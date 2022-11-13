 一名台湾志愿者在乌克兰阵亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一名台湾志愿者在乌克兰阵亡

台湾外交部周六证实，一名加入志愿军赴乌克兰参战的台湾人在乌克兰不幸身亡。这是台湾首度传出志愿者在乌克兰阵亡的消息。

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已持续超过八个月

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已持续超过八个月

（德国之声中文网）台湾外交部11月5日表示，经台湾相关驻处及多方管道跨国查证，获悉乌军战地指挥官亲向乌克兰国防部证实，一名到乌克兰参战的台湾志愿者已罹难，惟尚待家属确认身份。外交部表示，乌克兰阵亡战士遗体均运往集中地点，等待家属确认，目前正全力协助家属前往乌克兰处理后续事宜。

台湾中央社报道称，该名阵亡的25岁志愿者曾圣光来自花莲吉安乡，是一名退役军人。曾圣光于今年9月初加入乌克兰喀尔巴阡山武装部队地面部队步枪营。

台湾外交部在说明中并未提及曾圣光死因。但据中央社报道，曾圣光是11月2日在乌东卢甘斯克与俄军交战时受伤，因流血过多身亡。

台湾外交部在声明中对国人在乌克兰战火中牺牲声明表达诚挚的哀悼，同时为其协助乌克兰人民捍卫自由民主的精神表示敬意。

这是台湾首度传出志愿者在乌克兰阵亡的消息。

曾圣光的妻子对中央社表示，曾圣光是在今年6月赴乌克兰，两人最后一次联络是在10月23日，当时曾圣光表示将执行五天任务。曾圣光的同袍周三传讯息表示，曾圣光在战斗中负伤，并于送医途中身亡。

中央社引述乌克兰国会外交委员会主席兼友台小组主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，感念曾圣光为乌克兰作出的牺牲，"对我们乌克兰人而言，意义重大"。"曾圣光为台湾人及乌克兰人树立榜样，给我们力量继续为自由而战。"

法新社指出，乌克兰战争爆发后，台湾民众对乌克兰的境遇表示同情，更出现"今日乌克兰，明日台湾"的担忧。中国领导人习近平在二十大期间重申不会放弃武统台湾。

据台湾媒体报道，约有10名台湾志愿者在乌克兰参战。

（综合报道）

美国志愿者 奔赴乌克兰

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

援助乌克兰的民间业余飞行员

他们将医药物资从德国运往乌克兰与波兰的边境，返程时则捎带上乌克兰难民。300多名来自世界各国的业余飞行员投身于这个援助项目。  

招募「國際軍團」 烏克蘭外長：2萬外國人志願參戰

烏克蘭外長週日表示，來自52個不同國家約20000名外國志願者將加入新成立的「國際軍團」，與烏克蘭並肩戰鬥對抗俄羅斯入侵。  

乌克兰：救死扶伤的志愿者

在俄乌战争最前沿的很多村镇中，一些志愿者冒着生命危险，为伤病员提供医疗救助。  

相关音频视频

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零  

顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？  

相关内容

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht an Bord einer Maschine der Flugbereitschaft auf dem Weg nach Singapur zu den Journalisten. Der Minister ist auf dem Weg zur 17. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK). +++ dpa-Bildfunk +++

德国经济部长：面对中国要“更加谨慎” 13.11.2022

德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。

Bildnummer: 56148780 Datum: 20.08.2011 Copyright: imago/imagebroker Auswärtiges Amt, Bundesadler, Berlin, Deutschland, Europa Gesellschaft xsp x0x 2011 quer am Amt Architektur außen Außenaufnahme Außenministerien Außenministerium Außenpolitik aussen Aussenaufnahme Aussenaufnahmen Aussenministerien Aussenministerium Aussenpolitik Auswärtiges Auswaertiges Bauwerk Bauwerke Behörde Behörden Behoerde Behoerden bei Berlin BRD Bundesadler Bundesministerin Bundesministerinnen Bundesrepublik Detail Details deutsch deutsche deutscher deutsches Deutschland draußen draussen europäisch europäische europäischer europäisches Europa europaeisch europaeische europaeischer europaeisches Gebäude Gebaeude gläsern gläserne gläserner gläsernes glaesern glaeserne glaeserner glaesernes Glasscheibe Glasscheiben Leute Mensch Menschen Ministerien Ministerium Person Personen Politik politisch politische politischer politisches Schrift Schriften Schriftzüge Schriftzuege Schriftzug Tag Tage Tageslicht tagsüber tagsueber Unschärfe Unschärfen Unschaerfe Unschaerfen unscharf unscharfe unscharfer unscharfes verschwommen verschwommene verschwommener verschwommenes

机密文件曝光：揭示德国未来对华战略 17.11.2022

未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III greets Chinese Defense Minister Wei Fenghe at the IISS Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue, more commonly known as just the Shangri-La Dialogue (SLD), in Singapore, on Saturday, June 10, 2022. Photo by Chad J. McNeeley/Department of Defense/UPI Photo via Newscom picture alliance

美中防长会晤：谈台湾、核威胁 22.11.2022

美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  