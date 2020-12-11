 一受试者患病 秘鲁暂停中国疫苗临床试验 | 科技环境 | DW | 12.12.2020

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科技环境

一受试者患病 秘鲁暂停中国疫苗临床试验

秘鲁宣布，出于谨慎理由，暂停对中国国药集团（Sinopharm）候选疫苗的临床试验。此前，一受试者确诊发生神经系统问题。

Peru Covid-19 | Sinopharm

图中，秘鲁一位志愿者正在接种中国国药集团的疫苗

（德国之声中文网）据秘鲁媒体报道，该国卫生当局周五（12月11日）通报说，接种后，一名受试者手臂动弹困难。临床试验项目负责人对新闻界表示，已向医药监管当局上报了这一情况。

这位负责人表示，所发生的可能是"格林－巴利综合症"，属于一种无传染性、少见的神经系统疾病，影响四肢活动。

2019年6月，秘鲁就曾发生多起相关病例，之后这个南美国家宣布对5个地区实施紧急状态。

1970年代，在接种猪瘟疫苗时，美国也出现过类似病例。当时，约有450人显示患"格林－巴利综合症"。

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发达国家正在争相购买国际知名药企的新冠疫苗，而与此同时，中国也在不遗余力地向贫困国家提供中国研发的疫苗。当然，中国的慷慨举动并非没有私心，北京希望以此获得外交层面的回报。

英国是欧洲第一个在全国启动新冠疫苗接种计划的国家。80岁以上的老年人可以优先接种疫苗。但是接种疫苗在英国不成为一种义务。原则上来说，世卫组织也反对强制性的义务接种。

阿拉伯联合酋长国周三（12月9日）正式批准中国药业大亨——中国医药集团有限公司（Sinopharm）研发的新冠疫苗上市。阿联酋通讯社的一则消息称，颁发许可证是该国卫生当局信任这一疫苗的安全性和有效性的一个强有力证明。

根据原定计划，有1.2万人受试的对中国国药集团候选疫苗的临床试验应于本周结束。秘鲁政府曾宣布，若试验成功，将购买2000万剂该疫苗。该数量将可使种该国三分之二人口得到接种。

全球范围，目前已有6万人接种中国国药的这款疫苗，其中包括俄罗斯、沙特和阿根廷的志愿受试者。中国国药集团的疫苗使用非活性病毒，不需像辉瑞/BioNTech和莫德纳(Moderna)疫苗那样需要超低温保存，从而便于运输和储藏。

不过，国药集团迄今未公布有关其所开发疫苗的安全性或有效性的数据。此外，中国疫苗生产商的信誉曾因过期或低质问题受到质疑。

秘鲁属于按人口比例计算死亡率最高的国家。截至周五，该国卫生当局共录得97万9111新冠感染病例、36499人死亡。大流行瘟疫使该国经济受到重创。

凝炼/王凡（法新社）

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