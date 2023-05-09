一名法新社记者在乌克兰殉职

法新社表示，该社记者阿尔曼·索丁周二在乌克兰东部巴赫穆特因火箭弹袭击殉职。据无国界记者组织和保护记者委员会的统计，迄今已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时丧生。
（德国之声中文网）现年32岁的法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）周二（5月9日）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。
其他在场的法新社记者表示，周二午后4时30分左右，临近巴赫穆特的小镇索夫亚尔（Chasiv Yar）郊区遭到火箭弹攻击，该镇时近几个月来一直是乌东战斗的中心。
法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场丧生。法新社团队的其他人员则未受伤。
法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示：“整个通讯社都为失去索丁悲恸不已。”
“他的死亡提醒着我们，记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁。”
据法新社报道，索丁是法国公民，出生于如今的波斯尼亚首都萨拉热窝。他在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰隔日前往当地报道战事，近几个月定期前往前线。
法国总统马克龙在其推特上向索丁致敬，赞扬他的勇敢。
“他以勇敢的精神，从冲突爆发的最初几个小时就抵达前线进行报道。向我们传递真相。我们的心与他的亲属和同事同在。”
乌克兰国防部也在推特发表声明，对索丁的家人和同事表达“诚挚的慰问”。
“他奉献生命向全世界传递真相。他的精神以及他的事业将会被持续。”
白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也向索丁致敬。她表示，世界对那些为报道冲突而丧生的记者心怀感激。“新闻是自由社会的根本。”
美国国务卿布林肯则在华盛顿的自由之家演讲时表示了哀悼之意。“今天，我们悲痛地得知法新社影像记者阿尔曼·索丁在乌克兰东部殉职。我们对他的家人和亲人，以及整个法新社大家庭表示哀悼。”
据无国界记者组织（RSF）和保护记者委员会（CPJ）的统计，包括索丁在内，迄今至少已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时殉职。
RSF秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）赞扬每天都在报道战争的记者们的勇气，并称索丁之死“是所有捍卫独立和可靠信息者的悲剧”。
（法新社）
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