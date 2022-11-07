“一刀切”和“层层加码”下的中国防疫

（德国之声中文网）2022年中国新冠疫情几个引起广泛关注的重灾区除了上海，基本上让卿女士（化名）踩了个遍。先是今年8月份海南的封岛，然后费尽周折从海南回到贵阳老家，又经历了贵阳的大面积封城以及生活必需品短缺。如今终于等到中共二十大结束，卿女士告诉德国之声，原本希望可以返回常住地北京，却加入了被“弹窗”，有家不可归的民众之列。

“弹窗”是中国执行严苛新冠防疫政策时的管制手段。通过大数据平台，有针对性的让民众的手机健康码APP出现不可消除的警告信息。在出入公共场合需要扫描健康码的中国，出现弹窗就意味着寸步难行。

卿女士经历了中国恪守严格新冠防疫政策过程中的各种“乱象”，包括频繁但效用无几、反而引起民众聚集的核酸检测，以及封控期间政府保障措施无力，令人近乎弹尽粮绝的食品供给，还有封锁和解封措施标准及流程的不明确。

如今，北京防疫部门无差别“一刀切”地给大批返京民众“弹窗”，让今年70岁的卿女士迷茫于各种“12345政务服务便民热线”和手机APP的健康码和行程码之中。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



由支持变抵触

这一系列的经历，也让这位在新冠疫情伊始坚决支持拥护「清零」政策的退休军人，对中国官方的防疫政策和措施产生了莫大的抵触情绪和疑问。渐渐地，她开始在微信群传阅有关“如今的新冠就是场感冒”，这个病毒“究竟还值不值得我们如此大力度防疫”的视频。

卿女士的经历，也反映了许多中国民众的心路历程。在微信里，她如今几乎每天都可以收到身边朋友亲戚因被“弹窗”，无法返回北京的消息。这些亲朋好友中，大部分人都严格按照中国官方的规定完成了多次核酸阴性检测，但如今仍难逃被“弹窗”的命运。只有极少一部分人在申请返回北京之前，被视为“密接人群”。

在中国的社交媒体网络上，偶尔能读到写着“我只能继续往前开……”这样反应当下进京者面临官方任意执法，一刀切地将返京人员堵截在北京之外的文章。也有包括“红二代”——中国市长协会副会长陶斯亮被中国当局审查屏蔽的文章。

根据社交媒体还原的内容，陶斯亮近日在微信公众号发文称与丈夫搭高铁去浙江湖州参加活动，尽管湖州没有疫情风险区，却仍遭北京健康宝“弹窗”禁止返京。陶斯亮在文中发问：“我查了进（返）北京的最新政策，发现来自高风险，中风险，低风险地区的政策竟然一个样，反正阻挡你七天没商量。如今，对我们这种在无疫情地区的人也一样对待，更是匪夷所思。这符合国家‘精准防疫’的策略吗？”

同样和陶斯亮一样无法返回北京的，包括几十名赴上海报道完进博会、打算返京的官方媒体记者。根据流传于中文社交媒体上的微信截屏，包括《人民日报》、《中国日报》、《经济日报》和《中国妇女报》在内的中国官媒记者的健康宝APP均被“弹窗”，相关人员正在寻求中宣部出面帮助解决。

德国之声尚无法独立核实截屏内容真实性，上述情况目前也还无法得到官方的证实。

新冠讓上海付出的代價

悲剧继续上演

中国官方称要防止防疫措施“层层加码、一刀切”，这样呼吁几乎和新冠疫情本身一样时间久远。11月5日，中国最高防疫机构——国家卫生健康委员会（简称：卫建委）再次就此发出警告：防控简单化、一刀切、“层层加码”，严重违背了科学精准防控、高效统筹疫情防控和经济发展的要求，是“严重的形式主义、官僚主义……”。

就在中国官方不断强调反对“层层加码”的同时，与疫情管控有关的悲剧连续在中国各地上演。最新引起众怒的包括11月4日内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街兴光A9小区，一位女士跳楼的消息。根据网传视频，该女士的女儿在业主群里哭求，让物业将已焊上的铁皮门打开。

当地媒体“顶端新闻”援引目击者报道称：女孩后来见到了躺在地上的母亲，但距离其母跳楼已有几十分钟，她跪在地上痛苦呐喊，形神悲痛。公众舆论对此事批评质疑的焦点包括，铁皮门的焊接是否符合防疫规定？如果没有焊死铁皮门，当事人或许还有机会对跳楼者进行抢救。此外，120急救人员到场用时过长，是否也是因为进入急救现场时受到了阻碍？

根据当地警情通报，死者王某芝患有焦虑障碍，警方已初步排查他杀可能，目前正展开进一步调查。针对此事，“顶端新闻”记者询问一位案件经办民警，“为何物业几十分钟内才将铁皮门打开”？他的回复是：“无可奉告”。而就在一天前，鄂尔多斯市委政法委员会还曾发布通告称，针对近期国内个别地区在防疫中暴露出的问题，鄂尔多斯市政法系统将汲取教训，始终坚持人民至上、生命至上。

广州！广州！

同样面临疫情和大面积封控的还有如今的广州，根据当地卫建委最新公布的消息， 2022年11月6日全市新增本土确诊病例122例，新增本土无症状感染者1813例，创历史新高。新增本土确诊病例是前一日66例的几乎一倍；新增本土无症状感染者病例对比前一日也增幅超过44%。广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹日前表示，“当前，广州市正面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的疫情”。

同时据包括《自由时报》在内的媒体报道，官方在宣布广州海珠区从11月5日到7日封控3天之时，许多民众赶在4号深夜开车逃离，造成大规模交通堵塞。广州地铁也宣布少数部分站点停运。在此之前，该报报道称在广州海珠区、白云区、天河区等多处检测点，连日都出现万人挤在一起做核酸的画面。另有民众向《自由时报》指出，当地政府在完全没有通知的情况下，不少社区就突然被封，甚至还有人半夜被强制带去隔离。

所有这些，对于卿女士来说都非常熟悉。在海南经历了“大逃亡”、在贵阳经历“大封城”，目睹了大规模强制隔离的她，如今唯一的希望就是能尽快返回居住地北京。在朋友女儿的帮助下，卿女士走完了所有官方规定的流程，打完了所有应该打的电话，上传了所有应该上传的检测结果。目前已经前往低风险区济南“养码”——等待北京健康宝弹窗的消失。

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