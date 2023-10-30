人大閉幕：習近平談國安 李強上任後首秀

中國人大於13日上午結束，為橫跨兩週的兩會劃下了句點。習近平在閉幕致詞中再次提及「九二共識」及「堅定統一」，李強也在他作為中國新總理的首秀記者會中，回答了中外媒體的問題。兩人具體說了什麼？