 一名法新社记者在乌克兰殉职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

一名法新社记者在乌克兰殉职

法新社表示，该社记者阿尔曼·索丁周二在乌克兰东部巴赫穆特因火箭弹袭击殉职。据无国界记者组织和保护记者委员会的统计，迄今已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时丧生。

Ukraine | AFP Journalist Arman Soldin

（德国之声中文网）现年32岁的法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）周二（5月9日）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。

其他在场的法新社记者表示，周二午后4时30分左右，临近巴赫穆特的小镇索夫亚尔（Chasiv Yar）郊区遭到火箭弹攻击，该镇时近几个月来一直是乌东战斗的中心。

法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场丧生。法新社团队的其他人员则未受伤。

法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示：“整个通讯社都为失去索丁悲恸不已。”

“他的死亡提醒着我们，记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁。”

据法新社报道，索丁是法国公民，出生于如今的波斯尼亚首都萨拉热窝。他在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰隔日前往当地报道战事，近几个月定期前往前线。

  • Ukraine | AFP Journalist Arman Soldin

    在俄乌战争中遇难的记者们

    法新社记者阿尔曼·索丁

    2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。

  • USA Brent Renaud 2015

    在俄乌战争中遇难的记者们

    纪录片导演雷诺

    2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

  • Ukraine | Krieg | Fernsehturm in Kiew

    在俄乌战争中遇难的记者们

    摄影记者扎昆

    2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

  • Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

    在俄乌战争中遇难的记者们

    摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦

    2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

  • Journalistin Oksana Baulina bei Angriffen getötet

    在俄乌战争中遇难的记者们

    俄罗斯记者宝琳那

    2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

    在俄乌战争中遇难的记者们

    公民记者沙基洛夫

    乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。


法国总统马克龙在其推特上向索丁致敬，赞扬他的勇敢。

“他以勇敢的精神，从冲突爆发的最初几个小时就抵达前线进行报道。向我们传递真相。我们的心与他的亲属和同事同在。”

乌克兰国防部也在推特发表声明，对索丁的家人和同事表达“诚挚的慰问”。
“他奉献生命向全世界传递真相。他的精神以及他的事业将会被持续。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也向索丁致敬。她表示，世界对那些为报道冲突而丧生的记者心怀感激。“新闻是自由社会的根本。”

美国国务卿布林肯则在华盛顿的自由之家演讲时表示了哀悼之意。“今天，我们悲痛地得知法新社影像记者阿尔曼·索丁在乌克兰东部殉职。我们对他的家人和亲人，以及整个法新社大家庭表示哀悼。”

据无国界记者组织（RSF）和保护记者委员会（CPJ）的统计，包括索丁在内，迄今至少已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时殉职。

RSF秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）赞扬每天都在报道战争的记者们的勇气，并称索丁之死“是所有捍卫独立和可靠信息者的悲剧”。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

全球被监禁记者人数再创新高 中国仍居榜首

中国仍然是“世界上最大的记者监狱”，有110名记者被关押，其次是缅甸（62人）、伊朗（47人）、越南（39人）和白俄罗斯（31人）。

無國界記者公布全球新聞自由指數 香港排名崩跌

「無國界記者」5月3日公布2022世界新聞自由指數，其中香港成為今年排名下跌幅度最大的地區，而中國則是依舊墊底。該組織表示，隨著全球新聞自由急遽惡化，中國也想趁機擴散其資訊控制模式。

年度新聞自由指數出爐 中國排名全球倒數

無國界記者組織3日發布的新報告顯示，在全球180個國家、地區中，中國、香港的新聞自由排名在全球敬陪末座。報告指出，全球的媒體生態，正受到假訊息、社群媒體及人工智慧的侵害。

相关内容

Associated Press Executive Editor Julie Pace, left, Director of Photography David Ake, center, and Paul Haven, Director of Global Newsgathering, celebrate on Monday, May 8, 2023, in New York after it was announced that the A.P. won a Pulitzer Prize in the public service category. The AP has won two Pulitzer Prizes in journalism for its coverage of the Russian invasion in Ukraine, in the categories of public service and breaking news photography. (AP Photo/Peter Morgan)

乌克兰战争新闻作品荣获普利策奖 09.05.2023

本年度普利策奖的颁奖仪式上，有关俄罗斯对乌克兰侵略战争的报道备受瞩目。两个最重要奖项由《纽约时报》和美联社记者获得。

25.06.2021 An activist of press freedom group Reporters Without Borders (Reporter sans Frontieres - RSF) attends a demonstration in front of the Chinese embassy in support of freedom of press in Hong Kong on June 25, 2021 in Berlin. (Photo by Tobias Schwarz / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

德语媒体：没有哪个国家比中国有更多系狱记者 04.05.2023

德广联关注無國界記者组织的新闻自由排名，中国为倒数第二位。《慕尼黑信使报》关注德国经济对中国的依赖到底有多大。

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

乌克兰拟媒体新规 收紧前线报道 22.04.2023

乌克兰拟出台新规，在前线进行报道俄乌战争的战地记者如今必须遵守更严格的规定。媒体表示，新规侵犯了新闻自由。