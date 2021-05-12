 一切均无法遁形：上海 ″城市大脑 ″火眼金睛  | 科技环境 | DW | 06.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

一切均无法遁形：上海 "城市大脑 "火眼金睛 

建筑工人未戴安全帽、司机开车时打手机：上海浦东29万台摄像头能捕捉到所有这一切，并将其传发给有关部门。中国政府以 "社会稳定 "作为实施此类监控的理由。

Symbolbild I Gesichtserkennung I China

交警只需要1秒钟就识别出路上的任何一人

DW.COM

对于中国和德国民众而言，人与人的距离、个人隐私和摄像监控代表着不同的含义。本文作者Megan Chua比较了中德之间的差异。

中国制定10年战略，欲成为世界人工智能领先国家。该战略内涵如何？我们是否有理由担心？

（德国之声中文网）所有信息都汇集于上海浦东区的监控中心，工作人员们可经由29万个摄像头实施监控；部分摄像头，他们亦可直接遥控。一旦有人违反规定，当事人头像便显示在了超大屏幕上：一建筑工人未戴安全帽；有人开车时打手机；另有一人把垃圾丢在了垃圾桶边上。 

中国政府将此类监控中心称为 "智慧城市架构 "的组成部分。浦东 "智慧城市 "项目副主任盛丹丹（音译）表示，"对于我们公民而言，该系统有助于创造一个安全、有序和清洁的环境。" 盛丹丹现年37岁，帮助开发了相关系统。她补充说："对政府而言，这是更有效管理城市的一种方式。  

算法实时识别不当行为  

为应对新冠大流行瘟疫，中国也利用了数字技术。盛丹丹指出，"我们在家门口安装联网传感器。一旦传感器记录到有人违反规定离开公寓，我们便会收到警报。"  

监测中心通过一手机应用程序与居委会工作人员相连。那是每个居民区都设置的底层管理组织的名称，接受共产党指派的任务 —— 例如，在新冠危机时期，观察并确保所有居民遵守防疫措施。这样，若有哪位被隔离居民打开公寓门，居委会就会立即告知浦东总部。   

瘟疫爆发后，上海 "智慧城市大脑 "也可实时确认谁未戴口罩。盛丹丹解释说，"算法会立即发现这一错误行为"。目前，她正参与一试点项目。未来，面部识别摄像机头将能确定谁构成新冠安全风险：来自仍发生感染病例地区的人会被自动检测出来。   

显然，那时，每个人的行动情况都将被记录。对此，盛丹丹只愿说这么多："由于面部识别和机构间的数据交换，我们自动便能发现。"  

China Shanghai Geisterstädte leere Straßen Coronavirus

浦东有着一个城市大脑

目标：摄像头全面覆盖    

位于该市浦东区的监控中心被称为 "城市大脑"，是中国在各地力推项目的一部分。其目标是，在所有主要公共场所，如火车站、十字路口、公园，实现100%的摄像头覆盖。中国官媒自豪地宣称，警察将可在一秒钟内识别街上任何一人。  

柏林德国马歇尔基金的奥尔贝格（Mareike Ohlberg）从事对中国迅速扩充的安全机构的观察。为此，她分析了中国各城市在互联网上的公开招标情况。她告知："我们下载了几百万条记录，其中一些有非常详细的附件，对监视计划有更细致的解释。“　哪些建筑物的入口处应该安装什么样的摄像头？所有这些都在数据里集中出现。 

不惜代价的 "社会稳定"    

中国官方并不称它为监控，而称其是一种"安全 "措施，作为到处安装摄像头的论据，比如，犯罪率因此迅速下降。政府文件称，实施监控项目有助于 "社会稳定"。 

奥尔贝格这样描述其背后的想法："只要你能用摄像头覆盖人类生活的每一领域，你也便能及时发现并化解任何冲突，重获平静。"  

在中国，公开批评国家大规模监控，绝无可能。像盛丹丹一样，大多数中国人最看重的是新技术的用处，而剩下的其他人最终只好无奈地闭上嘴巴。 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

  

相关内容

China Chengdu | No. 49 Middle School | Sichuan Provinz

网络观察：丢失的监控记录和背锅的境外势力 12.05.2021

5月9日母亲节，成都市四十九中一名学生在校读书期间从高空坠亡。由于事件出现种种疑点，引发社会高度关注。而在此后的网络与现实中，出现了截然不同的两种声音：质疑事件本身，以及对质疑者的质疑。

Haidilao Hot Pot in Henan

海底捞监视影像传中国? 台湾消费者忧个资外泄 23.04.2021

中国知名连锁火锅店海底捞温哥华分店被爆料装设60多个摄像头，而且将监控视频传至中国。此消息引起台湾媒体及消费者关注。台湾海底捞澄清，不会在台湾以外地区备份监控内容。但消费者质疑，海底捞虽不备份，但会回传。

Kirgistan Manöver in Batken Region

中国两邻国为争夺水资源发生严重军事冲突 30.04.2021

中亚国家塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤地区发生激烈军事冲突，吉方宣称事件中已有13人丧生，134人受伤。据称，一场有关监控摄像头的争执最终引爆了这场军事冲突。

广告

经济纵横

Moderne Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken

法国开出2.2亿欧元罚单 谷歌认罚

法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金，并同意调整其行为。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  