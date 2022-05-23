一切为了“清零”: 北京继续收紧 上海不敢放松

（德国之声中文网）根据北京市和上海市卫健委公布的数据，北京23日新增确诊新冠肺炎病例48例，上海当日的新增病例则不到500。

路透社指出，在严格的防疫控制之下，北京和上海的新增新冠病毒感染案例远远低于很多西方国家大城市的水平，尽管如此中国政府仍然将“动态清零”作为防疫目标，并且不惜以牺牲经济和民意作为代价。

副总理孙春兰周一在北京调研时强调，必须“采取更加彻底的措施”，“加快流调、转运、隔离速度，刻不容缓、以快制快，尽快实现社会面清零”。

孙春兰强调，北京的疫情总体可控，但仍有零星散发病例，防控工作还“丝毫不能松懈”。

据官方媒体新华社报道，北京海淀区的友谊社区因连续检出多例阳性人员，因此该小区1800余人被转运至张家口进行集中隔离。相关报道还指出，此次集中隔离落实北京市最新防疫政策，遵循“应转尽转、应隔尽隔”的原则。

与此同时，北京16个市辖区当中，有11个区已经下发了不同程度的要求民众居家办公的指令。公共交通车辆班次减少，一些购物中心关闭。

而在已经封城数十天的上海，政府计划在本月之内保留大多数的防疫限制，从6月1日开始逐步展开复商复市。届时购物中心、百货商场将全面恢复线下营业，但是客流总量不超过最大承载量的75%。

在过去的一周里，上海隔离区以外的区域没有报告新增病例，一些地区允许民众分时段出门去超市或药店购物。但是也有不少基层官员则重新收紧了限制，要求人们继续待在家中，以巩固抗疫成果。

这一做法引发了不少民众的不满，以及对不公平待遇的抱怨。在社交媒体上流传的一些视频展示了一些民众和基层官员争吵，要求离开居民楼的画面。

一位上海居民告诉路透社，他所在的小区居民在微信群聊中商议，准备集体出门，要求防控人员让他们享有其它小区住户同等的出门权利。他与记者分享的一段视频上能够看到，一群居民在和以为基层管理人员争吵，后者要求他们回去再商量。当这群人在小区门外争论的时候，另一个人则在一旁说：“别理他。”



（路透社）

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