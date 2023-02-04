一名军事强人的崛起与陨落：巴基斯坦前总统穆沙拉夫去世

（德国之声中文网）巴基斯坦前总统、前军事强人穆沙拉夫（Pervez Musharraf）2月5日因病在迪拜去世，享年79岁。身为四星上将的他在1999年发动政变，于2001年至2008年期间作为总统统治巴基斯坦。

他的统治时期压迫频繁，屡屡侵犯人权，特别是在其执政后期。 同时，他也在被他称作“开明温和计划”（enlightened moderation program）下促进了社会自由主义，该计划设想了一个基于伊斯兰教的社会，同时也与原教旨主义拉开距离。在经济方面，他担任总统期间，巴基斯坦整个国内生产总值增长了约50%。

崛起与下台

1947年8月，穆沙拉夫出生于新德里，当时巴基斯坦和印度尚未脱离英国殖民统治。穆沙拉夫小时候在土耳其生活和上学，1956年回到巴基斯坦。

1961年，他在巴基斯坦参军。年轻的穆沙拉夫在军中迅速攀升，还参加了1965年和1971年对邻国印度的战争。

1998年，他被当时的总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）晋升为四星上将，担任陆军参谋长。他主导了卡吉尔渗透事件，该事件最终导致1999年印度和巴基斯坦之间的战争。

在时任总理谢里夫试图削夺穆沙拉夫权力后，1999年，穆沙拉夫对谢里夫发动了政变。这使穆沙拉夫得以在2001年成为该国总统。

作为试图协助美国进行“反恐战争”（特别是在阿富汗）的军事独裁者，穆沙拉夫在巴基斯坦受到越来越多抨击。在他统治的7年期间，他至少三次躲过谋杀，都是由巴基斯坦的塔利班武装分子策划的袭击。

在穆沙拉夫执政期间，当地塔利班组织的袭击增加。该国特种部队对藏匿在伊斯兰堡“红色清真寺”中的宗教极端分子的行动在2007年进行。穆沙拉夫因该事件受到了巨大批评，在该事件中，有150多人死亡。

巴基斯坦前总理、反对派巴基斯坦人民党领导人贝娜齐尔·布托（Benazir Bhutto），2007年于穆沙拉夫执政期间在一场选举集会结束时遇刺。布托是巴基斯坦著名前总理阿里·布托的长女，曾两度担任巴基斯坦总理。

作为巴基斯坦总统，穆沙拉夫与该国司法部门也有巨大分歧。在巴基斯坦最高法院要审查穆沙拉夫2007年10月重新当选总统的合法性之后，他将首席大法官乔德里（Iftikhar Chaudhry）停职。

2008年8月7日，穆沙拉夫的竞争对手、前总理纳瓦兹·谢里夫和布托的鳏夫扎尔达里宣布了一项弹劾穆沙拉夫的计划。11天后，穆沙拉夫宣布辞去总统职务，他被获准离境，允许他移民到伦敦。

因"叛国罪"被判处死刑 后被撤销

穆沙拉夫于2013年3月底返回巴基斯坦，他希望作为其新政党全巴基斯坦穆斯林联盟的领导人，重新获得公众支持并东山再起。然而，在卡拉奇欢迎他回来的人群比他预期的要少。

最终他没有获得参加当年大选的资格，因为他和前总理阿齐兹（Shaukat Aziz）被指控参与杀害布托和另一位巴基斯坦政治家而收到逮捕令。

纳瓦兹·谢里夫在选举中再次当选为巴基斯坦总理，随后穆沙拉夫被指控叛国罪，指责他在2007年实施紧急状态和暂停宪法。穆沙拉夫则指责称这一指控完全出于政治动机。

穆沙拉夫于2016年搬到迪拜，这导致他被宣布是布托暗杀案的“潜逃者”。随后，伊斯兰堡一家法院在穆沙拉夫缺席的情况下，以“叛国”罪名判处这位前总统死刑。不过这一判决后来被拉合尔高等法院撤销。

那之后，穆沙拉夫没有再返回巴基斯坦。他在长期患有罕见的淀粉样变性病后于2月5日在迪拜去世。

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