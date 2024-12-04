一名中国男子涉嫌向朝鲜出售武器在美被捕

一名签证逾期滞留美国的中国男子，因涉嫌向朝鲜出售武器在加州被捕。他称朝鲜驻中国官员联系他做这些交易，从中获利大约200万美元。

（德国之声中文网）美国司法部称，一名居住在美国加利福尼亚州的中国男子，涉嫌向朝鲜出口武器和弹药，于周二（12月3日）被逮捕。

温盛华（音译，Shenghua Wen），41岁，中国公民，2012年持学生签证来到美国，次年签证到期后非法滞留。2018年，他被美国当局下令驱逐出境，但仍然设法留下来。被捕之前，他居住在加利福尼亚州安大略市。

美国司法部称，温盛华因非法身份被禁止拥有武器弹药，也没有向朝鲜出口武器弹药的许可证。

根据美国司法部的声明，今年8月14日，执法部门在温盛华的家中查获了两部设备：一部是化学威胁鉴定仪，另一部是用于探测窃听设备的手持宽带接收器。他承认打算将这些设备运往朝鲜供其用于军事目的。

9月6日，美国执法部门还在温盛华的住处查获了他企图运往朝鲜的5万发九毫米子弹。这些子弹存放在停在车道上的一辆货车里。

此外，他还试图从一名美国中间商获取一台民用飞机发动机。他的iPhone手机上还有几条短信涉及这架飞机及其发动机价格的谈判情况。

朝鲜驻中国官员联系他购买武器

根据一份联邦起诉书，温盛华今年早些时候在与美国当局的谈话中承认，他曾应朝鲜政府的要求向该国售卖武器和弹药。他说，在2012年持学生签证来到美国之前，他曾在中国的朝鲜领事馆与朝鲜官员会面。

起诉书称，大约两年前，朝鲜驻中国的官员联系他购买枪支弹药。他于2023年和未披露身份的共犯合作，从加州长滩发货，经由香港到达朝鲜，运送了两个集装箱的武器和其他物品。

他还告诉美国当局，这些交易让他收到了约200万美元的汇款。

根据相关法律，温盛华因共谋违反美国制裁法案的指控，最终可能面临最高20年的监禁。

美国司法部的声明提到，刑事诉状只是指称，所有被告在被法庭排除合理存疑而定罪之前，均推定无罪。

目前尚不清楚温盛华是否聘请了律师。据悉，他将于周二出庭。

（综合报道）

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