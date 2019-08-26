一国两制的澳门风平浪静

（德国之声中文网）香港由反修订逃犯条例引发的抗议活动持续了近3个月，直到今天，仍看不见退场的趋势。而在一江之隔的澳门，却出奇的平静。在刚刚过去的周末，澳门选出第五届行政长官贺一诚。这名出身工业世家的企业家和政客，上台伊始便宣布，要加快大湾区城市合作。贺一诚在当选感言中表示，会全力以赴推进"一国两制、澳人治澳"和高度自治，加大人才培训和关注青年工作，稳住和谐大局。澳门俨然成了"一国两制"的成功案例。

人们还记得5年前香港发生的雨伞运动，当时，人们争取香港特首和立法会的真普选而举行了数周的占领中环运动。真普选的目标没有达到，香港特首仍然由1200人组成的选举委员会选举产生。而在澳门，这样的选举方式并没有很多非议，此次贺一诚顺利当选便是对此最好的佐证。澳门当局似乎正采取措施跟香港局势"切割"以防止感染。据媒体报道，今年8月，香港反修例运动风起云涌的背景下，有泛民议员与家人试图前往澳门，却被澳门边境以"危害公共安全或公共秩序"之名拒绝入境。

澳门第五届行政长官贺一诚: 全力以赴推进一国两制

与此同时，澳门警方对内也加紧防范，将抗议的苗头窒息在萌芽状态。8月15日，澳警宣布，拒绝一份在19日澳门议事亭前声援"抗议香港警察使用暴力"的集会申请，并明确指出，此类集会是在"支持违法行为"。抗议活动取消后，有很少人在澳门"默站"却引来百余名警察问话。澳门有时评人问道，澳门警察当局是否因此明显侵犯了基本法赋予澳门居民的言论自由和集会示威的基本权利？

晚于香港，直到1999年底中国才将对澳门的主权从葡萄牙手里收回，而澳门的殖民史在十六世纪就已开始，比英国的炮舰占领香港早将近300年。迄今，澳门以赚取巨额利润的博彩业著称，偏安一隅，人口67万。根据世界银行公布的2018年的数据，澳门人均GDP已超过8万美元，作为比较：香港的人均GDP为4.6万美元，新加坡5.77万美元。

依赖博彩以及大陆游客

澳门的经济在进入21世纪后得到迅猛的发展。该市政府从2008年开始用每年的财政盈余向居民"派钱"。2018年，澳门永久居民可无偿领取1万澳元，约合1245美元，非永久性居民则可领取6000澳元。澳门居民私下里说，这笔钱是对外地赌博者充斥小城从而妨碍当地居民正常生活的补偿。

澳门的经济严重依赖博彩业，博彩以及博彩中介业约占整体经济产出的一半，澳门市的财政收入更是约80%源于博彩业。2007年路透社曾报道，澳门已于一年前取代拉斯维加斯成为新的世界赌博之都。在这个过程当中，中国大陆游客人数和他们的消费是推动澳门博彩业发达的主要原因。2014年，内地因反腐和消费降级导致博彩业整体下滑，但只持续两年，之后，2016年澳门博彩业又开始正向增长。2018年澳门博彩业收入高达约380亿美元。

学者：澳门对中国的认同度普遍较高

澳门主权回归中国以来，只在2014年发生过一次大规模的民众抗议。这场被叫做"反离保运动"的抗议活动最多时动员了2万人游行，并包围了立法会。人们反对澳门政府没有公开咨询强行订立"离补法"，赋予特首和主要官员巨额离职补偿金。这场运动导致当时的行政长官崔世安承受了巨大压力，不过最终保住了乌纱帽而没有辞职，但他不得不撤回"离补法"。这场运动让人看到，澳门人是在牵扯到自身直接的经济利益的情况下才走上街头。

澳门的人口不到香港的十分之一，经济上又完全依赖内地。澳门大学讲师杨鸣宇在《澳门与香港：合流或分歧》的论文中写道，澳门人对中国认同度普遍较高。而且，2009年澳门通过了国安法，抗争力量难以组织凝聚。香港基本法为第二十三条有关国家安全的法律进行立法时，则遭到社会全面抵抗，该条至今处在搁置状态。

就算澳门在成功实践着"一国两制"，如果香港在这个领域失败，其损失将难以估量，因为这一模式的普遍性遭到质疑，毕竟澳门的影响力和代表性与香港不能同日而语。

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