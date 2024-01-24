 一周内第二起严重火灾 江西大火至少39人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2024

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新闻广角

一周内第二起严重火灾 江西大火至少39人丧生

中国江西省新余市的店铺1月24日发生严重火灾事故，造成至少39人死亡，9人受伤，仍有人员被困。这是继1月20日河南学校宿舍起火、造成13名学生丧生之后近期又一起严重的火灾。事故后，习近平要求“坚决遏制各类安全事故多发连发的势头”。

图为火灾事故现场图片。江西新余市渝水区1·24火灾处置应急指挥部表示，发生火灾的是沿街店铺地下一层

图为火灾事故现场图片。江西新余市渝水区1·24火灾处置应急指挥部表示，发生火灾的是沿街店铺地下一层

（德国之声中文网）据中国官媒央视新闻报道，周三（1月24日）下午3时30分许，江西新余市渝水区一临街店铺发生火灾。截至中国时间晚8点，事故已造成39人死亡、9人受伤，仍有人员被困。央视的报道中没有说明火灾的确切原因，也没有说明有多少人仍处于危险之中。

中国国家主席习近平在火灾发生后作出指示，要求“坚决遏制各类安全事故多发连发势头，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定”。

中国官媒央视有关事故现场的报道显示，多辆消防车和其他应急车辆在一排商铺对面的街道上一字排开。另一家中国官媒《环球时报》刊登了当地应急指挥部的声明，表示“现场搜救工作仍在进行，事故原因也在调查中”。

根据“新余市渝水区1·24火灾处置应急指挥部”的通报，火灾发生在渝水区天工南大道佳乐苑沿街店铺地下一层，并称，“火情发生后，市、区领导第一时间赶赴现场，成立火灾处置应急指挥部，迅速开展事故调查和善后处置等工作”。

社媒上的事发现场图片显示，巨大的烟云直冲云霄，很多人在远处观望。事发地点附近可以看到应急车辆，安保人员告诉人们不要靠近。

有新浪微博帐号表示，发生火灾的建筑物内有网吧、旅馆和教育培训机构。还有微博帐号称，“遇难人大部分是专升本学生！”不过这些消息目前没有得到证实。

图为火灾事故现场图片。截至发稿，这场事故已造成39人死亡、9人受伤，仍有人员被困

图为火灾事故现场图片。截至发稿，这场事故已造成39人死亡、9人受伤，仍有人员被困

火灾等安全事故频发

法新社的报道指出，在中国，由于安全标准宽泛、法规执行不力，火灾等致命事故屡见不鲜。仅仅在过去的一年，中国就发生了多起大型火灾事故。

不到一周前的1月20日，河南省一所私立学校宿舍发生火灾，造成13名学生遇难。

去年11月，山西省一家煤炭公司办公室发生火灾，造成26人死亡，数十人被送往医院。

去年6月，宁夏银川的一家烧烤店发生爆炸，造成31人死亡，并导致中国官方承诺在全国范围内开展促进工作场所安全的活动。

更多内容：银川爆炸事故引发有关烧烤店安全的讨论

2023年4月，北京长峰医院发生火灾，造成29人死亡。法新社的报道指出，当时一些绝望的幸存者不得不跳窗逃生。

（综合报道）

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