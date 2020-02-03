一副口罩在中港澳台的命运

随着肺炎疫情的爆发，口罩需求飙升，一时间竟成了紧缺物品。面对民众的抢购潮，香港、澳门和中国大陆都各自推出了不同的应对措施。另外，没有口罩的人们，想出了哪些脑洞大开的防护奇招呢？
（德国之声中文网）香港
面对新型冠状病毒的扩散，不少香港市民都感到担忧 ，担心SARS梦魇会重现。香港各大药妆店或是药店口罩连日售罄。根据香港01报道，随着农历新年假期结束，商家们之前定的口罩到货，供市民购买。一但商店预告有口罩卖，门口迅速大排长龙。每人限购一盒。许多民众忧虑往后日子没有口罩卖。网路上甚至用"扑罩"形容大批民众争相购买口罩的行为。香港经济日报报道，因为口罩难求，有民众凌晨3点即到药店门口等待。《明报》报道，有药房以高于正常价格几倍，售卖无标明防护功能的口罩，仍有人大手入货。
有立法委员批评港府对应措施不足。香港01援引民主党立法会议员黃碧云表示，港府对应措施慢而不足，在新闻发布会上，有记者问港首林政月娥关于口罩的问题，但后者并没有正面回应有市民凌晨排队买口罩的感受，仅表示物资整体紧绌，相信口罩短缺的问题会持续一段时间。她在本周二举行的记者会上没有带口罩，并且在政府内部发出指引，如非必要不用戴口罩。
台湾
台湾政府为了要维持口罩供给，1月24日起暂停医疗口罩和N95口罩出口一个月。另外，为了避免民众囤积口罩，1月31日起，政府征购口罩，之后，将这些口罩分派到商店贩售，每人限买3片。
2月初台湾再出新规，推出"实名制"。根据中央社报道，从2月 6日起开始实施实名制购买口罩，民众可使用健保卡在健保特约药局购买。新规规定，每人一次限购2片，7天内只能购买一次。
澳门
澳门在防疫应对上的做法引发关注。根据香港《苹果日报》报道，澳门政府本周一（2月3日）宣布，搭乘巴士或轻轨的民众务必配戴口罩，否则车长有权拒绝乘客上车。之前澳门曾要求所有进入娱乐场所的人士都需要配戴口罩。
香港01指出，澳门政府启用电脑系统，确保每名居民不会重复购买口罩。澳门卫生局在上个月末日宣布，在辖下50多间药房推出保障口罩供应澳门居民计划，外雇及澳门市民可自费购买，购买时必须登记身份证。口罩价格为8元10个，市民购买后10日才可再买，若10日内重复购买，药房内的系统不会通过。
中国大陆
不仅在武汉，作为疫情防控的"标配"，在北京、天津、郑州等全国多地都出现一罩难求的现象。常规医用口罩和N95口罩都出现大量缺口。新浪财经报道，有地区出现高价口罩，北京丰台区一家药店一盒口罩标出了850元的高价，被曝光后，该药店被市场监管部门开了300万元的罚单。
面对"口罩荒"，有民众脑洞大开，自己DIY口罩：柚子皮口罩、毛巾口罩、桶装方便面口罩、纸尿裤口罩等等十分有创意的照片走红网络。另外，将使用过的口罩放到锅里蒸、放在紫外灯下烤，喷上酒精消毒再晾干等重复利用的方法也在民众之间流传。面对这种说法，专家作出回应，口罩不能用这些方式循环使用。《科技日报》援引教育部产业用纺织品工程中心副主任靳向煜表示，医用外科口罩和医用N95口罩外表面都经过"拒水处理"，酒精、水、血液、唾液等都很难渗入，目的是加强佩戴者的保护，防止与他人接触时造成交叉感染。因此，表面涂抹、喷上酒精很难起到对医用口罩内部的消毒作用。另外，无论是"清蒸"还是"水煮"，水的进入会导致过滤效果大幅下降，导致结构破坏，防护效果降低。