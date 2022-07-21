余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」

中國著名維權律師余文生刑滿獲釋逾半年後，接受德國之聲訪問，他首度細述過去4年在中國監獄裡的經歷。他說，在中國持續打壓下，二十大後中國維權律師的前景並不樂觀，國際社會的支持至關重要。