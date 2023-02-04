一名军事强人的崛起与陨落：巴基斯坦前总统穆沙拉夫去世

巴基斯坦前总统穆沙拉夫在迪拜去世，享年79岁。这位巴基斯坦前军事强人经历了从一国之首到因叛国罪被判死刑的人生起伏。在他七年的执政生涯中，专制压迫和社会自由化并存。
（德国之声中文网）巴基斯坦前总统、前军事强人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）2月5日因病在迪拜去世，享年79岁。身为四星上将的他在1999年发动政变，于2001年至2008年期间作为总统统治巴基斯坦。
他的统治时期压迫频繁，屡屡侵犯人权，特别是在其执政后期。 同时，他也在被他称作“开明温和计划”（enlightened moderation program）下促进了社会自由主义，该计划设想了一个基于伊斯兰教的社会，同时也与原教旨主义拉开距离。在经济方面，他担任总统期间，巴基斯坦整个国内生产总值增长了约50%。
崛起与下台
1947年8月，穆沙拉夫出生于新德里，当时巴基斯坦和印度尚未脱离英国殖民统治。穆沙拉夫小时候在土耳其生活和上学，1956年回到巴基斯坦。
1961年，他在巴基斯坦参军。年轻的穆沙拉夫在军中迅速攀升，还参加了1965年和1971年对邻国印度的战争。
1998年，他被当时的总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）晋升为四星上将，担任陆军参谋长。他主导了卡吉尔渗透事件，该事件最终导致1999年印度和巴基斯坦之间的战争。
在时任总理谢里夫试图削夺穆沙拉夫权力后，1999年，穆沙拉夫对谢里夫发动了政变。这使穆沙拉夫得以在2001年成为该国总统。
作为试图协助美国进行“反恐战争”（特别是在阿富汗）的军事独裁者，穆沙拉夫在巴基斯坦受到越来越多抨击。在他统治的7年期间，他至少三次躲过谋杀，都是由巴基斯坦的塔利班武装分子策划的袭击。
在穆沙拉夫执政期间，当地塔利班组织的袭击增加。该国特种部队对藏匿在伊斯兰堡“红色清真寺”中的宗教极端分子的行动在2007年进行。穆沙拉夫因该事件受到了巨大批评，在该事件中，有150多人死亡。
巴基斯坦前总理、反对派巴基斯坦人民党领导人贝娜齐尔·布托（Benazir Bhutto），2007年于穆沙拉夫执政期间在一场选举集会结束时遇刺。布托是巴基斯坦著名前总理阿里·布托的长女，曾两度担任巴基斯坦总理。
作为巴基斯坦总统，穆沙拉夫与该国司法部门也有巨大分歧。在巴基斯坦最高法院要审查穆沙拉夫2007年10月重新当选总统的合法性之后，他将首席大法官乔德里（Iftikhar Chaudhry）停职。
2008年8月7日，穆沙拉夫的竞争对手、前总理纳瓦兹·谢里夫和布托的鳏夫扎尔达里宣布了一项弹劾穆沙拉夫的计划。11天后，穆沙拉夫宣布辞去总统职务，他被获准离境，允许他移民到伦敦。
因"叛国罪"被判处死刑 后被撤销
穆沙拉夫于2013年3月底返回巴基斯坦，他希望作为其新政党全巴基斯坦穆斯林联盟的领导人，重新获得公众支持并东山再起。然而，在卡拉奇欢迎他回来的人群比他预期的要少。
最终他没有获得参加当年大选的资格，因为他和前总理阿齐兹（Shaukat Aziz）被指控参与杀害布托和另一位巴基斯坦政治家而收到逮捕令。
纳瓦兹·谢里夫在选举中再次当选为巴基斯坦总理，随后穆沙拉夫被指控叛国罪，指责他在2007年实施紧急状态和暂停宪法。穆沙拉夫则指责称这一指控完全出于政治动机。
穆沙拉夫于2016年搬到迪拜，这导致他被宣布是布托暗杀案的“潜逃者”。随后，伊斯兰堡一家法院在穆沙拉夫缺席的情况下，以“叛国”罪名判处这位前总统死刑。不过这一判决后来被拉合尔高等法院撤销。
那之后，穆沙拉夫没有再返回巴基斯坦。他在长期患有罕见的淀粉样变性病后于2月5日在迪拜去世。
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