己为该报撰稿的经历，认为没有《苹果日报》的香港，黑暗将会更加漫长。
台湾陆委会主委邱太三就香港办事处撤员一事谴责港府矮化台湾，他说一国两制已名存实亡。
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