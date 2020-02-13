一名女儿的盼望: 在咳嗽声中等待确诊

一些被怀疑感染新冠病毒的人，因测试结果为阴性，而不能被治疗机构收治。有患者家属质疑严格的入院标准是为了减少确诊总人数。有专家分析了病毒测试结果不准确的主要原因。
（德国之声中文网）张宏文（化名）花了9天的时间，经过3次血样检测才让母亲得到住院治疗。在此之前，她们在满是咳嗽病人及其亲属的候诊室等了9天， 一家教室大小的候诊室最多曾挤了60个人。张宏文在接受德国之声电话采访时说：“只有一个厕所，被感染上太容易了……我觉得无助和恐惧，但是我没有办法。我妈妈生病了，我得照顾她。”
张宏文住在新冠病毒疫情最严重的武汉。母亲七十几岁了，今年农历除夕过后，一月底她开始发高烧、咳嗽。张宏文说：“周围有年轻人和小孩，她可能就是这么被传染的。”
她的一些亲戚后来也出现了类似流感的症状，但他们都没有接受过新冠病毒检测。张女士母亲的症状很快变得更加严重， 她带妈妈去医院检查了肺部、抽血并做了鼻咽拭子测试。
检查结果显示，计算机断层扫描看到肺炎现象，血液也显示出感染的迹象。但新冠病毒检测结果是阴性，被告知要回家：“我们被告知，如果结果不是阳性，就不能住院治疗。”
染病患者数量激增
武汉的疫情状况依然严重，到目前为止，湖北及周边省份的感染病例占所有病例的80%，其死亡病例约占总数的95％。本周四（2月13日），湖北省确诊数量大增。一夜之间新增了近1.5万个病例。这是因为中国官方改变了审核确诊病例的标准。根据新的统计方法，就算病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染，只要计算机断层扫描结果显示有肺炎症状，也会被算在内。
这些个案中有许多是由于资源不足而没有接受测试的人。要估计这些情况的普遍程度十分困难。 过去几天，许多武汉居民在社交媒体上发布了类似的经历，介绍亲戚无法住院治疗的情况。德国之声联系了其中几人。 虽然他们拒绝被录音，但一些人确认有着类似的经历。有一名女性说，经过数天的尝试，她终于设法将母亲送进医院，并将她送往指定的隔离医院。 另一名男子说，在医院里等了几天后，结果病毒检测出是阴性，他得和年迈的母亲一起回家。
目前没有明确的数据描述测试的准确性。 香港大学流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）表示，可能有两个主要原因导致病毒检测结果不准确。可能未正确采集鼻子或咽喉的拭子样本，病毒载量不够。 另一个可能性是测试工具以及实验室的问题，他认为发生这种情况的可能性不高：“我们认为测试的准确性很高，但这并不是说100%绝对正确。” 张宏文回忆说，医生和她说，母亲的症状无疑指向受到感染，“但是如果没有阳性测试结果，我们就没有资格住院。” 她怀疑严格的入院标准是为了减少确诊总人数。
张女士说，母亲的病情使她别无选择，只能再去医院试试。 年迈的母亲虚弱的几乎站不起来。她又带妈妈去了医院换了一种测试方式，这次的结果还是阴性。
张和她的母亲连续9天在医院的候诊室里度过。回家的时候，她都彻底地尝试对各处进行消毒，收起了她母亲可能接触过的所有物品。
最终，在第9天，第三次测试就是她正在等待的阳性结果。 她的母亲终于被医院收治。这天也是当局改变统计方式的前两天。
在医院安顿了母亲后，疲惫的张宏文回到家中。她也开始咳嗽，但是还没发烧。她在家里做了一次测试，现在在家里自我隔离，等待结果。现在测试已经不那么重要了，她计划待在家里，除非她出现了更严重的症状，否则不会出门：“要是发烧了，试试看医院会不会收治。”