一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

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国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。