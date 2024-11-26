一名前舞蹈演员在纽约起诉神韵

神韵艺术团一名前舞蹈演员周一起诉了这家非盈利舞蹈公司，称该公司迫使一些儿童在严厉条件下演出，包括长时间的表演和微乎其微的收入。

（德国之声中文网）张郡格代表她本人及其他被称为神韵的受害者，向怀特普莱恩斯（White Plains）法院提起诉讼。神韵组织位于纽约州卡德巴克维尔（Cuddebackville）的龙泉（Dragon Springs）。

起诉中称，尽管该团体自身面临中共的迫害，但其所采取的做法与中共某些最严重的做法相同，包括迫使儿童受到公开羞辱作为管教。

起诉中称，神韵通过剥削海外征募的年轻舞者、迫使他们长时间工作赚取数亿美元，并恐吓他们如果退出的话会遭受伤害。

神韵未立即回复评论请求。其网站称，85%的演员是成年人；对年轻表演者而言，跟随神韵巡演是一生难得的机会，让他们能获得等值于5万美元的奖学金，在纽约州教育部注册或新英格兰高等教育委员会认可的学校就学。据该网站，神韵以及同被起诉的飞天艺术学院以及飞天大学均由法轮功追随者成立。

起诉称，张郡格11岁父亲去世后加入了飞天艺术学院获得全额奖学金，因她相信通过为神韵跳舞能帮助自己的家庭。她于2009年12月开始为神韵跳舞，第一年尽管每天工作18个小时为演出做准备，却没有任何收入。其中七场演出被安排在曼哈顿的无线电城音乐厅。

第一年后，她每月有500美元收入，直到2019年从飞天大学"毕业"。当时，她的收入提高到每月1000美元。

起诉中称，毕业后的5月到11月，她一直训练，12月至次年5月则在美国及世界各地作为舞蹈演员演出超过100场。过程中，除了每年一次为期两周的假期之外，她不被允许见自己的母亲。

起诉称，她14岁时感染麻疹，但不被允许看医生，而是被告知通过冥想来感觉好一点，在康复过程中也被要求工作。

张郡格2020年被神韵除名，当时她24岁。起诉称，被送回台湾后，她被诊断出临床抑郁和创伤后应激障碍。

（美联社）

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