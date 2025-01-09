“一切都在晃动”- 德国登山者亲历西藏地震

西藏发生强烈地震时，试图在冬季登顶珠峰的德国人库布什正在海拔5700处的帐篷里休息。这也是他本人第二次在珠峰亲历地震。

（德国之声中文网）德国登山者库布什（Jost Kobusch）在电话中表示：“起初，我以为是身边的冰川发生崩裂了，随后我就感觉到，一切都在晃动。”

当地时间周二上午，西藏发生地震时，库布什所处的位置实在谈不上安全：海拔5700米高处他宿营的帐篷里。“紧接着，我听到了石块滑落的声音，也感受到了冰川崩裂时产生的冲击波。”

库布什表示，他当时并没有感到害怕：“我的帐篷安扎在一块相对稳固的岩石上，左右两边都是冰川。”不过，地震过后，他的帐篷还是报废了。“从天而降的石块把帐篷砸出了几个小洞，冰川崩裂时产生的冲击波更是挤坏了帐篷的透视窗口。”

地震平息了些许之后，库布什又等待了一会才开始下山。“我有意没有急于下山，而是等山上一切平静之后才开始行动。”数小时之后，库布什平安抵达海拔大约五千米的一个意大利科研站，这里也是库布什此次探险行动的基地。”

死亡人数已超过120人

此次地震的震中位于珠穆朗玛峰以北大约80公里处的西藏定日县境内。中国官方媒体报道称，迄今为止，地震已经造成了大约120人死亡。当地人烟稀少，是许多登山者和徒步旅行者从北麓前往珠峰的必经之路。

继2020年和2022年之后，这已是库布什第三次尝试在冬季从尼泊尔一侧登顶珠峰，而且是在单枪匹马，并不带氧气瓶的情况下。由于珠峰西脊极具挑战性，此前很少有人进行这样的尝试。根据高度计的显示，12月27日，他曾登上海拔7537米高度。在此之前，从未有人在冬季通过这条路线达到过这一高度。

库布什的目标是冬季独自一人登顶珠峰。 图像来源: Daniel Hug/Terragraphy/Archiv J. Kobusch

1979年，波兰人Krzystof Wielicki和Leszek Cichy首次在冬季攀登珠穆朗玛峰获得成功，不过，他们携带了氧气瓶，而且还有庞大团队提供后勤支援。迄今为止，共有15名登山者在冬季登上海拔8849米的珠穆朗玛峰，而其中只有尼泊尔人丽塔·夏尔巴（ Ang Rita Sherpa）是在不携氧的情况下登顶成功的。

不携带氧气瓶的情况下尝试攀登珠峰，无疑是对生理极限的挑战。而在气压更低的冬季，登山者身体所需承受的压力更是大得多。

十年前的地震视频曾让库布什成了“网红”

在珠峰遭遇地震，对库布什来说已经是第二次。2015年4月，尼泊尔发生强烈地震，引发海拔七千米的普莫里峰雪崩。雪崩摧毁了珠峰基地，造成22人丧生。当时，库布什正在试图攀登海拔八千多米的洛子峰。他拍摄的雪崩视频在整个世界引起了轰动。当年的尼泊尔大地震中，共有九千多人丧生。

库布什是否会结束此次探险行动呢？他说：“我会在接下来的几天里静观事态发展。谁都不知道接下来会发生什么。地壳活动还没停止，可能还会发生余震。” 他表示，接下来的行程中发生雪崩的风险已经增大。

不过，可以肯定的是，库布什在珠峰地带的冬季探险绝不会仅局限于今年冬季。作为职业登山者，库布什表示：“归根结底，我的目的不是要在短时间内打破什么记录，而是要持之以恒，完成我的冬季项目，这才是重点所在。”

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