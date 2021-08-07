一例阳性全码头被封 全球供应链恐受阻

（德国之声中文网）在一名工人感染新型冠状病毒后，他任职的宁波-舟山港梅山港区及相关区域采取了封闭管控，涉及大约2000名一线工人，码头的运营停止。

宁波市周三（8月11日）在疫情防控新闻发布会宣布，例行检测中发现1例新冠病毒核酸检测呈阳性人员。这名余姓男子已被隔离，245名密接者也已实施管控。卫生当局初步判断该病例为与境外关联的无症状感染者。

据新华社报道，34岁的余某就职于梅东集装箱码头有限公司，是一名港口外籍货轮集装箱捆扎工，曾于2021年1月27日和3月17日接种两剂次科兴灭活疫苗。

梅东集装箱码头有限公司在2020年装卸处理了近12亿吨的货物，是中国第二大集装箱码头，可以容纳1000万个集装箱。

其母公司宁波舟山港集团副总经理蒋一鹏对法新社说，检测发现一例阳性后，公司立即叫停生产并关闭了港口区域。

法新社评论认为，发现一例阳性即关闭码头运营的做法，反映了中国对新冠病毒零容忍的决心。

但随着这一举足轻重的集装箱码头的关闭，人们担心全球产品供应链由此受到严重影响。今年5、6月间，深圳因发现疫情关闭盐田港口一个月，德国经济界数据显示，由此造成的货运延误给供应链和商品流通带来的负面后果，超过此前苏伊士运河堵塞事故。

China.Table援引材料经济协会以及采购与物流部门报道，物流受阻对技术以及电器电子产品的供应影响最大。德国ifo研究所的调查显示，今年7月德国工业界64%的企业出现芯片供应不足的局面。

(综合报道)

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