一国两制？一“芳”各表？卷入香港抗议漩涡的企业

（德国之声中文网）#抵制国泰航空#的标签在中国社交媒体平台微博上，有超过1800万个阅读和9000多个讨论。

中国党媒《人民日报》海外版官网发文称，国泰航空有"四宗罪"：公然认可"台独" "港独"、副机长暴动罪仍执飞、3000人参与罢工、泄露港警航班信息。

#抵制一芳水果茶#的标签在微博上有超过23万个阅读和133个讨论。

一芳水果茶事件缘起于8月5日，其香港一家分店在门口贴出一张"与香港人同行"的打印纸张。当日香港举行罢工、罢课、罢市的"三罢"行动。

之后，因一芳在微博、微信上表示支持一国两制，而引起一芳在香港的分店表示微博言论与自身无关。一芳在台湾总部则表示：各地代理商在部分社会议题上意见不同，一芳"无意卷入政治，也从不参与政治"。网友戏称之为"一芳各表"。

国泰航空成为标靶部分是由于一些工作人员参加了抗议，媒体报道一名机师被控暴动罪。

一些国泰工作人员参加了香港的抗议

本周一，国泰空中服务员工会在脸书上发表声明，支持抗议。"這五十多天以來，政府一直無視民間訴求，只利用警方的武力鎮壓以圖滅聲，令無數香港人感到絕望，至今多達六名年輕人因而選擇以死相諌，情況令人非常痛心。"

中国共青团中央的微博账号则批之为"反复横跳！国泰航空还能跳多久？"

国泰航空公司主席史乐山（John Slosar）周三则阐述他的观点说："我们在香港有27000名雇员，从事各种不同的工作。你很容易想象，27000人对每个议题都有各种观点。我们当然不可能告诉他们该如何思考。"

日本运动饮料宝矿力则是因为7月初宣布从香港TVBS电视台撤除广告，而TVBS被抗议者批评立场"亲中"，因而宝矿力受到中国内地网友的抵制。

不过，宝矿力水特-中国则于7月11日在微博上表示，坚决拥护"一国两制"，与香港宝矿力水特是完全独立的经营主体。

苗子/石涛（法新社等）