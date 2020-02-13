 一名女儿的盼望: 在咳嗽声中等待确诊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一名女儿的盼望: 在咳嗽声中等待确诊

一些被怀疑感染新冠病毒的人，因测试结果为阴性，而不能被治疗机构收治。有患者家属质疑严格的入院标准是为了减少确诊总人数。有专家分析了病毒测试结果不准确的主要原因。

China Corona-Krankenhaus in Wuhan (picture-alliance/Xinhua/Xiong Qi)

武汉一家医院资料图片

（德国之声中文网）张宏文（化名）花了9天的时间，经过3次血样检测才让母亲得到住院治疗。在此之前，她们在满是咳嗽病人及其亲属的候诊室等了9天， 一家教室大小的候诊室最多曾挤了60个人。张宏文在接受德国之声电话采访时说：“只有一个厕所，被感染上太容易了……我觉得无助和恐惧，但是我没有办法。我妈妈生病了，我得照顾她。”
张宏文住在新冠病毒疫情最严重的武汉。母亲七十几岁了，今年农历除夕过后，一月底她开始发高烧、咳嗽。张宏文说：“周围有年轻人和小孩，她可能就是这么被传染的。”

DW.COM

中国昨日公布了湖北省审核确诊病例的标准，表示将在每日公布的统计中，增加「临床诊断」的病例，而湖北周四公布的确诊病例数量也因此大幅上升。 同时，世卫警告目前仍很难预期新冠病毒疫情会如何发展。 (13.02.2020)

中国新冠病毒疫情本月达到高峰，可能在4月结束——中国官方医学顾问钟南山周二接受路透社采访，再次就疫情发展作出预测。他同时表示，地方政府在疫情爆发初期有失误，但此后针对武汉等的“封城”措施是必要的。 (11.02.2020)

李文亮医师过世后，中国内部掀起一波「觉醒潮」。 北京大学教授张千帆在网络上发表一篇声明，呼吁中国政府订定言论自由日，该声明获得多位知识分子响应。 同样署名响应的著名维权律师王宇告诉德国之声，知识分子发起的联署能让更多的人敢于发声。 (13.02.2020)

她的一些亲戚后来也出现了类似流感的症状，但他们都没有接受过新冠病毒检测。张女士母亲的症状很快变得更加严重， 她带妈妈去医院检查了肺部、抽血并做了鼻咽拭子测试。

检查结果显示，计算机断层扫描看到肺炎现象，血液也显示出感染的迹象。但新冠病毒检测结果是阴性，被告知要回家：“我们被告知，如果结果不是阳性，就不能住院治疗。”

染病患者数量激增

武汉的疫情状况依然严重，到目前为止，湖北及周边省份的感染病例占所有病例的80%，其死亡病例约占总数的95％。本周四（2月13日），湖北省确诊数量大增。一夜之间新增了近1.5万个病例。这是因为中国官方改变了审核确诊病例的标准。根据新的统计方法，就算病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染，只要计算机断层扫描结果显示有肺炎症状，也会被算在内。

这些个案中有许多是由于资源不足而没有接受测试的人。要估计这些情况的普遍程度十分困难。 过去几天，许多武汉居民在社交媒体上发布了类似的经历，介绍亲戚无法住院治疗的情况。德国之声联系了其中几人。 虽然他们拒绝被录音，但一些人确认有着类似的经历。有一名女性说，经过数天的尝试，她终于设法将母亲送进医院，并将她送往指定的隔离医院。 另一名男子说，在医院里等了几天后，结果病毒检测出是阴性，他得和年迈的母亲一起回家。

目前没有明确的数据描述测试的准确性。 香港大学流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）表示，可能有两个主要原因导致病毒检测结果不准确。可能未正确采集鼻子或咽喉的拭子样本，病毒载量不够。 另一个可能性是测试工具以及实验室的问题，他认为发生这种情况的可能性不高：“我们认为测试的准确性很高，但这并不是说100%绝对正确。” 张宏文回忆说，医生和她说，母亲的症状无疑指向受到感染，“但是如果没有阳性测试结果，我们就没有资格住院。” 她怀疑严格的入院标准是为了减少确诊总人数。

  • Japan Coronavirus (imago images/Kyodo News)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    病毒跟着来

    日本本周撤侨，首架从武汉返回东京的飞机上，有3人被确诊新冠病毒肺炎患者。共同社报道，搭载210名住在当地日侨的第二班包机也抵达东京，在机内接受检疫时，多人出现咳嗽等症状。对于今年要举办奥运会的日本而言，肺炎疫情无疑也给这场体育盛事蒙上一层阴影。

  • Coronavirus in Indonesien Flughafen Sultan Iskandar Muda (picture-alliance/dpa/Zuma/Sopa/Z. Maulana)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    紧张防范

