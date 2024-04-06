一周内两起暴力袭击：法国15岁男孩遭殴致死

（德国之声中文网）本周五（4月5日），法国一名15岁中学生在医院经抢救无效身亡，一天前，他在学校上完音乐课后遭到一群人的殴打。地区检察官格雷瓜尔·杜林（Gregoire Dulin）周五下午表示，已对谋杀案展开调查。

袭击事件发生在位于首都巴黎以南约20公里（12英里）处的维里-沙蒂永（Viry-Chatillon）。

媒体援引检察官的话称，这次袭击实施者是戴着面具的青年。检察官称，周五下午警方逮捕了与袭击有关的五人：三人17岁、一人15岁，还有一人20岁。

这已是法国本周发生的第二起校园暴力袭击事件。就在周四袭击案发生的前两天，法国南部一名十几岁的女孩在校外遭受袭击，被殴打后曾一度陷入昏迷。

关于袭击案已经掌握哪些情况？

警方消息人士称，这名男孩遭到数人殴打，殴打者随后逃离了现场。据检察官称，该男孩是在“离学校不远”的一条街上被发现的。

遭到袭击的男学生就读于这所中学

维里-沙蒂永市长让-马里·维兰（Jean-Marie Vilain）称，受害者遭遇袭击后被送往巴黎内克尔（Necker）儿童医院。市长维兰说：“袭击者试图将他杀害”，并称行凶者是“最恶劣的暴徒”。他补充说：“这种极端暴力行为正变得司空见惯”，并表示监控摄像头可能会为识别和确定袭击者身份提供有用的信息。

本周二（4月2日），法国南部城市蒙彼利埃（Montpellier）一名女生在校外遭袭，她大约13，14岁。检察官称，该少女被殴打后曾一度陷入昏迷，且“伤势严重”。

三名嫌犯因涉嫌企图谋杀未成年人而被逮捕，其中一名女孩与被袭者来自同一学校，并已承认了自己的罪行。

马克龙表示学校应远离暴力侵害

法国总统马克龙周五在参观巴黎一所小学时表示，学校应该受到保护，使其远离这种暴力袭击。 马克龙说：“我们的青少年，甚至是在越来越低龄化的青少年群体中存在一种肆无忌惮的暴力行为。学校应远离此种暴力侵害。”“学校应当是孩子们、老师们，以及他们的家庭的安全之地。”

马克龙说：“我们不会对任何形式的暴力行为妥协，”并补充说，将调查清楚两起袭击案的真相。

疫情之下 被冷藏的童年

（法新社，德新社）

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