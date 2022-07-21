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中共二十大将至，中国各地在严格清零的防疫政策方面不敢有丝毫放松。记者Patrick Fok在「国庆黄金周」到来前夕走访了延安，感受到那里依赖观光业生存的人们对于现状的无力感。
在全世界适应与新冠病毒共存之际，中国依然坚守清零政策。封城、强制隔离、出行限制、日复一日的核酸检测让生活在中国的外国人纷纷逃离。外企也很难再找到愿意到中国工作的员工。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
中國著名維權律師余文生刑滿獲釋逾半年後，接受德國之聲訪問，他首度細述過去4年在中國監獄裡的經歷。他說，在中國持續打壓下，二十大後中國維權律師的前景並不樂觀，國際社會的支持至關重要。
清零政策带给中国民众的感受之一是羞辱。时评作家长平分析认为，“辱民”是历代专制者统治人民的基本权术之一。
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