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一国两制意指“一个国家，两种制度”，是中华人民共和国第二代领导人邓小平在1980年代为了实现中国统一之目标所提出的宪法原则。最早是为了解决中华民国政府撤退至台湾后的海峡两岸关系， 后来相继适用于过去分别为英国和葡萄牙殖民地、实施资本主义制度的香港以及澳门地区，将两地以特别行政区的方式列为特别行政区。
根据该原则，香港、澳门可以继续拥有自己的政治制度、法律体系、经济政策、金融事务以及对外关系50年。
在12月举行的香港区议会选举中，民主党的候选人已被排除在外。该党在提名期结束后宣布，其候选人均未能获得足够提名。
香港要求台灣的公立大學參加教育展不應掛上「國立」的頭銜，但這個「國」指的若是「中華民國」，是否代表堅持「中華民國」也等於「台獨」？時事評論人曾志豪認為，即使在「一中各表」框架之下，「中華民國」恐怕也不是護台法寶。
北京與香港對於「一國兩制」的定義差異甚大，有如巧克力牛奶中的「巧克力」與「牛奶」兩種味道的互斥。2019年以來，北京更是徹底「不演」，透過國安法與愛國教育，讓香港變成只有一種味道的飲品。
欧盟最新公布的香港报告称，2022年香港的民主和自由持续受侵蚀，一部分原因是当局以《国安法》名义逮捕上百名活动人士。不过，香港政府则称欧盟报告为「污蔑抹黑」。
数百名活动人士、学生和居住在台湾的香港人周六走上台北街头，呼吁继续支持香港的民主和人权。在台北自由广场上，参加者高喊「光复香港，时代革命」，并合唱《愿荣光归香港》。
台湾作家、前文化部长龙应台在《纽约时报》发表文章《北京未开一枪，已给台湾社会带来裂痕》引发争议，有批评者指出，只要管好自己，不刺激他人，即可实现“和平真好”，这正是过去 20 年香港民主运动者的“良好意愿”理论之一。
有评论认为，鉴于中国的黑客历史，以及在公开市场上轻易购买数据的能力，保护美国人数据的最佳方式是通过立法来确保TikTok和其他中国公司兑现自己的承诺。
中國人大於13日上午結束，為橫跨兩週的兩會劃下了句點。習近平在閉幕致詞中再次提及「九二共識」及「堅定統一」，李強也在他作為中國新總理的首秀記者會中，回答了中外媒體的問題。兩人具體說了什麼？
此次中国第十四届全国人大一次会议新闻发布会上，没有出现的关键词包括“台湾”以及“和平统一”。经常被重复的关键词仍然是“习近平”。在军费问题上，新选发言人的表态已经预示了一种趋势。
中國放棄清零，三年新冠疫情解封，台海兩岸是否也將迎來「春暖花開」？在中國「兩會」登場之際，德國之聲採訪多位學者，分析北京如何在中美關係的框架下看待兩岸局勢，並以此為基礎，部署新一屆的對台人事。
有评论认为，王沪宁说的“新时代党解决台湾问题的总体方略”是一个很模糊松散的概念，最重要的是强调两岸关系的主导权掌握在北京手上——更精确的说，掌握在习近平手上。
二十大落幕至今，新的中国对台策略部署已逐渐成形。继宋涛于去年12月底接掌中国国台办主任之后，近日有中共内部消息人士向日媒《日经新闻》表示，留任的中共中央政治局常委王沪宁将为「解决台湾问题」创造「一国两制」的替代方案。
中國大陸和香港1月8日迎接新冠疫情全球大流行三年來首次免隔離通關，7個邊境口岸正式恢復全面運作。DW客座評論員曾志豪分析，「中港『終於』通關」，除了「終於」一詞有歧義，背後的政治意義更是耐人尋味。
周五，中国党和国家领导人习近平再度重申了"一国两制"的治港原则，他表示，这是保障香港繁荣稳定的"最佳制度安排"。
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
专家认为，「安全」是习近平本次最关心的问题，此外他还多次提及「中国特色」的重要性。也有学者发现，本次大会不再强调经济发展和经济改革，反而强调「完整」和「全面」发展。
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