 「一切爲了穩定」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2022

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时政风云

「一切爲了穩定」

中共二十大将至，中国各地在严格清零的防疫政策方面不敢有丝毫放松。记者Patrick Fok在「国庆黄金周」到来前夕走访了延安，感受到那里依赖观光业生存的人们对于现状的无力感。

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印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。

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