    多个国家已积极采取措施防范疫情，英国航空、美联航、汉莎等多家航空公司暂停来往中国的飞机。图为印尼班达亚齐国际机场在入境关口设置了红外线扫描仪，提高对入境遊客的体温检测，以防范冠状病毒肺炎的传入。

  • China Corona-Virus (Imago-Images/UPI Photo/S. Shaver)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    一“罩”难求

    确诊病例不断上升，民众们抢购口罩，多地口罩大缺货，在一“罩”难求的情况下，民众想出了不少方法，自制“防护装备”。有人将柚子皮穿孔绑上绳子，充当一个临时的“柚子口罩”。有民众将大塑料袋直接套在身上，进行“全身防疫”。

  • China Wuhan Leere Supermarkt Regale nach Coronavirusausbruch (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    超市抢购

    除了口罩之外，不少市民到超市抢购粮食及日用品，一些超市的方便面及面包货架空空如也。新鲜蔬菜也是抢手货。图为武汉一间超市。

  • BG Alltag in der abgeriegelten Stadt Wuhan (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    湖北版“小汤山”

    2003年SARS时期，为有效控制疫情，北京在7天内建成小汤山SARS定点医院。如今湖北人们也也打算仿效小汤山的经验，正夜以继日地为新型冠状病毒患者建造新医院。他们计划在一周内完工。

  • China Wuhan neues Coronavirus-Krankenhaus (picture-alliance/Photoshot/Xiao Yijiu)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    在线“监工”

    根据中国官媒新华社报道，火神山医院和雷神山医院在紧急建设中，两家医院加在一起计划是2000—2300张床位。火神山医院预计2月2日完成，由军队全面接管。雷神山医院计划2月5日建设完成。人们可以在网上观看火神山医院施工现场实时直播。

  • China Symbolbild Wirtschaftsentwicklung (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

    新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

    拖累经济

    疫情已经打击了中国各地的旅游、餐饮和娱乐等行业。据路透社报道，中国社科研究院经济学家张明指出，由于冠状病毒疫情爆发，2020年第一季GDP增速可能在5.0%左右，不排除跌破5.0%的可能。

    作者: 文木 综合报道


张女士说，母亲的病情使她别无选择，只能再去医院试试。 年迈的母亲虚弱的几乎站不起来。她又带妈妈去了医院换了一种测试方式，这次的结果还是阴性。

张和她的母亲连续9天在医院的候诊室里度过。回家的时候，她都彻底地尝试对各处进行消毒，收起了她母亲可能接触过的所有物品。

最终，在第9天，第三次测试就是她正在等待的阳性结果。 她的母亲终于被医院收治。这天也是当局改变统计方式的前两天。

在医院安顿了母亲后，疲惫的张宏文回到家中。她也开始咳嗽，但是还没发烧。她在家里做了一次测试，现在在家里自我隔离，等待结果。现在测试已经不那么重要了，她计划待在家里，除非她出现了更严重的症状，否则不会出门：“要是发烧了，试试看医院会不会收治。”

DW.COM

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空

新型冠状病毒疫情持续扩散，多国政府包括日本、美国等都协调将侨民专机接回国。还留在中国的人们，看见的都是怎么样的景象? (30.01.2020)  

相关内容

China Wuhan Menschen im Supermarkt

湖北确诊病例大增 世卫：难预期疫情发展方向 13.02.2020

中国昨日公布了湖北省审核确诊病例的标准，表示将在每日公布的统计中，增加「临床诊断」的病例，而湖北周四公布的确诊病例数量也因此大幅上升。 同时，世卫警告目前仍很难预期新冠病毒疫情会如何发展。

Schweiz Genf | Pressekonferenz WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus | Coronavirus

世卫命名新冠病毒 钻石公主疫情持续恶化 12.02.2020

世界卫生组织称新命名的 COVID-19是全人类的「头号公敌」。中国单日确诊人数在降低，但整体疫情仍相当严峻。德国又有两人被确诊。

China Wuhan Jinyintan Hospital

湖北新冠个案数下降 白宮:美國专家仍无法赴中抗疫 14.02.2020

经历周四的个案巨幅暴增后，湖北省周五早上公布的最新个案数字调降至4位数，但单日死亡案例仍破百。 与此同时，美国通报了境内第15个新冠病毒个案，白宫则对中国未接受美国派遣团队至中国探查一事表达失望。

广告

媒体看中国

China Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft (picture-alliance/Photoshot/Xiao Yijiu)

德语媒体：中国开启毛式防疫模式

武汉疫情爆发以来，已有数百名当地官员被问责免职，但也有地方官员不甘当替罪羊而大胆抗争。  