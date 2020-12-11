一受试者患病 秘鲁暂停中国疫苗临床试验

（德国之声中文网）据秘鲁媒体报道，该国卫生当局周五（12月11日）通报说，接种后，一名受试者手臂动弹困难。临床试验项目负责人对新闻界表示，已向医药监管当局上报了这一情况。

这位负责人表示，所发生的可能是"格林－巴利综合症"，属于一种无传染性、少见的神经系统疾病，影响四肢活动。

2019年6月，秘鲁就曾发生多起相关病例，之后这个南美国家宣布对5个地区实施紧急状态。

1970年代，在接种猪瘟疫苗时，美国也出现过类似病例。当时，约有450人显示患"格林－巴利综合症"。

根据原定计划，有1.2万人受试的对中国国药集团候选疫苗的临床试验应于本周结束。秘鲁政府曾宣布，若试验成功，将购买2000万剂该疫苗。该数量将可使种该国三分之二人口得到接种。

全球范围，目前已有6万人接种中国国药的这款疫苗，其中包括俄罗斯、沙特和阿根廷的志愿受试者。中国国药集团的疫苗使用非活性病毒，不需像辉瑞/BioNTech和莫德纳(Moderna)疫苗那样需要超低温保存，从而便于运输和储藏。

不过，国药集团迄今未公布有关其所开发疫苗的安全性或有效性的数据。此外，中国疫苗生产商的信誉曾因过期或低质问题受到质疑。

秘鲁属于按人口比例计算死亡率最高的国家。截至周五，该国卫生当局共录得97万9111新冠感染病例、36499人死亡。大流行瘟疫使该国经济受到重创。

凝炼/王凡（法新社）

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