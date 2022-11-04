 一名台湾志愿者在乌克兰阵亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2022

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一名台湾志愿者在乌克兰阵亡

台湾外交部周六证实，一名加入志愿军赴乌克兰参战的台湾人在乌克兰不幸身亡。这是台湾首度传出志愿者在乌克兰阵亡的消息。

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已持续超过八个月

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（德国之声中文网）台湾外交部11月5日表示，经台湾相关驻处及多方管道跨国查证，获悉乌军战地指挥官亲向乌克兰国防部证实，一名到乌克兰参战的台湾志愿者已罹难，惟尚待家属确认身份。外交部表示，乌克兰阵亡战士遗体均运往集中地点，等待家属确认，目前正全力协助家属前往乌克兰处理后续事宜。

台湾中央社报道称，该名阵亡的25岁志愿者曾圣光来自花莲吉安乡，是一名退役军人。曾圣光于今年9月初加入乌克兰喀尔巴阡山武装部队地面部队步枪营。

台湾外交部在说明中并未提及曾圣光死因。但据中央社报道，曾圣光是11月2日在乌东卢甘斯克与俄军交战时受伤，因流血过多身亡。

台湾外交部在声明中对国人在乌克兰战火中牺牲声明表达诚挚的哀悼，同时为其协助乌克兰人民捍卫自由民主的精神表示敬意。

这是台湾首度传出志愿者在乌克兰阵亡的消息。

曾圣光的妻子对中央社表示，曾圣光是在今年6月赴乌克兰，两人最后一次联络是在10月23日，当时曾圣光表示将执行五天任务。曾圣光的同袍周三传讯息表示，曾圣光在战斗中负伤，并于送医途中身亡。

中央社引述乌克兰国会外交委员会主席兼友台小组主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，感念曾圣光为乌克兰作出的牺牲，"对我们乌克兰人而言，意义重大"。"曾圣光为台湾人及乌克兰人树立榜样，给我们力量继续为自由而战。"

法新社指出，乌克兰战争爆发后，台湾民众对乌克兰的境遇表示同情，更出现"今日乌克兰，明日台湾"的担忧。中国领导人习近平在二十大期间重申不会放弃武统台湾。

据台湾媒体报道，约有10名台湾志愿者在乌克兰参战。

（综合报道）

美国志愿者 奔赴乌克兰

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