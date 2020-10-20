一受试者死亡 牛津疫苗巴西试验受挫

（德国之声中文网）牛津大学和英国、瑞典合资的阿斯利康(AstraZeneca)制药公司研发的这款新冠疫苗曾是全球范围最被看好的候选疫苗之一。周四，巴西卫生监管部门对德新社证实，在该国进行的临床试验中，一名受试者死亡，死因仍在调查中。

尚不清楚的是，这名男子是否确实接种了试验疫苗，还是被安排在安慰剂对比群组。出于医生保密原则，负责的实验室和卫生部门均未就此提供进一步信息。

巴西卫生监管部门称已于本周一得知这一消息，同时强调，志愿受试者的个人信息必须得到妥善保密。

巴西当局迄今已批准多项此类疫苗临床试验在国内进行。8000名志愿者过去数周接种了疫苗。在拥有2.1亿人口的巴西，新冠病毒依然在传播，同时该国也拥有优良的研究机构。

很多药厂都选择巴西进行新冠疫苗临床实验

据CNN报道，死者是居住在里约热内卢的一名28岁男子，死于新冠肺炎引起的并发症。另有巴西媒体报道，死者的职业是医生，曾参与新冠病人的治疗，并自愿报名参加疫苗试验。

巴西《环球报》引述匿名消息来源报道，这名男子接种的并非疫苗，而仅仅是安慰剂。阿斯利康公司对德新社表示，试验要求的所有验审程序均得到了遵守。

负责协调里约和萨尔瓦多临床试验的巴西多尔研究所（Instituto D'Or）在一份声明中称，经过对迄今搜集到数据的分析，认为没有理由对对试验的安全性产生怀疑，并建议继续进行相关试验。路透社也引述牛津大学方面称，已对这一事件进行详细评估，没有发现临床试验中存在安全隐忧。

牛津大学参与的这一疫苗项目此前就曾遇到一些问题。9月初，由于英国一名志愿者在接种疫苗后出现突发性病情，阿斯利康公司一度暂停所有地区的疫苗测试工作。

其后英国监管当局作出审查，认为并无足够证据可以肯定病情与试验疫苗有关，阿斯利康准许恢复在英国的测试工作。此后，在南非、巴西的临床试验也陆续被批准恢复接种。如果此次巴西受试者的死亡被确认与疫苗试验有关，将又是一次沉重打击。

此外，美国制药公司强生（Johnson & Johnson）推出的新冠疫苗的临床试验。10月中旬也因一名受试者出现意外病症被叫停，目前仍在暂停状态。

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