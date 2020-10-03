一名朝鲜 "脱北者 "越过军事缓冲区逃往韩国

（德国之声中文网）一名朝鲜男子穿越严密防守的边境进入韩国，韩国军方称这可能是一次叛逃。

周三（11月4日）早晨，韩方在被称为非军事区的东端拘留了这名男子。官方没有透露他的姓名。该地段是自上世纪50年代朝鲜战争停火后的军事缓冲区。

媒体援引一名未透露姓名的军方消息人士的话说，周二傍晚，韩方首次看到这名男子试图爬过铁丝网。

韩联社周三称，该男子想要投奔韩国。韩国国防部官员拒绝对该事件发表评论。针对该男子为何越过布满地雷的边境进入韩国的调查已经展开 。

朝韩关系恶化

在过去20年中，共有3万多名朝鲜人逃到了韩国。大部分是通过中国中转，但仍有少部分通过边界逃跑。

在冷战高峰期，朝韩双方经常通过边境向对方派遣特工和间谍，但近年来已经没有此类事件的报道。上一次是2019年7月，一名朝鲜士兵通过非军事区叛逃到韩国。

去年，朝鲜和美国的无核化谈判陷入僵局，朝韩关系再次恶化。9月，朝鲜军人射杀了一名在海上迷失方向的韩国渔业官员，在韩国引发了极大的震动。

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张平/ 苗子 (美联社、路透社)

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