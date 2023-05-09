一名法新社记者在乌克兰殉职

（德国之声中文网）现年32岁的法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）周二（5月9日）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。

其他在场的法新社记者表示，周二午后4时30分左右，临近巴赫穆特的小镇索夫亚尔（Chasiv Yar）郊区遭到火箭弹攻击，该镇时近几个月来一直是乌东战斗的中心。

法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场丧生。法新社团队的其他人员则未受伤。

法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示：“整个通讯社都为失去索丁悲恸不已。”

“他的死亡提醒着我们，记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁。”

据法新社报道，索丁是法国公民，出生于如今的波斯尼亚首都萨拉热窝。他在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰隔日前往当地报道战事，近几个月定期前往前线。

在俄乌战争中遇难的记者们 法新社记者阿尔曼·索丁 2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。

在俄乌战争中遇难的记者们 纪录片导演雷诺 2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎昆 2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦 2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

在俄乌战争中遇难的记者们 俄罗斯记者宝琳那 2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

在俄乌战争中遇难的记者们 公民记者沙基洛夫 乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。



法国总统马克龙在其推特上向索丁致敬，赞扬他的勇敢。

“他以勇敢的精神，从冲突爆发的最初几个小时就抵达前线进行报道。向我们传递真相。我们的心与他的亲属和同事同在。”

乌克兰国防部也在推特发表声明，对索丁的家人和同事表达“诚挚的慰问”。

“他奉献生命向全世界传递真相。他的精神以及他的事业将会被持续。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也向索丁致敬。她表示，世界对那些为报道冲突而丧生的记者心怀感激。“新闻是自由社会的根本。”

美国国务卿布林肯则在华盛顿的自由之家演讲时表示了哀悼之意。“今天，我们悲痛地得知法新社影像记者阿尔曼·索丁在乌克兰东部殉职。我们对他的家人和亲人，以及整个法新社大家庭表示哀悼。”

据无国界记者组织（RSF）和保护记者委员会（CPJ）的统计，包括索丁在内，迄今至少已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时殉职。

RSF秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）赞扬每天都在报道战争的记者们的勇气，并称索丁之死“是所有捍卫独立和可靠信息者的悲剧”。

（法新社）

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