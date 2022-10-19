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一国两制意指“一个国家，两种制度”，是中华人民共和国第二代领导人邓小平在1980年代为了实现中国统一之目标所提出的宪法原则。最早是为了解决中华民国政府撤退至台湾后的海峡两岸关系， 后来相继适用于过去分别为英国和葡萄牙殖民地、实施资本主义制度的香港以及澳门地区，将两地以特别行政区的方式列为特别行政区。
根据该原则，香港、澳门可以继续拥有自己的政治制度、法律体系、经济政策、金融事务以及对外关系50年。
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
专家认为，「安全」是习近平本次最关心的问题，此外他还多次提及「中国特色」的重要性。也有学者发现，本次大会不再强调经济发展和经济改革，反而强调「完整」和「全面」发展。
中共二十大于10月16日上午登场，多位中共元老出席会议。中共中央总书记、中国国家主席习近平除了报告过去的成就，也提及中共未来的计划。
馬斯克對兩岸衝突提出解方，中國和台灣在美國的代表各自回應。台灣人是怎麼想的？北京在乎這些想法嗎？
香港特首李家超出席了特区政府举办的国庆典礼，提到中央制定《港区国安法》，落实「爱国者治港」，令香港步入由乱到治的阶段。他也表示香港在关键时刻「总有祖国作为坚强后盾」。
中国国台办发言人马晓光周三表示，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，并称两岸统一后，台湾可以实行不同于“祖国大陆”的社会制度。不过台湾方面再批此种说法为“一厢情愿、罔顾事实”。
台海两岸的政府从理念上来说是水火不容的。 但尽管如此，台湾还是有不少人在寻求跟中国和平相处、甚至是建立一个新的共同体。政治学者张俊华试图分析，在习近平决定用武力攻打台湾之前，和平共处甚至和平统一是否可行。
有31年歷史的香港職工盟去年解散，核心人物之一的前總幹事蒙兆達離港赴英將近一年。作為工會領袖，目睹公民組織和工會解散潮後，蒙兆達經歷低潮，在家鄉遠方成立新工運團體繼續前行。他接受德國之聲專訪，回望近一年來的風浪和剖析工運之路前景。
美國駐港澳總領事11日在臨別演辭中批評，北京在香港實行的《國安法》削弱了香港自治權，並指該法通過模糊定義「國家安全」營造令人恐懼和脅迫的氛圍，形成寒蟬效應。對此北京如何回應？
香港知名科幻小说作家倪匡与金庸、黄沾、蔡澜并称为“香港四大才子”，7月3日惊传逝世消息，享寿87岁。不少书迷、网友留言悼念，表示他的离开“象征一个时代的终结”。
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
7月1日是香港主权移交25周年，同时也是香港第六届政府就职典礼。国家主席习近平一连两日访港，亲自参加新任特首李家超宣誓就职仪式。不过官方在官方试图营造歌舞升平、普天同庆的景象，民间反应普遍极为冷淡，形成强烈对比。
习近平访港称“一国两制”是个好制度。时评人长平认为，对于中共应对西方社会的关注来说，“一国两制”的确是一个“好制度”。在朱镕基时代，中共用它在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。
中國國家主席習近平週五在香港出席香港政府的宣誓儀式，並發表演說，他再稱「一國兩制」是好制度，沒有理由改變，香港在經歷風風雨雨後，「不能亂、也亂不起」。此外，他還說了什麼？
今年是香港回归25周年，“50年不变”的承诺已经过了一半，与此同时《香港国安法》实行已届2年。德国之声访问了3位选择留在香港的人，透过他们的故事，来观察这些年来经历了风风雨雨，他们的生活有何改变？
主权回归中国25年之后，香港已经发生了"天翻地覆"的变化。曾经活跃的民主派立法会议员几乎销声匿迹，反对派人士要么锒铛入狱，要么远走他乡。
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