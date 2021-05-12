一切均无法遁形：上海 "城市大脑 "火眼金睛 

（德国之声中文网）所有信息都汇集于上海浦东区的监控中心，工作人员们可经由29万个摄像头实施监控；部分摄像头，他们亦可直接遥控。一旦有人违反规定，当事人头像便显示在了超大屏幕上：一建筑工人未戴安全帽；有人开车时打手机；另有一人把垃圾丢在了垃圾桶边上。

中国政府将此类监控中心称为 "智慧城市架构 "的组成部分。浦东 "智慧城市 "项目副主任盛丹丹（音译）表示，"对于我们公民而言，该系统有助于创造一个安全、有序和清洁的环境。" 盛丹丹现年37岁，帮助开发了相关系统。她补充说："对政府而言，这是更有效管理城市的一种方式。

算法实时识别不当行为

为应对新冠大流行瘟疫，中国也利用了数字技术。盛丹丹指出，"我们在家门口安装联网传感器。一旦传感器记录到有人违反规定离开公寓，我们便会收到警报。"

监测中心通过一手机应用程序与居委会工作人员相连。那是每个居民区都设置的底层管理组织的名称，接受共产党指派的任务 —— 例如，在新冠危机时期，观察并确保所有居民遵守防疫措施。这样，若有哪位被隔离居民打开公寓门，居委会就会立即告知浦东总部。

瘟疫爆发后，上海 "智慧城市大脑 "也可实时确认谁未戴口罩。盛丹丹解释说，"算法会立即发现这一错误行为"。目前，她正参与一试点项目。未来，面部识别摄像机头将能确定谁构成新冠安全风险：来自仍发生感染病例地区的人会被自动检测出来。

显然，那时，每个人的行动情况都将被记录。对此，盛丹丹只愿说这么多："由于面部识别和机构间的数据交换，我们自动便能发现。"

浦东有着一个城市大脑 目标：摄像头全面覆盖

位于该市浦东区的监控中心被称为 "城市大脑"，是中国在各地力推项目的一部分。其目标是，在所有主要公共场所，如火车站、十字路口、公园，实现100%的摄像头覆盖。中国官媒自豪地宣称，警察将可在一秒钟内识别街上任何一人。

柏林德国马歇尔基金的奥尔贝格（Mareike Ohlberg）从事对中国迅速扩充的安全机构的观察。为此，她分析了中国各城市在互联网上的公开招标情况。她告知："我们下载了几百万条记录，其中一些有非常详细的附件，对监视计划有更细致的解释。“ 哪些建筑物的入口处应该安装什么样的摄像头？所有这些都在数据里集中出现。

不惜代价的 "社会稳定"

中国官方并不称它为监控，而称其是一种"安全 "措施，作为到处安装摄像头的论据，比如，犯罪率因此迅速下降。政府文件称，实施监控项目有助于 "社会稳定"。

奥尔贝格这样描述其背后的想法："只要你能用摄像头覆盖人类生活的每一领域，你也便能及时发现并化解任何冲突，重获平静。"

在中国，公开批评国家大规模监控，绝无可能。像盛丹丹一样，大多数中国人最看重的是新技术的用处，而剩下的其他人最终只好无奈地闭上嘴巴。

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