一冲击美国国会山暴力者被判重刑

（德国之声中文网）名叫盖伊·韦斯利·雷菲特（ Guy Wesley Reffitt ）的这名德克萨斯男子，在2021年1月6日冲击位于华盛顿的美国国会大厦事件中，因使用暴力而受审的首名被告。审判期间，检方称他是 "先锋暴徒"，"点燃了引发大火的火柴"。 华盛顿联邦地区检察官格雷夫斯（ Matthew Graves ）指控说，被告"于1月6日持枪来到国会大厦，意图煽动暴力"，要 "在一天结束之前 "占领国会大厦。

当天，时任总统特朗普的激进支持者蓄意冲击国会大厦，意图制止国会正式确认民主党人拜登在2020年11月总统选举中胜选。暴力骚乱导致约140人受伤、5人丧生，其中一名警官。国会冲击事件震惊了全世界。

根据美国司法部提供的数字，与暴力冲击国会事件有关，迄今有850多名参与者被捕，其中约330人已认罪，多人被判徒刑。

图 此类图片当天即传遍全世界

（德新社，美联社）

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