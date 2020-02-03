一副口罩在中港澳台的命运

（德国之声中文网）香港

面对新型冠状病毒的扩散，不少香港市民都感到担忧 ，担心SARS梦魇会重现。香港各大药妆店或是药店口罩连日售罄。根据香港01报道，随着农历新年假期结束，商家们之前定的口罩到货，供市民购买。一但商店预告有口罩卖，门口迅速大排长龙。每人限购一盒。许多民众忧虑往后日子没有口罩卖。网路上甚至用"扑罩"形容大批民众争相购买口罩的行为。香港经济日报报道，因为口罩难求，有民众凌晨3点即到药店门口等待。《明报》报道，有药房以高于正常价格几倍，售卖无标明防护功能的口罩，仍有人大手入货。

有立法委员批评港府对应措施不足。香港01援引民主党立法会议员黃碧云表示，港府对应措施慢而不足，在新闻发布会上，有记者问港首林政月娥关于口罩的问题，但后者并没有正面回应有市民凌晨排队买口罩的感受，仅表示物资整体紧绌，相信口罩短缺的问题会持续一段时间。她在本周二举行的记者会上没有带口罩，并且在政府内部发出指引，如非必要不用戴口罩。

台湾

台湾政府为了要维持口罩供给，1月24日起暂停医疗口罩和N95口罩出口一个月。另外，为了避免民众囤积口罩，1月31日起，政府征购口罩，之后，将这些口罩分派到商店贩售，每人限买3片。

2月初台湾再出新规，推出"实名制"。根据中央社报道，从2月 6日起开始实施实名制购买口罩，民众可使用健保卡在健保特约药局购买。新规规定，每人一次限购2片，7天内只能购买一次。

澳门

澳门在防疫应对上的做法引发关注。根据香港《苹果日报》报道，澳门政府本周一（2月3日）宣布，搭乘巴士或轻轨的民众务必配戴口罩，否则车长有权拒绝乘客上车。之前澳门曾要求所有进入娱乐场所的人士都需要配戴口罩。

香港01指出，澳门政府启用电脑系统，确保每名居民不会重复购买口罩。澳门卫生局在上个月末日宣布，在辖下50多间药房推出保障口罩供应澳门居民计划，外雇及澳门市民可自费购买，购买时必须登记身份证。口罩价格为8元10个，市民购买后10日才可再买，若10日内重复购买，药房内的系统不会通过。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 病毒跟着来 日本本周撤侨，首架从武汉返回东京的飞机上，有3人被确诊新冠病毒肺炎患者。共同社报道，搭载210名住在当地日侨的第二班包机也抵达东京，在机内接受检疫时，多人出现咳嗽等症状。对于今年要举办奥运会的日本而言，肺炎疫情无疑也给这场体育盛事蒙上一层阴影。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 紧张防范 多个国家已积极采取措施防范疫情，英国航空、美联航、汉莎等多家航空公司暂停来往中国的飞机。图为印尼班达亚齐国际机场在入境关口设置了红外线扫描仪，提高对入境遊客的体温检测，以防范冠状病毒肺炎的传入。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 一“罩”难求 确诊病例不断上升，民众们抢购口罩，多地口罩大缺货，在一“罩”难求的情况下，民众想出了不少方法，自制“防护装备”。有人将柚子皮穿孔绑上绳子，充当一个临时的“柚子口罩”。有民众将大塑料袋直接套在身上，进行“全身防疫”。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 超市抢购 除了口罩之外，不少市民到超市抢购粮食及日用品，一些超市的方便面及面包货架空空如也。新鲜蔬菜也是抢手货。图为武汉一间超市。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 湖北版“小汤山” 2003年SARS时期，为有效控制疫情，北京在7天内建成小汤山SARS定点医院。如今湖北人们也也打算仿效小汤山的经验，正夜以继日地为新型冠状病毒患者建造新医院。他们计划在一周内完工。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 在线“监工” 根据中国官媒新华社报道，火神山医院和雷神山医院在紧急建设中，两家医院加在一起计划是2000—2300张床位。火神山医院预计2月2日完成，由军队全面接管。雷神山医院计划2月5日建设完成。人们可以在网上观看火神山医院施工现场实时直播。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 拖累经济 疫情已经打击了中国各地的旅游、餐饮和娱乐等行业。据路透社报道，中国社科研究院经济学家张明指出，由于冠状病毒疫情爆发，2020年第一季GDP增速可能在5.0%左右，不排除跌破5.0%的可能。 作者: 文木 综合报道



中国大陆

不仅在武汉，作为疫情防控的"标配"，在北京、天津、郑州等全国多地都出现一罩难求的现象。常规医用口罩和N95口罩都出现大量缺口。新浪财经报道，有地区出现高价口罩，北京丰台区一家药店一盒口罩标出了850元的高价，被曝光后，该药店被市场监管部门开了300万元的罚单。

面对"口罩荒"，有民众脑洞大开，自己DIY口罩：柚子皮口罩、毛巾口罩、桶装方便面口罩、纸尿裤口罩等等十分有创意的照片走红网络。另外，将使用过的口罩放到锅里蒸、放在紫外灯下烤，喷上酒精消毒再晾干等重复利用的方法也在民众之间流传。面对这种说法，专家作出回应，口罩不能用这些方式循环使用。《科技日报》援引教育部产业用纺织品工程中心副主任靳向煜表示，医用外科口罩和医用N95口罩外表面都经过"拒水处理"，酒精、水、血液、唾液等都很难渗入，目的是加强佩戴者的保护，防止与他人接触时造成交叉感染。因此，表面涂抹、喷上酒精很难起到对医用口罩内部的消毒作用。另外，无论是"清蒸"还是"水煮"，水的进入会导致过滤效果大幅下降，导致结构破坏，防护效果降低。